BEST ghi nhận lượng đơn tăng gấp 5 tại vùng Đông Bắc Bộ

BEST Express cho biết bưu cục nhượng quyền tại vùng Đông Bắc Bộ đang dẫn đầu hệ thống về tốc độ tăng trưởng bưu kiện tự sale.

Theo thống kê của BEST Express, từ quý một năm 2023 đến quý một năm 2024, số lượng bưu cục nhượng quyền chuyển phát nhanh của đơn vị tại các tỉnh Đông Bắc Bộ đã tăng 128%, từ 58 lên 74 bưu cục đang vận hành. Không chỉ gia tăng về số lượng bưu cục và quy mô mạng lưới dịch vụ, kết quả phát triển sale của các bưu cục tại đây cũng ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc khi lượng đơn sale do các bưu cục tự khai thác trong quý một đạt gần 600.000 đơn một tháng, cao gấp 5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Nhân viên bưu cục Tràng An, Ninh Bình tranh thủ xử lý hàng hóa ngay trong đêm để kịp tiến độ giao phát. Ảnh: BEST Express

Theo đại diện BEST, các đối tác nhượng quyền đã tận dụng tốt nguồn tài nguyên công ty cung cấp, đồng thời chủ động tìm ra những chính sách vận hành bưu cục và quản lý nhân sự phù hợp để nâng cao chất lượng vận hành, chăm sóc khách hàng hiệu quả và phát triển kinh doanh nhanh chóng.

Trong các bưu cục nhượng quyền hoạt động nổi bật của khu vực thì bưu cục Tràng An (Ninh Bình), bưu cục Lạng Giang (Bắc Giang) đang đi đầu khu vực về sản lượng bưu kiện tự khai thác shop địa phương. Trong khi đó, các bưu cục khác như bưu cục Kim Sơn (Ninh Bình), bưu cục Trần Hưng Đạo (Hà Nam), bưu cục Hoa Anh (Nam Định), bưu cục Ngô Quyền (Hải Phòng), bưu cục Mê Linh (Vĩnh Phúc)... đang vươn lên dẫn đầu toàn khu vực miền Bắc về chất lượng vận hành và các chỉ số trải nghiệm dịch vụ. Đồng thời, các bưu cục tại đây đang từng bước khẳng định uy tín và thu hút các shop online sử dụng dịch vụ BEST Express.

Thành quả hoạt động của mạng lưới các bưu cục tại khu vực này cũng đã được BEST Express ghi nhận và vinh danh tại sự kiện Hội nghị Đối tác Nhượng quyền miền Bắc hồi cuối tháng tư. Trong 76 bưu cục BEST Express hoạt động xuất sắc toàn quốc, khu vực Đông Bắc bộ áp đảo với số lượng 15 bưu cục được khen thưởng vì thành tích vận hành và sale nổi bật, chiếm 20%.

Nhân viên bưu cục Hoa Anh (Nam Định) đang kiểm tra bưu kiện chuẩn bị giao đến khách hàng. Ảnh: BEST Express

Đại diện BEST cho hay, mô hình nhượng quyền chuyển phát nhanh đang ngày càng được quan tâm và lựa chọn để phát triển kinh doanh bởi tiềm năng rộng mở của ngành logistics thương mại điện tử. Để tiếp sức cho đối tác nhượng quyền dễ dàng khởi nghiệp và phát triển kinh doanh, hệ thống đang triển khai những chính sách hỗ trợ toàn diện, nhằm tiếp sức cho các đối tác trong thời điểm kinh tế còn nhiều khó khăn. "Hi vọng với lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng giao thông cùng chính sách hỗ trợ từ BEST, các bưu cục trong khu vực sẽ ngày càng tăng trưởng mạnh mẽ, góp phần phát triển ngành logistics địa phương", vị đại diện nhấn mạnh.

Nhượng quyền chuyển phát nhanh là mô hình BEST Express triển khai nhằm hỗ trợ các nhà đầu tư khởi nghiệp, xây dựng mạng lưới giao hàng địa phương trong thời gian ngắn. Mô hình nhượng quyền bưu cục thu hút nhà đầu từ nhờ tiềm năng thị trường, tăng trưởng ổn định.

Một khách hàng đang gửi hàng tại bưu cục BEST Express. Ảnh: BEST Express

Với chi phí đầu tư nhượng quyền dao động từ 300 triệu đồng tùy khu vực khai thác, các đối tác có thể đạt mức hoàn vốn nhanh, hạn chế rủi ro. Các đối tác có thể kết nối trực tiếp với hệ thống vận hành, nguồn khách hàng từ các sàn thương mại điện tử và sớm đi vào hoạt động. Thêm vào đó, việc thừa hưởng công nghệ hiện đại, nguồn khách hàng sẵn có cùng đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp cũng giúp các nhà đầu tư sớm ổn định vận hành, phát triển thuận lợi.

Sau nhiều năm triển khai, mô hình đã đạt nhiều thành tích và mở rộng quy mô dịch vụ tại 63 tỉnh, thành với gần 650 bưu cục hoạt động, mang đến dịch vụ tin cậy cho hàng chục nghìn đối tác kinh doanh online khắp cả nước.

Thế Đan