BEST Express ưu đãi hàng triệu đồng qua livestream dịp Black Friday

BEST Express mang đến chương trình ưu đãi kèm quà tặng trị giá hàng triệu đồng cho khách hàng theo dõi livestream trên fanpage đối tác shop online lúc 19h ngày 23, 24/11.

Hưởng ứng không khí lễ hội sale Black Friday cuối năm 2022, BEST Express mang đến chương trình ưu đãi "Thứ Sáu kỳ diệu, BEST tặng tiền triệu". Chương trình còn có sự đồng hành của các đối tác lớn, đã gắn bó với dịch vụ của đơn vị từ khi mới gia nhập thị trường Việt Nam đến nay.

Các chủ shop online tham dự đều có số lượng khách và đơn hàng lớn. Buổi hợp tác livestream, dành tặng ưu đãi "khủng" cho khách hàng cùng BEST Express cũng là hình thức tri ân những người đã luôn ủng hộ, chọn mua sản phẩm của họ trong năm 2022.

Cụ thể, vào lúc 19h các ngày 23, 24/11, các đối tác này sẽ cùng BEST livestream, chia sẻ về hành trình khởi nghiệp của họ. Buổi live được phát trực tiếp trên fanpage của mỗi shop. Ngoài những kinh nghiệm khởi nghiệp của bản thân, họ còn nhận xét về chất lượng dịch vụ sau thời gian dài hợp tác cùng đơn vị, nhất là sau nhiều lần cải tiến và bổ sung tính năng, giúp tối ưu trải nghiệm giao vận.

Chương trình "Thứ Sáu kỳ diệu, BEST tặng tiền triệu" phát trực tiếp trên fanpage của các đối tác shop online lúc 19h, ngày 23, 24/11. Ảnh: BEST Express

Chị Hà Vũ, một trong những đối tác đời đầu của BEST, cho biết chị vui và hứng khởi khi nhận lời mời chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp trong buổi live ưu đãi Black Friday. Nhận xét về dịch vụ của đối tác giao vận này, chị cho biết ngoài giải đáp, xử lý các thắc mắc, vấn đề về đơn hàng nhanh chóng, BEST còn hỗ trợ shop chị rất nhiệt tình. Chị cho rằng các chủ shop online nên cân nhắc lựa chọn đơn vị vận chuyển thật sự phù hợp để tối ưu trải nghiệm mua sắm từ lúc đặt hàng đến khi nhận hàng của khách

Ngoài phần chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp, các đối tác shop online còn giải đáp trực tiếp qua sóng livestream cho người dùng và khách hàng về dịch vụ chăm sóc khách hàng trực tuyến mới và những tính năng mới cập nhật, bổ sung trên ứng dụng BEST. Để tri ân khách hàng dịp Black Friday, đơn vị còn mang đến ưu đãi tạm ứng 80% phí COD (thanh toán khi nhận hàng) cho các shop online đang sử dụng dịch vụ này.

Ưu đãi này do BEST và công ty Sổ Bán Hàng hợp tác triển khai, nhằm giúp các chủ shop kinh doanh, quản lý chi phí vận hành dễ dàng, thuận lợi hơn. Chị Hạ Băng, đối tác của BEST cho biết ưu đãi này của đơn vị đã giúp chị rất nhiều, nhất là vào những ngày hội sale lớn. Những hôm đó đơn hàng tăng mạnh, nguồn cầu cao nhưng hàng hóa nhập không kịp do tình trạng kẹt vốn trong thời gian chờ đối soát COD. Ưu đãi này đã hỗ trợ shop chị giải quyết nỗi lo kịp thời và yên tâm hơn khi kinh doanh.

BEST Express ngoài không ngừng nâng cấp chất lượng dịch vụ còn thường xuyên mang đến những chương trình ưu đãi hỗ trợ đối tác. Ảnh: BEST Express

Bên cạnh đó, trong chuỗi livestream "Thứ Sáu kỳ diệu, BEST tặng tiền triệu", đơn vị và các chủ shop còn dành tặng hàng trăm thẻ cào điện thoại giá trị cao cho khán giả theo dõi. Thẻ được phát ngẫu nhiên liên tục xuyên suốt buổi phát sóng, tri ân những khán giả đã dành thời gian xem chương trình. Đồng thời, người xem tham gia những thử thách tương tác cùng ban tổ chức cũng có cơ hội nhận nhiều quà giá trị.

"Thông qua livesstream lần này chúng tôi kỳ vọng có thể mang đến cho khách hàng góc nhìn khách quan về dịch vụ, từ đó đưa ra các đánh giá, góp ý và tiếp tục ủng hộ chúng tôi trong tương lai. Hy vọng cả người dùng lẫn đối tác có thể theo dõi và đón chờ những phần quà tri ân giá trị xuyên suốt chương trình", đại diện đơn vị chia sẻ.

Từ khi tham gia thị trường Việt Nam năm 2019, BEST Express mở rộng hoạt động khắp 63 tỉnh, thành trên toàn quốc, phục vụ hàng triệu khách hàng từ shop online đến các sàn thương mại điện tử lớn, các kênh mua sắm nội địa. Doanh nghiệp liên tục triển khai những chương trình khuyến mãi, quà tặng giá trị tri ân khách hàng.

Bên cạnh đó, trong năm nay, đơn vị cũng liên tục nâng cấp các tính năng gia tăng trải nghiệm khách hàng như thông báo hành trình đơn hàng qua Zalo, triển khai vận chuyển bằng đường hàng không để rút ngắn thời gian vận chuyển, mở kênh chăm sóc khách hàng trực tuyến trong 20 giây...

Cẩn Y