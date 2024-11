BEST Express xử lý tốt lượng đơn tăng mạnh dịp sale

Các bưu cục BEST Express đã sớm dự báo, chủ động lên phương án và xử lý hàng hóa nhanh chóng dịp sale vừa qua.

Cuối năm là thời điểm các sàn thương mại điện tử tại Việt Nam triển khai loạt chương trình khuyến mãi hấp dẫn thu hút người tiêu dùng. Các nhãn hiệu thời trang, mỹ phẩm đồng loạt giảm sâu tới 50% nhằm kích cầu tiêu dùng trước thềm năm mới.

Nhân viên BEST Express chuẩn bị giao hàng cho khách. Ảnh: BEST Express

Sớm dự báo nhu cầu thị trường, các bưu cục chuyển phát nhanh BEST Express đã chủ động chuẩn bị nhân sự, phương tiện để đáp ứng nhu cầu giao nhận hàng hoá tăng cao. Các bưu cục dự phòng sẵn phương án thuê nhân viên thời vụ và tăng thời gian làm việc nhằm đẩy nhanh tốc độ xử lý hàng hoá. Việc đầu tư đội xe vận tải cũng được bưu cục ưu tiên nhằm tăng khả năng luân chuyển hàng hoá.

Đồng thời, việc ứng dụng công nghệ vào quản lý hàng hoá, quản lý vận hành được bưu cục học hỏi và áp dụng đồng bộ giúp số liệu theo dõi bưu kiện giao đi, nhận vào, số lượng hàng hoàn, số đơn giao thành công, lượng COD thu hộ trong ngày được được báo cáo chi tiết theo thời gian thực.

Shipper BEST Express giao hàng tại Đắk Lắk. Ảnh: BEST Express

Theo đại diện đơn vị, hiệu suất động giao hàng cải thiện đáng kể nhờ ứng dụng tính năng định tuyến giao hàng trên ứng dụng dành cho shipper. Nhờ việc xử lý thông tin các địa điểm cần giao hàng, phần mềm sẽ đưa ra kế hoạch giao hàng tối ưu và đề xuất tuyến đường phù hợp cho phép shipper ghé đến tất cả điểm dừng trong thời gian ngắn nhất, đạt hiệu suất giao hàng cao hơn so với việc lên kế hoạch giao thủ công.

Nhờ sự chuẩn bị kỹ về mọi mặt, hệ thống bưu cục BEST Express dễ dàng xử lý lượng đơn tăng vọt vào các dịp sale vừa qua, đảm bảo được chất lượng dịch vụ và tỷ lệ giao đơn thành công ở mức cao. Nhờ đó, các đối tác kinh doanh online tin tưởng gửi hàng qua bưu cục của đơn vị nhiều hơn, tăng lượng bưu kiện xử lý của BEST Express trong tháng 11 lên đáng kể, trong đó có những bưu cục sale tới hàng trăm nghìn bưu kiện trong cả tháng.

Dẫn đầu hệ thống BEST Express là bưu cục Ba Vì (Hà Nội), với hơn 300.000 bưu kiện sale khai thác mỗi tháng cùng hàng chục nghìn bưu kiện giao phát cho các sàn thương mại điện tử. Đại diện bưu cục nhận định: "Với thị trường thương mại điện tử đang phát triển như hiện nay, những năm tiếp theo lượng hàng chuyển phát nhanh sẽ tiếp tục tăng lên khoảng 25% mỗi năm". Ngoài ra, bưu cục đã mở rộng kho bãi, phát triển đội xe vận tải với 8 đầu xe, đảm bảo đủ năng lực phục vụ hơn 200 shop online trong khu vực.

Ngoài các trung tâm kinh tế lớn Hà Nội và TP HCM, khu vực Đông Bắc Bộ cũng đang là khu vực phát triển nhanh về lượng đơn mua sắm online. Bưu cục BEST Express Lạng Giang (Bắc Giang) với sản lượng sale tăng lên mức 160.000 bưu kiện mỗi tháng chỉ trong thời gian ngắn, đã trở thành tấm gương tiêu biểu cổ vũ các bưu cục trong khu vực phấn đấu phát triển.

Đơn vị tăng hiệu suất giao phát hàng để đối tác yên tâm lựa chọn dịch vụ. Ảnh: BEST Express

Đại diện bưu cục Lạng Giang cho biết, thành công này đến từ nỗ lực luôn "tìm hiểu nhu cầu và mong muốn của từng khách hàng để đưa ra chính sách chăm sóc khách hàng phù hợp". Đồng thời, bưu cục không ngừng tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, thu hút thêm nhiều đối tác mới sử dụng dịch vụ từ đó quy mô sản lượng đơn ngày càng tăng.

Tại khu vực vùng núi Lào Cai, mặc dù tuyến đường giao hàng gặp khó do địa hình đèo dốc cao, dân cư thưa nhưng bưu cục Lào Cai vẫn đạt mức sale 64.000 bưu kiện mỗi tháng, trở thành động lực cổ vũ cho các bưu cục khu vực Tây Bắc.

Theo đại diện BEST Express, những thành quả này đến từ việc toàn hệ thống bưu cục luôn chủ động lên kế hoạch vận hành và phương án dự phòng nhân sự, phương tiện vận tải dịp cao điểm nhằm đảm bảo việc giao nhận hàng hoá liền mạch.

Gia nhập thị trường Việt Nam năm 2019, BEST nhanh chóng giới thiệu đến người dùng dịch vụ chuyển phát nhanh BEST Express và mô hình kinh doanh nhượng quyền bưu cục. Đến nay, dịch vụ BEST Express đã mở rộng mạng lưới khắp 63 tỉnh thành với 700 bưu cục, 39 trung tâm phân loại tự động, 100.000 m2 kho bãi cùng hơn 7.500 nhân viên giao nhận, là đối tác vận chuyển của các sàn thương mại điện tử và hàng chục ngàn shop online trên toàn quốc.

Ngoài dịch vụ chuyển phát nhanh, khách hàng có thể chọn dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới BEST Cross-border, quản lý bán hàng xuyên biên giới BEST Software, vận chuyển hàng hóa BEST Cargo (FTL và LTL), chuỗi cung ứng kiêm kho bãi thông minh BEST Supplychain.

Thế Đan