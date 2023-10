BEST hỗ trợ doanh nghiệp thông quan hàng hóa xuyên biên giới

Doanh nghiệp kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ chuỗi cung ứng, mang đến trải nghiệm dịch vụ tốt hơn cho khách hàng.

Thương mại điện tử xuyên biên giới ngày càng đóng vai trò quan trọng trong chiến lược kinh doanh và xuất khẩu, giúp gia tăng doanh thu cũng như mức độ phổ biến của thương hiệu trên thị trường. Theo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), tiềm năng và dư địa của xuất khẩu qua thương mại điện tử cho doanh nghiệp còn lớn. Đặc biệt, thời điểm cuối năm nhu cầu giao thương hàng hóa tăng cao.

Nhu cầu thương mại điện tử tăng cao dịp cuối năm. Ảnh: BEST Inc. Việt Nam

Sự gia tăng nhanh chóng của thương mại điện tử xuyên biên giới kéo theo nhu cầu về dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới đồng thời tạo ra nhu cầu lớn về thủ tục hải quan, thông quan. Tuy nhiên, việc tham gia giao dịch thương mại điện tử xuyên biên giới vẫn còn nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp muốn gia nhập thị trường, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bên cạnh những bất đồng về ngôn ngữ, về đặc trưng thị trường, thủ tục pháp lý khác nhau ở mỗi quốc gia tạo ra không ít rào cản cho các cá nhân và doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập và giao thương, đặc biệt là các thủ tục về thông quan hàng hóa.

Để hỗ trợ doanh nghiệp, bên cạnh dịch vụ chuyển phát nhanh nội địa BEST Express, vận chuyển xuyên biên giới BEST Crossborder và vận chuyển hàng hóa BEST Cargo, BEST kết thêm nghiệp vụ khai báo hải quan trong khu vực, giúp việc thông quan hàng hóa được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả. Sau khi tiếp nhận yêu cầu vận chuyển hàng hóa xuyên biên giới của khách hàng, đối tác, bên cạnh công tác tập kết hàng hóa, chuẩn bị kho bãi và tuyến đường vận chuyển, BEST đồng thời kết nối trực tiếp với mạng lưới nhân sự khai báo hải quan bản địa và gửi chứng từ về lô hàng hóa đang vận chuyển để đội ngũ thực hiện thủ tục hải quan chủ động điều phối công việc liên quan đến khai báo hàng hóa tại cửa khẩu. Nhân sự của công ty sẽ theo sát quá trình này để hỗ trợ kịp thời nếu cần. Nhờ sự can thiệp và kết nối nhanh chóng này, quy trình khai báo hải quan được diễn ra trơn tru, hàng hóa được thông quan đúng tiến độ và đảm bảo tốc độ lưu thông trên tuyến vận chuyển xuyên biên giới.

Hệ sinh thái của BEST thực hiện toàn bộ quá trình vận chuyển xuyên biên giới, khai báo hải quan và vận chuyển nội địa. Ảnh: BEST Inc. Việt Nam

Việc BEST cung cấp hệ sinh thái dịch vụ toàn diện và tập trung do một đơn vị thực hiện, không qua trung gian thứ ba giúp thông tin hàng hóa được bảo mật, đồng thời quy trình vận chuyển và thông tin hàng hóa được thực hiện tinh gọn trong thời gian ngắn. Thay vì chủ hàng phải tự kết nối đơn vị vận chuyển với nhà cung cấp và đơn vị khai báo hải quan, khi sử dụng dịch vụ của BEST, mọi hoạt động kết nối sẽ do đội ngũ nhân sự BEST phụ trách.

Tại các cửa khẩu thuộc Trung Quốc, đội ngũ nhân sự của BEST với lợi thế tiếng Trung sẽ trực tiếp liên hệ chủ hàng để tập kết hàng hóa về kho tổng và liên hệ điều phối hoạt động khai báo hải quan. Tại khu vực Đông Nam Á, với việc áp dụng cơ chế một cửa ASEAN động thông quan hải quan được tiến hành thuận lợi hơn nhờ ứng dụng khai báo trên nền tảng số. Thay vì kết nối các doanh nghiệp với các cơ quan chính phủ theo cơ chế một cửa quốc gia tại từng quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN sẽ kết nối tất cả các hệ thống cơ chế một cửa quốc gia của các nước thành viên. Nhờ đó, thông tin về thương nhân, đơn vị vận tải, hàng hóa, tình trạng quản lý của các cơ quan Chính phủ sẽ dễ dàng được chia sẻ, tham khảo, đối chiếu tại hệ thống quản lý của tất cả các nước thành viên.

Khi xuất, nhập hàng giữa các nước trong khu vực, BEST sẽ thực hiện thủ tục khai báo và theo dõi tiến độ thông quan hàng hóa, để đảm bảo việc kết nối hàng hóa nhanh chóng và chính xác.

Một góc kho tập kết hàng hóa của BEST tại Trung Quốc. Ảnh: BEST Inc. Việt Nam

BEST hiện sở hữu hệ thống 64 trung tâm phân loại với hệ thống kho bãi với tổng diện tích đang khai thác 16.000 m2 trên toàn khu vực Đông Nam Á và hệ thống kho trung chuyển quy mô lớn tại Trung Quốc đang xử lý hơn 26.000 SKU hàng hóa của đối tác.

Thông qua việc xây dựng mạng lưới logistics xuyên biên giới, BEST kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ chuỗi cung ứng, mang đến trải nghiệm dịch vụ tốt hơn cho khách hàng thương mại điện tử đồng thời hỗ trợ hiệu quả cho các đơn vị kinh doanh online gỡ rối các vấn đề về logistics và thông quan hàng hóa và đẩy mạnh hiệu quả kinh doanh.

