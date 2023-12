BEST Express tăng cường tìm kiếm, đào tạo nhân lực logistics

Sau khi được tuyển chọn vào chương trình “Quản trị viên tập sự”, các thực tập sinh Young Eagle sẽ trải qua các buổi đào tạo tìm hiểu kiến thức cơ bản về văn hóa doanh nghiệp và kỹ năng nghề nghiệp, được chuyên gia từ BEST Việt Nam và chuyên viên đào tạo của tập đoàn BEST Inc. luân chuyển đào tạo tại các bộ phận nghiệp vụ quan trọng và trực tiếp tham gia vào các dự án thực tế để học hỏi chuyên môn và thực hành kỹ năng triển khai công việc.