BEST Express tăng đầu tư giúp bưu cục đón tiềm năng ngành logistics

Chủ động đầu tư hệ thống công nghệ hiện đại, cải tiến ứng dụng, dịch vụ chăm sóc khách hàng... là cách BEST Express giúp đối tác nhượng quyền thúc đẩy kinh doanh.

Cùng với sự phát triển của thương mại điện tử, thị trường bưu chính, chuyển phát hàng hóa cũng tăng trưởng mạnh mẽ. Dự đoán doanh thu ngành này sẽ đạt gần 5 tỷ USD vào năm 2030, gấp đôi so với hiện tại. Để thu hút khách hàng, các doanh nghiệp thời gian qua tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, giảm thời gian giao hàng với giá cả cạnh tranh.

Theo số liệu từ Bộ Thông tin và Truyền thông, doanh thu dịch vụ bưu chính, chuyển phát của Việt Nam năm 2022 ước đạt 52.300 tỷ đồng, tăng hơn 16% so với 2021. Hiện thị trường có gần 800 doanh nghiệp bưu chính. Chỉ trong ngoái, số doanh nghiệp mới gia nhập tăng đến 12%.

Báo cáo từ Allied Market Research cũng dự đoán thị trường bưu chính chuyển phát nội địa sẽ tăng trưởng hơn 24% mỗi năm trong giai đoạn 2022-2030. Doanh thu ước tính đạt khoảng 114.680 tỷ đồng vào năm 2030, xấp xỉ 5 tỷ USD.

Sự phát triển của thương mại điện tử, nhu cầu mua sắm online kéo theo tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ cho ngành logistics. Ảnh: BEST Express

Với hơn 15 năm hoạt động trong ngành logisitics, tập đoàn BEST Inc. nhận thấy tiềm năng phát triển của ngành chuyển phát nhanh trong nước. Đơn vị đã sớm nắm bắt thời cơ, tăng cường đầu tư giúp các đối tác Việt Nam có thêm nguồn lực đón đầu đà tăng trưởng.

Nhờ lợi thế về công nghệ, nguồn khách hàng cùng vị thế sẵn có, BEST Inc. định hướng phát triển thương hiệu chuyển phát nhanh BEST Express tại Việt Nam theo hình thức nhượng quyền. Đây là mô hình kinh doanh hiện đại, song còn khá mới mẻ trong nước dù đã phát triển mạnh mẽ tại Trung Quốc, Thái Lan...

Với mô hình này, trong thời gian đầu xây dựng bưu cục, đối tác đầu tư có thể sử dụng thương hiệu BEST Epxress để khai thác dịch vụ, kế thừa mạng lưới, hạ tầng công nghệ, vận tải và nguồn khách sẵn có. Nhờ đó, họ có thể nhanh chóng phát triển kinh doanh, đồng thời giúp thương hiệu mở rộng mạng lưới hoạt động. Cả khách hàng lẫn đối tác còn được lợi ích khi đơn vị thường xuyên triển khai nhiều chương trình hỗ trợ, khuyến mãi.

Hệ thống phân loại tự động hiện đại giúp tối ưu nhân lực của BEST Express. Ảnh: BEST Express

Mặt khác, thị trường thương mại điện tử Việt hiện tại phát triển nhanh đến mức số lượng giao dịch trong ngày lên đến hàng chục nghìn đơn. Hệ thống logistics buộc phải cải tiến để đáp ứng nhu cầu thị trường. Theo đó, các doanh nghiệp chuyển phát nhanh cần chuẩn bị kỹ lưỡng chiến lược để bắt kịp nhịp điệu phát triển chung của ngành.

Hiểu được quy luật này, BEST không dừng lại ở nguồn tài nguyên hỗ trợ ban đầu mà liên tục tăng cường đầu tư vào công nghệ xử lý hàng hóa, đội xe vận tải, các ứng dụng người dùng và tính năng chăm sóc khách hàng trực tuyến. Đây là cách đơn vị trang bị cho hệ thống bưu cục công cụ hỗ trợ hiệu quả, giúp họ đáp ứng mọi nhu cầu từ khách hàng.

Đến nay BEST Express đã đưa vào vận hành 42 trung tâm phân loại, khai thác hơn 100 ha diện tích kho bãi trên toàn quốc, xử lý hàng trăm nghìn đơn hàng mỗi ngày. Đơn vị còn tích cực lắng nghe nhu cầu thực tế từ các chủ bưu cục về tính năng hỗ trợ chăm sóc khách hàng online hay thanh toán điện tử. Ứng dụng BEST Express đã nhanh chóng được cải tiến, cập nhật các tính năng mới hỗ trợ quản lý đơn hàng hiệu quả.

Công ty còn thử nghiệm dịch vụ thông báo hành trình đơn hàng qua tin nhắn Zalo. Đến nay dịch vụ đã được triển khai rộng rãi trên toàn quốc. Việc hợp tác cùng Swift247 cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng không cũng góp phần đáp ứng nhu cầu gửi hàng hỏa tốc của khách hàng. Tính năng hỗ trợ trực tuyến qua livechat cũng được trang bị đội ngũ nhân viên tương tác, túc trực xuyên suốt giờ hành chính mỗi ngày.

Đội ngũ nhân viên BEST Express được đào tạo chuyên môn kỹ càng từ shipper đến chăm sóc khách hàng. Ảnh: BEST Express

Bên cạnh đó, để hỗ trợ khách hàng thanh toán trực tuyến, hạn chế sử dụng tiền mặt, BEST Express tích cực hợp tác với các đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử uy tín như VNPay, Momo... để nhanh chóng triển khai dịch vụ thanh toán điện tử khi khách nhận hàng.

"Sắp tới, công ty sẽ tăng cường đầu tư mở rộng thêm các loại hình dịch vụ vận chuyển xuyên quốc gia (cross-border), kho hàng và chuỗi cung ứng... mang đến cho khách hàng hệ sinh thái đa dịch vụ; đồng thời tạo cơ hội cho các đối tác nhượng quyền phát triển kinh doanh hiệu quả hơn", đại diện BEST Express chia sẻ.

Cẩn Y