BEST giành cú đúp giải thưởng về logistics

BEST nhận giải The BEST of Việt Nam 2025 với hai hạng mục là "Công ty cung ứng dịch vụ logistics hàng đầu" và "Top dịch vụ chuyển phát nhanh chất lượng".

Giải thưởng "Công ty cung ứng dịch vụ logistics hàng đầu" được trao cho BEST Inc. Việt Nam nhờ xây dựng hệ sinh thái dịch vụ toàn diện, góp phần thúc đẩy ngành logistics phát triển mạnh mẽ trong và ngoài nước.

Tại Việt Nam, BEST hiện cung cấp cho khách hàng các dịch vụ logistics đa dạng, bao gồm: dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước BEST Express; dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới BEST Cross-border; giải pháp quản lý bán hàng xuyên biên giới BEST Software; dịch vụ vận chuyển hàng hóa BEST Cargo; dịch vụ chuỗi cung ứng kiêm kho bãi thông minh BEST Supply Chain.

Thông qua việc kết nối thị trường Việt Nam với các thị trường lớn trên thế giới, BEST hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng mạng lưới kinh doanh B2B2C, phát triển hoạt động thương mại xuyên biên giới giữa Trung Quốc, Đông Nam Á và Bắc Mỹ, cung cấp các dịch vụ chuỗi cung ứng toàn cầu cho khách hàng, giúp khách hàng phát triển kinh doanh thương mại điện tử nhanh chóng, hiệu quả.

Tổng giám đốc BEST Việt Nam (giữa) nhận giải "Top dịch vụ chuyển phát nhanh chất lượng". Ảnh: BEST Express.

Trong khi đó, giải thưởng "Top dịch vụ chuyển phát nhanh chất lượng" là minh chứng cho nỗ lực của thương hiệu BEST Express trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng quy mô, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

BEST nhận thêm giải "Công ty cung ứng dịch vụ logistics hàng đầu" cho hệ sinh thái logistics toàn diện. Ảnh: BEST Express

Sau 6 năm hoạt động, BEST Express đã phát triển với hệ thống 950 bưu cục phủ khắp toàn quốc. Mạng lưới giao nhận hiện có hơn 8.500 nhân viên giao hàng cùng hàng nghìn nhân sự làm việc tại các trung tâm phân loại, văn phòng điều hành, đảm bảo quy trình vận hành thông suốt, hiệu quả. Năng lực xử lý hàng hóa toàn hệ thống đạt 1,8 triệu đơn hàng mỗi ngày. Hạ tầng công nghệ hiện đại, hệ thống phân loại tự động và đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp là những yếu tố giúp BEST Express liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, nhận được sự tin tưởng của hàng nghìn shop online trên cả nước.

"Được vinh danh với hai giải thưởng về chất lượng dịch vụ trong ngành logistics minh chứng cho những nỗ lực của chúng tôi đã được ghi nhận, đồng thời là động lực để đơn vị tiếp tục phát triển, đóng góp mạnh mẽ hơn nữa cho ngành logistics trong tương lai", đại diện BEST Express chia sẻ.

Khách hàng ngày càng ghi nhận chất lượng dịch vụ của BEST.

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2019, BEST đã mở rộng hệ sinh thái các dịch vụ logistics khắp toàn quốc; trở thành đối tác vận chuyển của nhiều sàn thương mại điện tử trong nước cùng hàng chục nghìn shop online. Đơn vị cũng mang đến mô hình nhượng quyền bưu cục giúp các nhà đầu tư trong nước khởi nghiệp trong ngành logisitics ổn định và hiệu quả, đóng góp tích cực vào việc phát triển nền kinh tế và xã hội Việt Nam.

Với chiến lược từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả xử lý hàng hóa, BEST đã liên tiếp nhận nhiều giải thưởng uy tín như "Đối tác truyền cảm hứng" của Shopee trong hai năm 2021, 2022; giải Tin dùng 2022; giải Rồng Vàng 2023; Top 100 nhà tuyển dụng được yêu thích năm 2024.

Trong năm 2025, tập đoàn BEST Inc. cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư hạ tầng công nghệ, các ứng dụng giao hàng thông minh, nâng cao trải nghiệm khách hàng. Đồng thời, đơn vị cũng mở rộng quy mô phát triển các tệp khách hàng mới trên nền tảng thương mại điện tử, giúp đối tác nhượng quyền mở rộng nguồn khách hàng tiềm năng, đồng thời tiếp tục mở rộng mạng lưới bưu cục nhượng quyền nhằm củng cố chất lượng dịch vụ tại các địa phương.

"The BEST of Việt Nam" là giải thưởng thường niên uy tín, nhằm vinh danh các doanh nghiệp có đóng góp nổi bật cho nền kinh tế Việt Nam ở các lĩnh vực quan trọng như logistics, chuyển phát nhanh, thương mại điện tử... Các hạng mục giải thưởng được xét chọn dựa trên các tiêu chí về quy mô, tốc độ tăng trưởng, chất lượng dịch vụ, đóng góp cho cộng đồng và mức độ tin cậy từ khách hàng.

Thế Đan