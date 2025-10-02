BEST Express trao thưởng 31 bưu cục xuất sắc

BEST Express tặng xe tải Thaco Tower, xe máy Honda Way cho các đơn vị có thành tích nổi bật trong vận hành, quản lý chất lượng và phát triển sale đơn.

Trong khuôn khổ Hội nghị Đối tác Nhượng quyền Toàn quốc diễn ra ngày 28/9 tại Cam Ranh, BEST Express đã tổ chức lễ vinh danh 31 bưu cục xuất sắc toàn quốc năm 2025.

Ông Johnny Chou, Chủ tịch Tập đoàn BEST Inc. (bên phải) và ông Gavin, Tổng giám đốc BEST Inc. Việt Nam (bên trái) trao giải Top Bưu cục Kinh doanh 5 sao cho bưu cục Ba Vì. Ảnh: BEST Express

Nổi bật trong danh sách được vinh danh là Bưu cục Ba Vì (Hà Nội). Đơn vị được trao giải Top Bưu cục Kinh doanh 5 sao, phần thưởng là một xe tải Thaco Towner. Trong năm 2025, Ba Vì duy trì vị thế bưu cục dẫn đầu về quy mô và tốc độ tăng trưởng, với sản lượng hơn 350.000 đơn hàng mỗi tháng. Hiện bưu cục phục vụ hơn 200 shop online tại địa phương, trở thành một trong những đầu tàu phát triển của BEST Express. Thành tích liên tục tăng trưởng trong hai năm liền đã đưa Ba Vì trở thành hình mẫu điển hình của hệ thống nhượng quyền.

Bên cạnh yếu tố tăng trưởng, đơn vị cũng đánh giá cao các bưu cục duy trì chất lượng dịch vụ ổn định. Bưu cục Thái Nguyên, Bưu cục Lê Đức Thọ (TP HCM) và Bưu cục Cù Lao Minh (Bến Tre) được trao giải Top Bưu cục Chất lượng 5 sao. Trong tám tháng đầu năm, cả ba đơn vị này đều đạt tỷ lệ giao hàng đúng hạn trên 96%, đồng thời đảm bảo quy trình vận hành bền vững.



Ở hạng mục tăng trưởng, Bưu cục Đồi Ngô (Bắc Giang) và Bưu cục Nam Định nhận giải Top Bưu cục Tăng trưởng 5 sao. Hai đơn vị đã ghi nhận mức tăng trưởng sản lượng sale đơn ấn tượng, phản ánh sự năng động trong việc mở rộng tập khách hàng và tối ưu hoạt động kinh doanh. Giải thưởng cho nhóm bưu cục chất lượng và tăng trưởng là xe máy Honda Wave, ghi nhận những nỗ lực của các chủ bưu cục trong việc mở rộng mạng lưới.

Top bưu cục kiểu mẫu 5 sao. Ảnh: BEST Express

Ngoài các giải thưởng trọng điểm, đơn vị còn vinh danh 25 bưu cục tiêu biểu khác vì những đóng góp vào việc hỗ trợ vận hành mạng lưới, giữ vững chất lượng dịch vụ tại địa phương và duy trì tốc độ tăng trưởng sale đơn nổi bật. Theo thống kê từ hệ thống, trong năm 2025, toàn hệ thống nhượng quyền đã ghi nhận mức tăng trưởng sale đơn lên tới 46%. Kết quả này có sự đóng góp từ mạng lưới bưu cục địa phương - những đơn vị trực tiếp tiếp cận và phục vụ nhu cầu vận chuyển của hàng trăm nghìn shop online trên cả nước.

Đại diện các bưu cục nhận giải "Top bưu cục cống hiến 5 sao". Ảnh: BEST Express

Việc trao thưởng lớn cho 31 bưu cục xuất sắc không chỉ là sự ghi nhận nỗ lực của các đối tác nhượng quyền, mà còn thể hiện cam kết của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng các chủ bưu cục phát triển bền vững. "Bưu cục không chỉ là điểm khai thác hàng hóa, mà còn là mắt xích chiến lược trong việc mở rộng thị trường, gia tăng doanh thu và nâng cao chất lượng dịch vụ", vị đại diện cho biết.

Chính sách vinh danh và trao thưởng này được kỳ vọng sẽ khuyến khích các bưu cục toàn quốc tiếp tục nâng cao năng lực vận hành, tăng cường hoạt động sale đơn và cải thiện chất lượng dịch vụ. Đây cũng là cách đơn vị khẳng định vai trò quan trọng của mạng lưới nhượng quyền trong chiến lược phát triển tại Việt Nam.

Đại diện các bưu cục nhượng quyền tham gia sự kiện. Ảnh: BEST Express

Mô hình kinh doanh bưu cục nhượng quyền đã chứng minh tính hiệu quả trong bối cảnh thương mại điện tử Việt Nam tiếp tục bùng nổ. Với mức tăng trưởng thị trường luôn trên 20% mỗi năm, nhu cầu vận chuyển hàng hóa nhanh chóng, an toàn và ổn định ngày càng lớn. Các bưu cục địa phương trở thành điểm chạm trực tiếp giữa BEST Express với khách hàng, giữ vai trò quyết định trong việc mở rộng độ phủ dịch vụ.

Đặc biệt, với sự đồng hành, hỗ trợ từ BEST Express thông qua đào tạo, công nghệ và chính sách khuyến khích, đại diện đơn vị nhấn mạnh, các bưu cục có thể tiếp tục phát triển, đóng góp vào việc nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống logistics Việt Nam.

Thế Đan