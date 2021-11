BEST Express trao tặng ô tô cho người dùng Shopee

BEST Express trao tận tay khách hàng xe ô tô Honda, phần quà chiến thắng chương trình “Chọn số đúng - BEST trao xế xịn” trên livestream Shopee.

May mắn trở thành người được quay trúng trên sóng livestream của Shopee lúc 18h ngày 10/10, bà Trần Ngọc Châu (Mỹ Tho, Tiền Giang) đạt đủ điều kiện ban tổ chức quy định nhận giải thưởng một xe ô tô Honda City trị giá 529 triệu đồng.

Đại diện BEST Express (phải) và đại diện Shopee (trái) trao quà cho bà Trần Ngọc Châu.

Vừa qua, đại diện BEST Express cùng Shopee đã trực tiếp trao xe cho khách hàng Ngọc Châu. Tại lễ trao giải, bà Châu cho biết rất bất ngờ và hạnh phúc khi lần đầu trong đời nhận được món quà giá trị lớn. Ban đầu khi được BTC liên hệ báo tin, bà hơi ngần ngại vì chưa tin tưởng và cũng không nghĩ một đơn vị chuyển phát nhanh sẽ trao tặng giải thưởng lớn đến vậy.

Chương trình "Chọn số đúng - BEST trao xế xịn" do BEST hợp tác cùng Shopee tổ chức trong mùa mua sắm 10/10 vừa qua, nhằm tri ân những khách hàng đã ủng hộ dịch vụ chuyển phát nhanh BEST Express trên các nền tảng thương mại điện tử.

Bà Châu vui mừng khi nhận xế hộp trị giá hơn 500 triệu đồng từ BEST Express.

Trước đó, cả hai đơn vị đều từng hợp tác nhiều lần, mang đến các phần quà giá trị cho người dùng may mắn thông qua hình thức quay số trên livestream. Giá trị các phần quà không cố định, có thể là voucher mua hàng, điện thoại iPhone... Giải thưởng ô tô Honda trao tặng trong đợt 10/10 là phần quà có giá trị cao nhất trong chuỗi chương trình từ trước đến nay.

Ngoài ra, trong tháng 11, BEST Express dự kiến tiếp tục trao tặng thêm loạt voucher mua sắm trị giá hàng triệu đồng cho người dùng Shopee. Đồng thời, hai bên còn hợp tác mang đến nhiều chương trình ưu đãi khác, kéo dài từ nay đến hết năm 2021, phục vụ nhu cầu mua sắm dịp lễ hội cho người dùng Việt.

"Thông qua các chương trình ưu đãi này, BEST Express muốn gửi lời tri ân đến các khách hàng, đối tác đã luôn đồng hành và tin tưởng ủng hộ dịch vụ trong suốt hai năm qua. Để đáp lại sự tin tưởng này, chúng tôi sẽ không ngừng cải thiện dịch vụ và có thêm những chương trình ý nghĩa, nâng cao trải nghiệm mua sắm toàn diện của khách hàng", đại diện BEST Express chia sẻ.

Thy An

Ảnh: BEST Express