BEST hỗ trợ nhập hàng Trung Quốc tận xưởng

Đơn vị kinh doanh tại Việt Nam có nhu cầu nhập hàng được BEST hỗ trợ toàn trình như gom hàng tận xưởng, trung chuyển, tập kết tại kho và xuất hàng.

Trung Quốc được xem là một trong những "công xưởng của thế giới" với nguồn hàng phong phú và đáp ứng đa dạng nhu cầu của thị trường. Theo đại diện BEST, nhờ lợi thế nguồn nguyên liệu sẵn có, nhân công giá rẻ, các mặt hàng được sản xuất tại Trung Quốc cũng có mức giá cạnh tranh, thu hút nhiều đơn vị kinh doanh online tại Việt Nam nhập khẩu hàng hóa về phân phối nhờ lợi thế tiếp giáp địa lý.

Thông thường, các đơn vị đều chọn hình thức nhập hàng trực tiếp từ các xưởng của nhà cung cấp để đảm bảo nguồn hàng chất lượng với chi phí tối ưu hơn so với việc nhập qua trung gian. Tuy nhiên khó khăn lớn nhất khi sang trực tiếp Trung Quốc lấy hàng là người kinh doanh phải tốn thêm chi phí đi lại, ăn ở, vận chuyển hàng, thuê phiên dịch... bên cạnh chi phí nhập hàng.

Nhu cầu vận chuyển thương mại điện tử xuyên quốc gia gia tăng kéo theo sự phát triển của hạ tầng kho bãi. Ảnh: BEST Express

Hiểu được khó khăn của các đơn vị kinh doanh online, BEST triển khai giải pháp hậu cần hỗ trợ các chủ hàng. Cụ thể, thay vì phải đến tận xưởng sản xuất và trung chuyển hàng đến các cửa khẩu xuất hàng, chủ hàng chỉ cần chốt đơn và ấn định chi phí, khâu hậu cần gồm trung chuyển, tập kết tại kho và xuất hàng sẽ được BEST xử lý toàn trình.

Theo đó, đội ngũ xe vận tải của BEST tại Trung Quốc sẽ đến tận xưởng sản xuất do khách hàng chỉ định ở các tỉnh thành khác nhau để thu gom hàng và vận chuyển đến các kho tập kết chờ vận chuyển xuyên biên giới. Với hạ tầng vận tải gồm nhiều loại xe có tải trọng khác nhau từ xe tải nhỏ đến các xe container cỡ lớn, BEST có thể trung chuyển hàng hóa từ nhiều tỉnh thành Trung Quốc về các kho hàng. Toàn bộ hàng cần vận chuyển về Việt Nam được tập kết tại hai kho hàng cỡ lớn của BEST tại Đông Quản (Quảng Đông) và Kim Hoa (Chiết Giang).

Quang cảnh bên trong kho tập kết hàng hóa của BEST. Ảnh: BEST Express

Việc đơn vị vận chuyển kết nối trực tiếp với nhà sản xuất để chủ động thu gom và trung chuyển hàng hóa vận chuyển xuyên biên giới về kho tập kết giúp chủ hàng tiếp kiệm được thời gian, nhân lực và chi phí thực hiện. Là người bản xứ, đội ngũ nhân viên BEST có lợi thế am hiểu các tuyến đường trung chuyển, việc giao tiếp cũng dễ dàng hơn, nhờ đó hàng hóa được xử lý nhanh chóng, góp phần rút ngắn thời gian vận chuyển.

Ngoài ra, dựa vào nền tảng công nghệ sẵn có, BEST cung cấp đến khách hàng các phần mềm quản lý kinh doanh thương mại điện tử, giúp khách hàng dễ dàng tính toán chi phí, theo dõi hành trình hàng hóa theo thời gian thực. Thông tin vận chuyển và đối soát chi phí được gói gọn trong một phần mềm, giúp người dùng dễ thao tác và theo dõi.

Nhiều doanh nghiệp tham quan tìm hiểu dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới của BEST tại triển lãm quốc tế Logistics Việt Nam hồi tháng 8/2023. Ảnh: BEST Express

Dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới của BEST sẽ kết nối trực tiếp Trung Quốc với bảy quốc gia Đông Nam Á gồm Thái Lan, Campuchia, Phillippines, Malaysia, Singapore, Indonesia, Việt Nam và ngược lại. Liên kết này giúp người tiêu dùng dễ dàng mua sắm, giao dịch với các shop ở đất nước tỷ dân cũng như tăng cường giao dịch giữa các quốc gia Đông Nam Á. Bưu kiện sẽ được giao trực tiếp bởi BEST, không thông qua đơn vị chuyển phát trung gian nào.

BEST Express hiện cung cấp dịch vụ toàn diện trên cả ba tuyến đường bộ, biển và hàng không. Ngoài cho người dùng, đối tác lựa chọn linh hoạt, đơn vị còn tối ưu chi phí để phù hợp nhu cầu từng đối tác.

Tuệ Anh