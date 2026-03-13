BEST Express ứng dụng dữ liệu lớn tối ưu chi phí nhiên liệu

Trước biến động giá nhiên liệu, BEST Express ứng dụng công nghệ và nền tảng dữ liệu lớn để tối ưu chi phí vận hành, giảm áp lực logistics và duy trì hiệu quả toàn hệ thống.

Xăng dầu là huyết mạch của ngành chuyển phát, giá nhiên liệu tăng giảm thất thường sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của toàn ngành. Hiện tại, khi giá xăng dầu tăng chưa có dấu hiệu bình ổn, đại diện BEST Express cho biết doanh nghiệp tối ưu hóa vận hành thông qua ba trụ cột chiến lược.

BEST Express sử dụng nền tảng dữ liệu lớn để tối ưu chi phí nhiên liệu. Ảnh: BEST Express

Đầu tiên, với năng lực công nghệ logistics sẵn có, BEST Express tận dụng nền tảng big data và công nghệ AI để tính toán định tuyến, rút ngắn lộ trình từng chuyến xe cho từng khu vực, tiết kiệm trực tiếp lượng nhiên liệu tiêu thụ trên từng xe.

Về vận hành, đội vận tải sử dụng hệ thống R2 để kiểm soát chi phí khấu hao và nhiên liệu. Cụ thể, hệ thống thiết lập kỷ luật thông qua cơ chế khoán định mức nhiên liệu theo km cho từng dòng xe và theo dõi sát mức tiêu hao thực tế của từng phương tiện để đối chiếu, bóc tách khi có bất thường. Để giảm áp lực chi phí, R2 còn tối ưu vòng đời phương tiện bằng cách quản lý thời gian vận hành, lập lịch bảo dưỡng định kỳ để hạ chi phí sửa chữa và quản lý thời gian sử dụng, đoạn đường thay lốp để tăng tuổi thọ lốp thêm 20%.

Các chuyên viên điều phối cũng giám sát dữ liệu luồng hàng để cập nhật cho hệ thống vận tải, hạn chế trống tải hoặc vận chuyển chồng chéo gây thất thoát nhiên liệu. Với cách làm này, BEST Express đang tối ưu đến 60% chi phí của đội xe vận tải để ứng phó giá nhiên liệu tăng cao.

Trụ cột thứ hai, chiến lược tích hợp luồng hàng cồng kềnh (BEST Cargo) và hàng nhỏ lẻ (BEST Express) lên cùng một tuyến đang phát huy hiệu quả nhờ đẩy hệ số tải trọng (Load Factor) lên mức tối đa. Việc tối ưu được tuyến xe chạy đầy tải giúp pha loãng mẫu số chi phí nhiên liệu trên từng đơn hàng chuyển phát, giúp doanh nghiệp duy trì chi phí cạnh tranh.

Vì thế, đại diện BEST Express cho biết ban lãnh đạo đang xem xét kế hoạch tăng số lượng đội tải trọng lớn hơn đội xe hiện có để hoàn toàn tối ưu được chi phí nhiên liệu trên mỗi đơn hàng, hấp thụ tối đa cú sốc giá nhiên liệu.

Trụ cột thứ ba tập trung vào phần hạ tầng. Doanh nghiệp sở hữu đối tác nhượng quyền bưu cục trải dài khắp toàn quốc. Đồng hành cùng đối tác trước áp lực giá nhiên liệu, BEST Express dự kiến mở thêm trạm trung chuyển (Hub) ở khu vực Bắc - Nam để cắt ngắn đoạn đường luân chuyển hàng hóa cho các bưu cục địa phương. Từ đó, hỗ trợ các đối tác giảm bớt áp lực chi phí vận hành. Đại diện đơn vị cho biết đây là chiến lược hướng đến khả năng phòng thủ trước biến động chi phí trong tương lai.

Bưu cục địa phương tận dụng nền tảng định tuyến, ứng phó với biến động. Ảnh: BEST Express

Theo đại diện đơn vị này, nỗ lực tối ưu hóa vận hành trong biến động nhiên liệu là bài kiểm tra năng lực tính toán và xoay sở của doanh nghiệp khi mà sản lượng hàng hóa từ các nền tảng thương mại điện tử không có dấu hiệu sụt giảm. Doanh nghiệp ghi nhận ở một số địa phương trọng điểm như ở Đà Nẵng, các bưu cục cho biết lượng hàng đổ về từ đầu tháng 3 tăng 150% bao gồm cả hàng nặng và chuyển phát nhanh, cho thấy chỉ báo lượng hàng bưu gửi năm 2026 sẽ vượt mốc 4,2 tỷ kiện là có cơ sở bất chấp biến động vĩ mô.

Tuy nhiên, chi phí nhiên liệu tăng cao khiến các bưu cục địa phương đang dùng nhiều phương án để thích ứng như tối ưu tuyến đường để shipper giữ được thu nhập, quy hoạch điểm tập kết, tận dụng tải lớn để đi nhiều hàng... nhằm khai thác tối đa sản lượng tăng đột biến.

"Biến động giá xăng dầu là thách thức chung, nhưng đây là cơ hội để thích ứng và tối ưu hóa năng lực nội tại, qua đó doanh nghiệp kiên định với mục tiêu đồng hành và phát triển bền vững cùng đối tác, tiếp tục cung cấp giải pháp vận chuyển tin cậy cho nền kinh tế số Việt Nam", đại diện BEST Express nhấn mạnh.

Thế Đan