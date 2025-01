BEST Express tăng tốc xử lý đơn hàng trước Tết

Đơn vị đã lên phương án xử lý hàng hóa từ sớm để khách hàng tiện theo dõi và các bưu cục chủ động bố trí nhân sự, đảm bảo hàng hóa đến tay người nhận kịp thời.

Đại diện BEST cho biết, đơn vị sẽ nghỉ Tết từ ngày 27/1/ (ngày 28 âm lịch) đến hết ngày 1/2 (mùng 4 âm lịch). Toàn hệ thống sẽ hoạt động trở lại vào ngày 2/2.

Do lịch nghỉ kéo dài, BEST ưu tiên xử lý các đơn hàng phát sinh trước ngày 21/1 trong thời gian ngắn nhất nhằm lấy hàng và hoàn tất giao hàng trước khi nghỉ Tết.

Đội ngũ shipper BEST Express tăng tốc giao hàng dịp Tết. Ảnh: BEST Express

Để việc xử lý hàng hoá diễn ra nhanh chóng, hiệu quả, trước đó đơn vị đã dự báo lượng bưu kiện phát sinh, thông báo lượng đơn dự kiến tới các bưu cục. Tiếp đó toàn hệ thống bưu cục sẽ căn cứ trên sản lượng dự kiến để sắp xếp nguồn lực về người và phương tiện, đảm bảo hoạt động phân loại, vận chuyển và giao phát hàng hoá được thực hiện liền mạch.

Đối với các bưu kiện phát sinh trong Tết Nguyên đán, từ ngày 22/1 (ngày 23 âm lịch) đến hết 26/1 (ngày 27 âm lịch), BEST Express sẽ nỗ lực hoàn tất đơn hàng cự ly gần trước thời gian nghỉ Tết. Với các đơn cự ly xa, đơn vị sẽ ưu tiên xử lý sớm ngay sau khi làm việc trở lại sau kỳ nghỉ.

Các bưu cục BEST chủ động điều chỉnh ca làm việc để tăng hiệu quả giao phát hàng dịp cận Tết. Ảnh: BEST Express

Không chỉ lên ưu tiên sắp xếp nhân lực để kịp thời giao phát hàng đến tay người nhận trước Tết Nguyên đán, đơn vị cũng phối hợp với các đối tác ngân hàng và đối tác thanh toán điện tử để nhanh chóng chuyển các khoản thu hộ COD về cho shop online. Lịch đối soát và thanh toán tiền thu hộ COD cho shop sẽ được BEST triển khai đồng bộ theo lịch làm việc của các ngân hàng.

Thời gian qua, BEST Express đã triển khai nhiều giải pháp thanh toán không tiền mặt cho đơn thu hộ COD. Nhờ đó, đơn vị không phải chịu áp lực thu giữ và xử lý lượng lớn tiền mặt cộng dồn trong các đợt lễ dài.

Bên cạnh đó, các hoạt động chăm sóc khách hàng cũng được đơn vị lên kế hoạch kỹ lưỡng để việc hỗ trợ xử lý đơn hàng không bị gián đoạn.

Cụ thể, kênh hotline và các kênh chăm sóc khách hàng khác sẽ nghỉ lễ từ 17h ngày 26/1 (ngày 27 âm lịch) và hoạt động trở lại vào ngày 2/2 (mùng 5 âm lịch) trong khung 8h đến 17h

Từ ngày 3/2 (mùng 6 âm lịch), các kênh chăm sóc khách hàng sẽ hoạt động trở lại theo khung giờ bình thường.

Thông tin bưu kiện được đơn vị kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo giao đúng người, đúng địa chỉ. Ảnh: BEST Express

Với phương châm ưu tiên giao phát hết hàng hóa trước kỳ nghỉ Tết, các bưu cục BEST Express sẽ linh hoạt tăng ca, tăng cường nhân sự để xử lý hàng hóa chính xác, an toàn tới người nhận trong thời gian sớm nhất. Với các địa chỉ nhận là cơ quan, tổ chức, công ty, doanh nghiệp làm việc trong giờ hành chính, đơn vị liên hệ hẹn khách phát hàng sớm ngay sau Tết, đảm bảo tối đa quyền lợi của khách hàng.

Gia nhập thị trường Việt Nam năm 2019, BEST nhanh chóng giới thiệu đến người dùng dịch vụ chuyển phát nhanh BEST Express và mô hình kinh doanh nhượng quyền bưu cục. Đến nay, dịch vụ đã mở rộng mạng lưới khắp 63 tỉnh thành với 850 bưu cục, 39 trung tâm phân loại tự động, 100.000 m2 kho bãi cùng hơn 7.500 nhân viên giao nhận, là đối tác vận chuyển của các sàn thương mại điện tử và hàng chục ngàn shop online trên toàn quốc.

Ngoài dịch vụ chuyển phát nhanh, khách hàng có thể chọn dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới BEST Cross-border, quản lý bán hàng xuyên biên giới BEST Software, vận chuyển hàng hóa BEST Cargo (FTL và LTL), chuỗi cung ứng kiêm kho bãi thông minh BEST Supplychain.

Thế Đan