BEST Express tổ chức chuỗi hoạt động hỗ trợ học sinh Long An

BEST Express phối hợp cùng tỉnh Đoàn Long An tổ chức chuỗi hoạt động "Tô màu tri thức" nhằm động viên tinh thần vượt khó học tập của học sinh nhân ngày 1/6.

Ngày 31/5, Tỉnh Đoàn Long An và trường Tiểu học Lý Tự Trọng (thành phố Tân An, tỉnh Long An) đã tổ chức chương trình "Tô màu tri thức" với sự tham gia của 50 em học sinh. Các em đã cùng nhau sáng tạo, thể hiện những ước mơ và ý tưởng của mình qua những bức tranh sắc màu, mang đậm dấu ấn tuổi thơ.

Đại diện ban tổ chức chương trình "Tô màu tri thức" chụp ảnh lưu niệm tại trường Tiểu học Lý Tự Trọng ngày 31/5. Ảnh: Tỉnh Đoàn Long An

Trong khuôn khổ chương trình, BEST cũng đã trao tặng 50 bộ dụng cụ học tập đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. "Món quà này khích lệ tinh thần, cũng như góp phần giúp các em có thêm điều kiện học tập tốt hơn, chuẩn bị cho năm học mới và đón chào ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 ý nghĩa", đại diện BEST chia sẻ.

Trước đó, tham dự lễ ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2025 của Tỉnh đoàn Long An, ông Gavin Lu - Tổng giám đốc BEST Express Việt Nam cũng đã tặng 5 phần quà khuyến học đến 5 học sinh khó khăn có thành tích học tập xuất sắc của địa phương.

Ông Gavin Lu - Tổng giám đốc BEST Express (bên trái) cùng ông Trần Hải Phú - Bí thư Tỉnh đoàn Long An (bên phải) trao quà khuyến học cho các em học sinh. Ảnh: BEST Express

Phát biểu tại chuỗi chương trình, ông Gavin Lu chia sẻ, thông qua kết nối với chính quyền địa phương, đơn vị được biết về hoàn cảnh khó khăn của nhiều em học sinh tại thành phố Tân An. Dù cuộc sống còn nhiều vất vả, các em vẫn kiên trì đến trường và đạt thành tích học tập tốt. "Trân trọng nghị lực ấy và mong muốn mang lại niềm vui nhỏ nhân dịp 1/6, chúng tôi phối hợp với Tỉnh đoàn Long An tổ chức chương trình 'Tô màu tri thức' và trao quà tặng khuyến học như một lời động viên thiết thực gửi đến các em", ông Gavin Lu cho hay.

Đại diện Tỉnh Đoàn Long An cũng đánh giá cao sự đồng hành và đóng góp của BEST Express cho các hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình dành cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện trường Tiểu học Lý Tự Trọng (hàng dưới, bên trái) cùng ông Phạm Văn Hậu, Phó bí thư Tỉnh đoàn Long An (áo xanh ở giữa) và ông Gavin Lu, Tổng giám đốc BEST Express (hàng dưới bên phải) trao giải cho 3 bức tranh xuất sắc. Ảnh: BEST Express

Với mong muốn tiếp sức cho thế hệ trẻ trên con đường học tập, "Tô màu tri thức" là một trong nhiều hoạt động mà BEST Express thực hiện, nhằm lan tỏa giá trị nhân văn tích cực trong cộng đồng. Từ năm 2023 đến nay, chương trình "Tô màu tri thức" đã hỗ trợ 355 học sinh tiểu học có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em thêm tự tin đến trường.

Gia nhập thị trường Việt Nam năm 2019, BEST Inc. giới thiệu đến người dùng dịch vụ chuyển phát nhanh BEST Express cùng mô hình nhượng quyền bưu cục, góp phần phát triển hoạt động logistics tại các địa phương. Đơn vị đã xây dựng 39 trung tâm phân loại hàng hóa tự động với tổng diện tích kho bãi 100.000 m2, mạng lưới dịch vụ phủ sóng trên cả nước.

Tiếp đó, BEST kết nối mạng lưới kho bãi tại Đông Nam Á để giới thiệu đến người dùng dịch vụ vận chuyển hàng lớn BEST Cargo, dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới BEST Cross-border, dịch vụ phần mềm quản lý thương mại điện tử BEST Software và dịch vụ chuỗi cung ứng BEST Supply chain. Kết nối các nước Đông Nam Á như Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Indonesia... với thế giới, hình thành mạng lưới kinh doanh B2B2C và kinh doanh xuyên biên giới giữa Trung Quốc, Đông Nam Á và Bắc Mỹ, cung cấp cho khách hàng các dịch vụ chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thế Đan