BEST Express x Mum’s Club ưu đãi lớn dịp quốc tế thiếu nhi

BEST Express hợp tác Mum’s Club trên Shopee dành riêng loạt ưu đãi sâu kèm quà tặng giá trị cho mẹ và bé khi mua hàng trên nền tảng này trong tháng 6.

Tháng 6 với ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 là dịp lý tưởng để tranh thủ sắm sửa cho cả mẹ và bé với loạt ưu đãi lớn trong ngành hàng đặc biệt này. Với mong muốn mang đến những ưu đãi thiết thực cho mẹ và bé, BEST Express chính thức hợp tác cùng Mum’s Club, câu lạc bộ cho các tín đồ mua sắm ngành hàng này trên sàn thương mại điện tử Shopee. Mum’s Club cũng là nơi quy tụ những nhãn hàng nổi tiếng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe mẹ và bé, được nhiều mẹ bỉm sữa tin dùng.

BEST Express gia nhập Mum’s Club hứa hẹn mang đến nhiều chương trình khuyến mãi, quà tặng giá trị, giúp các mẹ bỉm sữa có sân chơi thú vị, thoải mái mua sắm cho các bé. Đồng thời, đây cũng là dịp đơn vị chuyển phát này tri ân những đối tác, khách hàng. Hầu hết đều là những người nội trợ, mẹ bỉm sữa ủng hộ dịch vụ chuyển phát nhanh BEST Express suốt thời gian qua.

"Chúng tôi không mong muốn đem lại dịch vụ vận chuyển và những sản phẩm chất lượng đến gần với người tiêu dùng, nhất là đối tượng trẻ em, thế hệ tương lai của đất nước. Đó là lý do BEST Express chọn Mum’s Club của Shopee là đối tác cùng đồng hành mang đến những chương trình khuyến mãi phù hợp, giúp các mẹ bỉm sữa thoải mái mua sắm", đại diện BEST Express chia sẻ.

BEST Express hợp tác Mum’s Club của Shopee mang đến nhiều chương trình ưu đãi thú vị cùng quà tặng giá trị cho các mẹ bỉm sữa nhân dịp quốc tế thiếu nhi 1/6. Ảnh: BEST Express

Vị đại diện cho biết với phương châm mang đến dịch vụ chất lượng, giúp khách hàng có trải nghiệm mua sắm, giao vận thoải mái, BEST Express thường xuyên triển khai những chương trình ưu đãi, khuyến mãi và quà tặng cho khách hàng, đối tác.

Đây cũng là phương thức doanh nghiệp tri ân những khách hàng đã tin tưởng, lựa chọn dịch vụ của họ trên các sàn thương mại điện tử lớn. Trước đó, BEST Express đã liên tục có những chương trình khuyến mãi, tặng thưởng với phần quà giá trị như xe hơi, xe máy Vision, iPhone 13 Pro Max... trên sàn thương mại điện tử Shopee.

Trong năm 2022, BEST Express nâng cao độ nhận diện thương hiệu bằng việc hợp tác với những nhãn hàng lớn trên sàn thương mại điện tử này. Tháng 4, đơn vị mở hợp tác cùng nhãn hàng Colgate tặng xe Honda Vision trong sự kiện Super Brand Day cho khách hàng có đơn tích lũy giá trị cao nhất.

"Chúng tôi muốn tri ân các khách hàng, đối tác đã luôn tin tưởng lựa chọn dịch vụ BEST Express thời gian qua bằng những chương trình khuyến mãi thú vị. BEST cam kết sẽ luôn đồng hành, cải tiến để mang đến những sản phẩm dịch vụ tối ưu", đại diện BEST Express cho biết.

Nhân viên BEST Express giao hàng cho người nhận. Ảnh: BEST Express

Tham gia vào thị trường Việt Nam từ năm 2019, BEST Express hiện là một trong những đối tác vận chuyển chính của các sàn thương mại điện tử lớn trong nước, với mạng lưới dịch vụ trải rộng khắp 63 tỉnh, thành.

Đơn vị hiện vận hành 30 trung tâm phân loại trên cả nước. Hai điểm tại TP HCM và Từ Sơn (Bắc Ninh) có quy mô lớn nhất, nhì của tập đoàn tại Đông Nam Á. Đến nay, doanh nghiệp sở hữu tổng diện tích khai thác kho bãi trên toàn quốc đến hơn 100.000 m2, cho năng lực xử lý trên 1,8 triệu bưu kiện mỗi ngày.

BEST Express nỗ lực mở rộng dịch vụ chuyển phát đến những vùng sâu, vùng xa tại Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: BEST Express

Năm 2022, đơn vị kỳ vọng mở thêm hơn 1.500 bưu cục trên toàn quốc. Doanh nghiệp cho biết sẽ đầu tư thêm để tối ưu dây chuyền xử lý hàng. Đồng thời, BEST cũng rót hơn hai triệu USD, bổ sung 30 phương tiện vận tải, nâng cao khả năng chuyên chở. Việc tăng cường đầu tư toàn diện cả công nghệ, hạ tầng vận tải giúp mang đến cho khách hàng và đối tác trong nước dịch vụ chất lượng, nhanh chóng hơn.

Đồng thời, BEST cũng dự kiến ra mắt ứng dụng BEST Express với loạt tính năng mới nâng cấp, góp phần hoàn thiện trải nghiệm sử dụng dịch vụ của khách hàng. Các tính năng bổ sung gồm: báo cáo tổng quan trạng thái đơn hàng trong 15 ngày gần nhất; hiển thị chi tiết tham số giá trị của đơn hàng như số tiền COD, phí thu hộ, tiền bảo hiểm, phí bảo hiểm...

Ngoài ra, ứng dụng còn tích hợp thêm tính năng quản lý đơn hàng, cho phép nhà bán hàng đối tác theo dõi thông tin đơn gửi và nhận, giúp họ dễ dàng tra cứu thông tin chi tiết và hành trình vận chuyển.

Nguyệt Di