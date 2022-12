BEST Express tặng quà chục triệu đồng tri ân khách hàng

BEST Express tặng loạt thẻ cào điện thoại, voucher mua sắm với tổng giá trị đến chục triệu đồng qua livestream, tri ân khách hàng đã ủng hộ đơn vị trong năm qua.

Trong livestream "Tri ân cuối năm, BEST live trúng lớn" lần này lúc 19h30 ngày 26/12 trên fanpage BEST Express Vietnam, đơn vị sẽ liên tục tung những thẻ trị giá 50.000 đồng xuyên suốt chương trình. Đồng thời, hàng loạt voucher với giá trị cao nhất đến 1 triệu đồng cũng sẽ xuất hiện xuyên suốt thời gian phát sóng. Đây là hình thức BEST Express tri ân những khách hàng đã ủng hộ và theo dõi đơn vị trong suốt năm qua.

Chương trình livestream tặng quà phát vào lúc 19h30 ngày 26/12 tại fanpage chính thức BEST Express Vietnam. Ảnh: BEST Express

Ngoài các phần quà, đơn vị còn tư vấn chi tiết hơn về những dịch vụ hậu mãi đang triển khai trên sóng livestream, giúp khách hàng hiểu thêm cách đăng ký, sử dụng, tối ưu các khuyến mãi có thể áp dụng trong quá trình sử dụng. Cuối năm cũng là thời gian các sàn thương mại điện tử, trung tâm mua sắm nhộn nhịp. Để đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng mạnh, các đơn vị vận chuyển cũng liên tục tăng cường nhân sự, công nghệ, đẩy mạnh trung chuyển hàng hóa nhằm phục vụ tối đa lượng đơn hàng cuối năm.

Năm 2022 đánh dấu năm hoạt động tích cực của BEST với cột mốc mở rộng quy mô, công nghệ và vùng phủ dịch vụ ra khắp 63 tỉnh, thành Việt Nam. Hệ thống 800 bưu cục cũng sẵn sàng phục vụ tối đa công suất dịp Tết cho mọi nhu cầu mua sắm của khách hàng. Đơn vị còn liên tục bổ sung, cập nhật tính năng mới, nâng cao tương tác với người dùng như: triển khai thông báo trạng thái đơn hàng qua tin nhắn; bổ sung tính năng chat trực tiếp với nhân viên hỗ trợ, giải quyết nhanh các vấn đề giao hàng.

Tính năng tương tác song song cho phép người dùng, đối tác dễ dàng cập nhật thông tin đơn hàng, giúp việc giao vận diễn ra nhanh chóng, suôn sẻ hơn. Đội ngũ nhân viên chăm sóc khách hàng cũng có thể tiếp nhận vấn đề, hỗ trợ giải đáp thắc mắc, khiếu nại nhanh chóng.

Nhân viên chăm sóc khách hàng được sắp xếp lịch để luôn túc trực, giải quyết vấn đề cho khách hàng nhanh chóng trong tối đa 20 giây. Ảnh: BEST Express

Để sẵn sàng tối đa công suất trong mùa cao điểm, BEST Express hiện có hơn 7.000 shipper và 6.000 nhân viên hoạt động tại các bưu cục, văn phòng, trung tâm phân loại trên toàn quốc. Đơn vị cam kết đảm bảo lấp đầy lịch công tác, sẵn sàng hoạt động 24/24 hỗ trợ khách hàng.

Để tối ưu thời gian chuyển giao vận tải giữa các miền, BEST phát triển công thức giao thông vận tải hàng không mới, rút ngắn thời gian giao tuyến Bắc - Nam từ 43 tiếng còn 12 tiếng. Hai đầu khách hàng có thể nhận bưu kiện nhanh chóng ngay trong ngày. Sau khi ký thỏa thuận hợp tác cùng Swift247, hai bên đã bắt đầu khai thác những chuyến vận chuyển hàng không đầu tiên. Đến nay, lượng hàng giao theo hình thức này đã vượt mốc một tấn.

Bên cạnh đó, đơn vị bổ sung nhiều tính năng như cập nhật trạng thái đơn hàng, quản lý COD, phiếu đối soát... cho ứng dụng giao hàng độc quyền BEST Express. App còn cho phép người dùng theo dõi chi tiết đơn hàng theo tuần hoặc tháng.

Những tính năng mới được người dùng đánh giá thuận tiện cho người gửi nếu sử dụng cùng số điện thoại nhận hàng, đăng ký tài khoản và theo dõi toàn trình vận chuyển. Người dùng chỉ cần tải ứng dụng BEST Express trên CHPlay (Android) hoặc App Store (iOS), đăng ký tài khoản bằng số điện thoại theo hướng dẫn và trải nghiệm dịch vụ.

Giao diện app BEST Express tiếng Việt, đơn giản, thân thiện người dùng với đầy đủ các thông tin về đơn hàng. Ảnh: BEST Express

Nhằm hướng đến nâng cao trải nghiệm, tối đa lợi ích cho khách hàng, sắp tới đơn vị cho biết dự kiến hợp tác ra mắt dịch vụ tạm ứng COD với tỷ lệ cao. Theo đó, các khách hàng shop online có thể yên tâm kinh doanh, không lo sợ thiếu hụt dòng tiền khi có thể tạm ứng đến 80%.

Chị Hà Vũ (TP HCM), khách hàng lâu năm của BEST cho biết chị hào hứng chờ đến lúc livestream này phát sóng. "Không chỉ là khách hàng sử dụng dịch vụ, tôi cùng gia đình còn thường xuyên theo dõi những chương trình của BEST trên fanpage để cập nhật thêm dịch vụ, thông tin hữu ích, đồng thời tham gia vào những thử thách thú vị và nhận quà", chị cho biết.

Cẩn Y