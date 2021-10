BEST Express tặng quà trăm triệu đồng tri ân khách hàng

Chương trình "Đua đơn hàng, nhận vàng cùng BEST" diễn ra từ 0h ngày 5/10 đến 23h59 ngày 31/10, áp dụng với tất cả các shop online đang sử dụng dịch vụ vận chuyển BEST Express. Ảnh: BEST Express