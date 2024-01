BEST hỗ trợ shop trong nước nhập hàng nội địa Trung

Hoạt động giao nhận của BEST Express bận rộn hơn trước thềm Tết Nguyên đán do đơn vị nhận được nhiều đơn hàng vận chuyển xuyên biên giới.

Với chiến lược đẩy mạnh triển khai đa dạng nghiệp vụ mới tại thị trường Việt Nam, BEST nhận được nhiều cơ hội hợp tác với các đối tác kinh doanh online và nhượng quyền. Năm 2023, đơn vị đã điều phối gần 60.000 chuyến xe vận tải để phục vụ nhu cầu giao nhận, chuyển phát hàng hóa khắp toàn quốc. Những ngày cận Tết, nhu cầu cầu này càng tăng cao khi dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới được nhiều shop online sử dụng, phục vụ nhu cầu nhập hàng bán Tết.

Shipper kiểm tra các đơn hàng tại bưu cục trước khi giao. Ảnh: BEST Express

Hiếu Phạm, chủ một shop online tại TP HCM biết đến BEST từ đầu năm 2023. Sau vài đơn kính mắt thời trang gửi đến tay người mua an toàn, nhanh chóng, anh bắt đầu tin tưởng và lựa chọn đây là đối tác vận chuyển chính của shop. Ngoài ra, chủ shop 9X còn tìm kiếm cơ hội tiếp cận nguồn hàng mới từ các thị trường lớn trong khu vực như Trung Quốc, Thái Lan để mở rộng danh mục hàng hóa. Tuy nhiên anh còn e ngại vì rào cản ngôn ngữ và các thủ tục hải quan phức tạp.

Việc BEST triển khai dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới toàn trình kết nối Việt Nam đến các nước trong khu vực đồng thời hỗ trợ lấy hàng tận nguồn và thực hiện khai báo hải quan đã mở ra cơ hội cho các shop online như của Hiếu Phạm. Theo đó, các shop không chỉ tiết kiệm được thời gian, nhân lực và chi phí mà còn tối giản trong khâu thực hiện thủ tục thông quan hay tự kết nối theo dõi hoạt động vận chuyển. Trọn gói các dịch vụ được BEST hỗ trợ, điều phối và giám sát từ khi nhận yêu cầu tập kết hàng hóa cho đến khi hàng đến tay khách hàng trong nước. Các chủ shop chỉ việc lên kế hoạch và số lượng nhập hàng.

Chủ shop Hiếu Phạm (phải) kiểm tra một đơn hàng đang được BEST vận chuyển. Ảnh: BEST Express

Nhờ hệ sinh thái dịch vụ đa dạng gồm chuyển phát nhanh BEST Express, vận chuyển xuyên biên giới BEST Cross-border, dịch vụ chuỗi cung ứng BEST Supplychain, dịch vụ vận tải BEST Cargo và dịch vụ phần mềm hỗ trợ quản lý bán hàng BEST Software, BEST ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể về số lượng khách hàng mới đăng ký sử dụng các dịch vụ và số lượng hàng hóa xử lý. Dự kiến nhu cầu vận tải trong năm 2024 của đơn vị sẽ tăng khoảng 30-40%.

Sau hơn 4 năm phát triển tại thị trường Việt Nam, BEST Express đã có mạng lưới dịch vụ rộng khắp 63 tỉnh, thành với 650 bưu cục và 36 trung tâm phân loại hàng hóa tự động. Công suất xử lý đơn hàng đạt 2,2 triệu đơn mỗi ngày. Dự kiến trong năm 2024, BEST sẽ tăng cường mở rộng các tuyến vận chuyển xuyên biên giới với các khu vực ngoài châu Á, mang đến cho các đối tác kinh doanh online cơ hội phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới thuận lợi và hiệu quả.

Tuệ Anh