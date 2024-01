BEST Express trao thưởng cho shipper khu vực miền Trung

9 nhân viên của doanh nghiệp tại khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Bộ nhận giải nhân viên giao hàng xuất sắc toàn quốc trước thềm năm mới.

Miền Trung là khu vực có địa hình dài và hẹp nên các tuyến đường vận chuyển đều trải dài trên quãng đường lớn. Nghề giao nhận ở khu vực này cũng chịu ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết khắc nghiệt bởi nắng nóng gay gắt vào mùa hè và mưa lũ vào mùa mưa.

Tại Thanh Hóa, điểm dừng chân đầu tiên ở dải đất miền Trung, BEST tới thăm và trao quà cho anh Lường Văn Chất, nhân viên giao hàng của bưu cục BEST Express Hậu Lộc. Anh Chất là một trong những nhân viên giao hàng dẫn đầu khu vực miền Trung với hơn 30.000 đơn mỗi tháng. Gắn bó với công ty hơn hai năm, anh cho biết, công việc thoải mái, linh hoạt đồng thời anh em trong bưu cục rất thân thiết và sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau.

Anh Lường Văn Chất (trái) nhận quà trao thưởng từ đại diện BEST Express. Ảnh: BEST Express

Một nhân viên khác của BEST tại khu vực Thanh Hóa - anh Nguyễn Minh Trí, nhân viên bưu cục BEST Quảng Xương, cho biết, một trong những khó khăn của các shipper là hàng hóa khi giao vào ngày mưa dễ bị ướt, không đảm bảo được an toàn tới tay khách hàng. Do đó, các anh em phải theo dõi thông tin thời tiết liên tục, khi thấy dự báo mưa sẽ tiến hàng che chắn thật cẩn thận để tránh ảnh hưởng tới gói hàng.

Theo anh em shipper tại các bưu cục trên địa bàn Thanh Hóa, mức thu nhập tại BEST khá phù hợp với chi phí sinh hoạt phí tại địa phương, do đó, anh em chọn làm việc ngay tại quê nhà thay vì tìm kiếm việc làm tại các thành phố lớn. Bên cạnh đó, làm việc gần nhà còn giúp các anh tiện chăm sóc gia đình, được sống gần người thân.

Chị Phạm Thị Trinh, bưu cục Thái Hòa, Nghệ An nhận quà từ BEST Express. Ảnh: BEST Express

Tại Nghệ An, đoàn đại diện BEST đến thăm và trao quà cho chị Phạm Thị Trinh, nhân viên giao hàng của bưu cục Thái Hòa, Nghệ An. Chị là một trong 4 shipper nữ lọt vào top Nhân viên giao nhận xuất sắc của BEST năm vừa qua.

Chị Trinh cho biết, nữ giới đảm nhận công việc giao hàng thường gặp nhiều khó khăn hơn các đồng nghiệp nam. Những khi gặp hàng cồng kềnh khó vận chuyển hay mưa gió đường trơn, ngập nước, chị phải nhờ đến các đồng nghiệp hỗ trợ để hoàn thành công việc.

Anh Hồ Văn Duy, Quản lý bưu cục BEST Express Thái Hòa cho biết, bưu cục có nhiều nhân sự nữ nên để đạt được hiệu quả công việc tốt anh chủ động theo sát tiến độ công việc và kịp thời hỗ trợ nhân viên khi cần.

Theo đại diện BEST Express, dù làm việc tại địa phương nào, các nhân viên giao nhận của đơn vị cũng thể hiện trách nhiệm, nỗ lực vượt khó, hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Chương trình tri ân top nhân viên giao nhận là phần thưởng khích lệ, động viên tinh thần, giúp các shipper thêm vững tin vào công việc của mình. Đây cũng là hoạt động khẳng định sự hỗ trợ và quan tâm của doanh nghiệp tới nhân viên.

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2019, đến nay BEST Express đã phát triển mạng lưới 650 bưu cục và 36 trung tâm phân loại hàng hóa tự động. Sau hơn 4 năm phát triển, doanh nghiệp mở rộng mạng lưới khắp 63 tỉnh, thành toàn quốc với công suất xử lý đơn hàng đạt 2,2 triệu đơn mỗi ngày. Bên cạnh dịch vụ chuyển phát nhanh đó, đơn vị mang đến hệ sinh thái dịch vụ toàn diện với dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới BEST Cross-border, các giải pháp quản lý bán hàng xuyên biên giới BEST Software, dịch vụ vận chuyển hàng hóa BEST Cargo giúp khách hàng lựa chọn dịch vụ phù hợp để phát triển kinh doanh.

BEST Express trao thưởng cho shipper khu vực miền Trung Chia sẻ của quản lý, shipper BEST khu vực Thanh Hóa. Nguồn: BEST Express

Tuệ Anh