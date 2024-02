BEST Express vinh danh gần 300 bưu cục xuất sắc

Phần thưởng nhằm khích lệ đội ngũ nhân sự tại các bưu cục, kho và shipper của BEST sẵn sàng tăng ca khi lượng đơn hàng tăng mạnh dịp Tết.

Để kịp thời động viên tinh thần nỗ lực xử lý hàng hóa của đội ngũ nhân viên, từ ngày 25/1, BEST Express đã triển khai trao thưởng theo ngày cho top các bưu cục có thành tích giao hàng tốt nhất trong ngày. Đến nay, có gần 300 bưu cục trên toàn quốc được vinh danh.

Chương trình sẽ kéo dài đến ngày 8/2, tạo thêm động lực cho anh em nỗ lực giao hết hàng hóa đến tay khách trong những ngày cận Tết. Dự kiến, chương trình xét thưởng bưu cục vận hành xuất sắc sẽ được BEST tiếp tục triển khai sau dịp Tết Nguyên đán để cổ vũ đội ngũ nhân viên trong dịp đầu năm mới.

Nhân viên giao hàng của BEST Express giao hàng cho khách. Ảnh: BEST Express

Những ngày qua, toàn hệ thống BEST Express từ trung tâm phân loại, bưu cục nhượng quyền đến shipper đều đồng loạt tăng ca, đảm bảo hàng hóa kịp đến tay người nhận trước kỳ nghỉ lễ. Tại các bưu cục, đội ngũ nhân viên tranh thủ vào ca sớm, làm việc đến tối, sẵn sàng tăng ca xử lý hàng hóa, nhanh chóng giao đến tay khách. Đối mặt với áp lực do lượng đơn tăng đột biến, shipper cho biết cần sắp xếp, lựa chọn tuyến đường giao hợp lý để tiết kiệm thời gian.

Tại các trung tâm phân loại, dây chuyền phân loại cũng được vận hành xuyên đêm để đảm bảo hàng hóa được xử lý liền mạch. Một số bưu cục khác trong hệ thống chọn phương án thuê thêm shipper thời vụ, hỗ trợ đội ngũ cố định.

Nhân viên bưu cục tháo dỡ hàng. Ảnh: BEST Express

Anh Nguyễn Như Thưởng, chủ bưu cục BEST Express Cầu Giẽ - một trong những bưu cục xuất sắc của khu vực Hà Nội cho biết, quản lý vận hành trong dịp Tết không khác ngày thường nhưng cần phải nhanh và kỹ hơn. Hàng ngày, bưu cục theo dõi sát sao lượng hàng đến và số lượng hàng phải xử lý trong ngày để đảm bảo nhân lực tăng cường hoặc nhân lực giải phóng hết hàng cần giao.

"Trong vấn đề quản lý vận hành, quan trọng nhất chính là "Ưu tiên xử lý việc quan trọng trước". Ngoài việc bảo đảm tốt vận hành, bưu cục luôn lấy việc bảo vệ quyền lợi nhân viên là một trong những yếu tố tiên quyết để đưa chất lượng bưu cục ngày càng phát triển. Nhân viên chính là nguồn lực mang lại thành công cho bưu cục", anh Thưởng nói.

Theo anh Sơn Hải Đăng - chủ bưu cục BEST Express Sơn Hải, Bạc Liêu - bưu cục xuất sắc khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khi được phổ biến về chính sách thưởng nhằm nâng cao chất lượng giao nhận, anh em shipper rất phấn khởi, kêu gọi nhau nỗ lực giao nhanh, giao tốt để có thêm một khoản tiền thưởng Tết.

Nữ shipper trên đường giao hàng cho khách. Ảnh: BEST Express

Trong khi đó, bưu cục BEST Express Hòa Khánh - bưu cục xuất sắc khu vực Đà Nẵng lại chuẩn bị nguồn nhân lực từ trước lễ và đảm bảo 100% nhân sự làm việc trong thời điểm cận Tết kể cả shipper, nhân viên tổng hợp và trưởng bưu cục.

Anh Lê Hồng Kỳ, chủ bưu cục BEST Express Hòa Khánh cho biết, bưu cục tính lương tăng ca cho tất cả nhân viên làm đủ 7 ngày mỗi tuần. Trong những ngày cao điểm, hiệu suất giao nhận được bưu cục theo dõi một tiếng một lần nhằm đảm bảo tỷ lệ ký nhận và tất cả các chỉ tiêu khác theo tiêu chuẩn của BEST Express. Sau Tết, bưu cục cũng sẽ triển khai đủ 100% nhân lực đi làm lại. Những nhân viên chính thức ở các tỉnh thành xa chưa đi làm kịp sẽ có nhân viên thời vụ và cộng tác viên hỗ trợ đảm bảo giao hết hàng trong ngày và đạt được các chỉ tiêu giao nhận.

Với đội ngũ hàng nghìn shipper đang hoat động toàn quốc, dịch vụ chuyển phát nhanh BEST Express góp phần điều phối, luân chuyển hàng hóa, giúp các sàn thương mại điện tử kích cầu tiêu dùng dịp Tết. Về phía đối tác, BEST Express cũng tích cực phối hợp với sàn thương mại điện tử lập kế hoạch điều phối hàng hóa hợp lý dịp Tết, đảm bảo phục vụ nhanh chóng, kịp thời.

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2019, đến nay BEST Express đã phát triển mạng lưới 650 bưu cục và 36 trung tâm phân loại hàng hóa tự động. Sau hơn 4 năm phát triển, doanh nghiệp mở rộng mạng lưới khắp 63 tỉnh, thành toàn quốc với công suất xử lý đơn hàng đạt 2,2 triệu đơn mỗi ngày. Bên cạnh dịch vụ chuyển phát nhanh đó, đơn vị mang đến hệ sinh thái dịch vụ toàn diện với dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới BEST Cross-border, các giải pháp quản lý bán hàng xuyên biên giới BEST Software, dịch vụ vận chuyển hàng hóa BEST Cargo giúp khách hàng lựa chọn dịch vụ phù hợp để phát triển kinh doanh.

Tuệ Anh