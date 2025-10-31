Best Express tặng xe tải và xe máy cho bưu cục nhượng quyền xuất sắc

Best Express trao tặng một xe tải Thaco và 5 xe máy Honda cho các bưu cục nhượng quyền xuất sắc toàn quốc.

Tại hội nghị Đối tác nhượng quyền Best Express hồi tháng 9, ở Cam Ranh, một số bưu cục dẫn đầu về thành tích bán hàng (sale đơn) và chất lượng dịch vụ đã được vinh danh.

Trong đó, anh Kiều Việt Đông, chủ bưu cục nhượng quyền Ba Vì, Hà Nội nhận xe tải Thaco TF220 (trọng tải 990 kg). Đây là phần thưởng dành cho đối tác đạt thành tích "sale đơn" thương mại điện tử xuất sắc tại hệ thống. Trước đó, năm 2024, bưu cục Ba Vì cũng từng nhận thưởng một xe tải JAC.

Ông Johnny Chou – Chủ tịch Best Inc. (phải) và ông Gavin Lu – Tổng giám đốc Best Việt Nam công bố giải thưởng và trao bảng tượng trưng cho chủ bưu cục Ba Vì. Ảnh: Best Express\

Hệ thống Bưu cục Ba Vì duy trì sản lượng ổn định hơn 350.000 đơn mỗi tháng và cung cấp dịch vụ giao nhận cho hơn 200 shop online tại các khu vực Ba Vì, Sơn Tây, Phúc Thọ và Thạch Thất. Sau 5 năm tham gia hệ thống Best Express, anh Đông xây dựng tổng cộng 4 bưu cục và tạo nguồn việc làm với thu nhập ổn định cho 130 lao động địa phương, trong đó có 60 shipper.



Hiện toàn hệ thống Bưu cục Ba Vì khai thác 13 phương tiện vận tải, trọng lượng từ 2,4 tấn đến 9 tấn và vận hành 5 kho với diện tích từ 110 m2 đến 200 m2. "Thành tích này đến từ quá trình nỗ lực lâu dài và bền bỉ không chỉ của bản thân mà của toàn thể nhân viên bưu cục", anh Đông chia sẻ.

Theo đánh giá từ Best Express, những con số này phản ánh độ phủ thị trường lẫn năng lực vận hành quy mô lớn của bưu cục trẻ tuổi nhưng đầy tham vọng.

Anh Kiều Việt Đông (trái) được đại diện Best Express trao thưởng xe tải Thaco TF220 cho thành tích phát triển sale dẫn đầu hệ thống. Ảnh: Best Express

Ngoài xe tải, 5 xe máy Honda được trao tặng đến 5 bưu cục dẫn đầu về chất lượng dịch vụ và tốc độ tăng trưởng kinh doanh, gồm: Cù Lao Minh (Bến Tre), Thái Nguyên, Lê Đức Thọ (TP HCM), Đồi Ngô (Bắc Giang) và Nam Định (Nam Định).

Trong 8 tháng qua, Bưu cục Thái Nguyên, Bưu cục Lê Đức Thọ (TP HCM) và Bưu cục Cù Lao Minh (Bến Tre) đều đạt tỷ lệ giao hàng đúng hạn trên 96%, đồng thời đảm bảo quy trình vận hành bền vững. Không chỉ góp phần ổn định chất lượng dịch vụ tại địa phương, việc duy trì chỉ số giao hàng thành công ở mức cao còn góp phần tăng hiệu suất bán hàng của các đối tác shop online, giúp shop nâng cao doanh thu và thu hút thêm nhiều khách hàng thường xuyên.



Trong khi đó, Bưu cục Đồi Ngô (Bắc Giang) và Bưu cục Nam Định được nhận thưởng nhờ sản lượng "sale đơn" dẫn đầu toàn hệ thống Best Express về tốc độ tăng trưởng mỗi tháng. Kết quả này phản ánh sự năng động trong việc mở rộng tập khách hàng và tối ưu hoạt động kinh doanh. Nỗ lực trong việc mở rộng mạng lưới đã giúp bưu cục thu hút thêm nhiều shop online tin tưởng sử dụng dịch vụ, tập khách hàng không ngừng mở rộng và uy tín của bưu cục càng được củng cố.

Đại diện Best Express (trái) trao xe máy cho đại diện Bưu cục Cù Lao Minh. Ảnh: Best Express

Đại diện Best Express đánh giá cao chiến lược phát triển và ghi nhận thành quả hoạt động của bưu cục nhượng quyền, góp phần tích cực trong việc phát triển mạng lưới Best Express trên toàn quốc, mở rộng độ phủ dịch vụ và nâng cao trải nghiệm giao hàng tại Việt Nam.

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2019, đến nay Best Express phát triển mạng lưới gần 950 bưu cục và 39 trung tâm phân loại hàng hóa tự động trên cả nước. Năng lực xử lý đơn hàng của hệ thống đạt đến 1,8 triệu đơn mỗi ngày. Với kinh nghiệm 18 năm hoạt động trong ngành logistics, Best mang đến các nhà đầu tư Việt Nam mô hình kinh doanh nhượng quyền chuyển phát nhanh với nhiều tài nguyên về nguồn khách hàng, mạng lưới dịch vụ, hệ thống quản lý và công nghệ vận hành, giúp các đối tác nhanh chóng ổn định và phát triển quy mô kinh doanh.

Các bưu cục nhượng quyền hoạt động như một đại lý giao hàng của Best, phụ trách giao nhận hàng và sale kiện trong khu vực hoạt động mình khai thác. Chi phí nhượng quyền thương hiệu dao động từ 300 triệu đồng tùy theo khu vực địa lý và quy mô bưu cục.

Hải My