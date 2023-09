BEST Express thử nghiệm nhiều tính năng mới trên ứng dụng

Việc thử nghiệm, cập nhật các tính năng mới nhằm mang đến trải nghiệm liền mạch và thân thiện cho người dùng.

Nâng cấp ứng dụng người dùng là một phần quan trong trong chuỗi dự án nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và hoàn thiện trải nghiệm người dùng mà BEST Express đang triển khai trong năm 2023. Dự kiến trong tháng 9, đơn vị sẽ bổ sung bốn tính năng mới trên ứng dụng.

Ứng dụng BEST Express sẽ cập nhật nhiều tính năng giúp shop tối ưu việc quản lý hàng giao nhận. Ảnh: BEST Express

Thứ nhất là tính năng shop tự duyệt hoàn hàng. Theo đó, BEST Express hỗ trợ shop trực tiếp theo dõi danh sách đơn hàng chưa phát thành công và đang được yêu cầu duyệt hoàn hàng. Với tính năng này shop dễ dàng biết được đơn hàng nào chưa được giao thành công và có thể chủ động liên hệ với khách hàng để tìm hiểu chi tiết. Trong trường hợp cần giao lại cho khách, shop nhấn nút yêu cầu giao lại để shipper tiến hành tái lập giao hàng.

Tính năng này giúp shop tham gia trực tiếp vào quá trình điều phối hoạt động giao hàng và chủ động liên hệ với người nhận để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình giao đơn, từ đó nâng cao tỷ lệ giao hàng thành công.

Tính năng thứ hai được cập nhật là yêu cầu shipper liên hệ shop khi khách từ chối nhận hàng. Với một số đơn hàng đặc biệt, nếu chủ shop cần được thông tin trực tiếp khi khách từ chối nhận hàng, shop chỉ cần bật tính năng này lên. Khi giao hàng, nếu khách từ chối nhận hàng, shipper sẽ thực hiện cuộc gọi cho shop để cập nhật chi tiết. Nếu cần trao đổi thêm với khách hàng, shop sẽ chủ động liên hệ để thương lượng thông tin với khách.

Thứ ba, BEST Express sẽ tối ưu tính năng đối soát dòng tiền. Cụ thể, tính năng báo cáo đối soát phí thu hộ (COD) đang có trên ứng dụng sẽ được nâng cấp để thể hiện trực quan toàn bộ thông tin dòng tiền. Ông Andy, Giám đốc R&D của BEST Inc. Việt Nam cho biết, toàn bộ thông tin về doanh thu theo từng loại đơn COD, non-COD, phí bảo hiểm... sẽ được thể hiện đầy đủ và trực quan, giúp shop dễ dàng tra soát tổng doanh thu đã nhận, sẽ nhận cho từng loại đơn đang được xử lý.

Ứng dụng BEST Express nâng cấp nhiều tính năng quản lý cho người gửi hàng. Ảnh: BEST Express

Ngoài ra, trong tháng này, tính năng giao hàng một phần cũng sẽ được đơn vị cập nhật, cho phép người nhận hàng có thể lựa chọn chỉ nhận một phần hàng và trả một phần tiền sau khi có sự thỏa thuận và đồng ý giữa shop và khách. Phần sản phẩm còn lại của đơn hàng sẽ được BEST hoàn trả về shop như hàng trả bình thường. Tính năng này được BEST cập nhật với mong muốn có thể hỗ trợ các shop bán được nhiều hàng nhất và giúp khách hàng có thể mua được sản phẩm phù hợp.

Đại diện BEST kỳ vọng tính năng này góp phần gia tăng tỷ lệ giao hàng thành công cho shop khi nhu cầu của khách hàng được đáp ứng trọn vẹn hơn.

Bên cạnh loạt tính năng mới được thử nghiệm, thời gian qua đơn vị cũng đã bổ sung nhiều tính năng nâng cao nhằm đơn giản hóa thao tác đồng thời giúp người dùng đối soát COD nhanh chóng, theo dõi các trạng thái đơn hàng, nắm rõ chi tiết về hành trình đơn hàng nhờ đó kiểm soát hàng hoá kinh doanh online hiệu quả hơn.

Thời gian qua, tính năng tương tác trực tiếp với nhân viên chăm sóc khách hàng qua livechat... đã giúp BEST kịp thời hỗ trợ khách hàng xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình vận chuyển, giúp nâng cao tỷ lệ giao hàng thành công. Nhờ đó, shop ngày càng tích lũy thêm nhiều khách hàng trung thành.

"BEST Express không ngừng thay đổi nhằm hoàn thiện trải nghiệm của người dùng, lấy mục nâng cao chất lượng dịch vụ, làm hài lòng khách hàng và đối tác làm chìa khóa để phát triển kinh doanh bền vững", đại diện công ty chia sẻ.

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2019, đến nay mạng lưới chuyển phát nhanh BEST Express đã phủ sóng khắp 63 tỉnh, thành. Với 36 trung tâm phân loại hàng hóa tự động toàn quốc, đơn vị có thể xử lý hơn 2,2 triệu bưu kiện mỗi ngày.

Tuệ Anh