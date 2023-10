BEST Express trao thưởng bưu cục xuất sắc tháng 9

Các bưu cục nhượng quyền có thành tích giao hàng xuất sắc dịp lễ Quốc khánh được trao thưởng với tổng số tiền 262 triệu đồng.

Tháng 9, hệ thống bưu cục nhượng quyền đã đảm bảo chất lượng vận hành ổn định, nâng cao hiệu suất giao hàng, tận lực xử lý đưa hàng nhanh chóng tới tay người nhận dịp cao điểm, đặc biệt là trong đợt lễ Quốc khánh dài ngày. Chỉ trong hai ngày 1 và 2 tháng 9, mạng lưới bưu cục BEST Express trên toàn quốc đã giao thành công gần 400.000 bưu kiện đến tay khách hàng, giúp khối lượng lớn hàng hoá được lưu thông liền mạch.

Chị Phạm Thị Kiều Trang, chủ bưu cục BEST Express Củ Chi, TP HCM là bưu cục dẫn đầu về thành tích giao hàng trong dịp lễ Quốc khánh nhận, bằng khen từ đại diện BEST Express. Ảnh: BEST Express

Ghi nhận nỗ lực của toàn thể đội ngũ nhân viên các bưu cục, BEST Express xét duyệt và trao tặng bằng khen cùng phần thưởng khích lệ đến các bưu cục dẫn đầu về hiệu suất giao hàng. Theo đó, có 219 bưu cục được khen thưởng, trong đó top 20 bưu cục xuất sắc được trao bằng khen và vinh danh trên toàn hệ thống. Tổng số tiền trao thưởng lên đến 262 triệu đồng cũng được BEST gửi đến các bưu cục nhằm cổ vũ đội ngũ nhân viên.

Đại diện BEST Express mong muốn việc trao thưởng này sẽ tạo thêm động lực giúp các bưu cục, đặc biết là đội ngũ nhân viên giao hàng tiếp tục phát huy thành tích, mang lại dịch vụ nhanh chóng, hoàn thiện hơn nữa đến với khách hang.

Anh Nguyễn Anh Hào, chủ bưu cục BEST Express Trà Vinh (phải) – một trong những bưu cục dẫn đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long với sản lượng đơn xử lý trung bình hơn 3.000 đơn hàng mỗi ngày nhận bằng khen vinh danh từ đại diện BEST Express. Ảnh: BEST Express

Là đối tác vận chuyển của nhiều sàn thương mại điện tử và shop online, vào các dịp lễ lớn, chuyển phát nhanh BEST Express luôn chủ trương hoạt động xuyên dịp lễ nhằm đồng hành cùng các chủ shop bán hàng online trong giai đoạn cao điểm. Điều này nhằm đảm bảo thông suốt mọi hoạt động kinh doanh, đáp ứng nhu cầu giao nhận hàng hóa tăng cao, từ đó gia tăng trải nghiệm khách hàng.

Đại diện Bưu cục BEST Express Tri Tôn – An Giang (trái) nhận bằng khen top bưu cục xuất sắc từ đại diện đơn vị.

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2019, BEST Express không ngừng ứng dụng công nghệ tự động hoá vào quản lý vận hành và phân loại hàng hoá hàng hoá. Doanh nghiệp đang sở hữu 36 trung tâm phân loại hàng hóa tự động trên toàn quốc với vốn đầu tư hàng chục triệu USD. Những trung tâm này đều được trang bị dây chuyền xử lý hàng hóa hiện đại, với tốc độ xử lý chỉ 0,5 giây cho một bưu kiện dưới 3 kg và 2 giây cho những bưu kiện lớn trên 3 kg.

Đến nay dịch vụ chuyển phát nhanh BEST Express có hơn 600 bưu cục hoạt động trên cả nước, với công suất xử lý đơn hàng đạt 2,2 triệu đơn mỗi ngày. Bên cạnh dịch vụ chuyển phát nhanh BEST Express, BEST cũng giới thiệu đến khách hàng và đối tác trong nước mô hình kinh doanh nhượng quyền bưu cục chuyển phát nhanh, dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới BEST Cross-border, các giải pháp quản lý bán hàng xuyên biên giới BEST Software, dịch vụ vận chuyển hàng hoá BEST Cargo.

Tuệ Anh