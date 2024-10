BEST Express tăng cường giải pháp số hóa để bảo vệ người dùng

BEST Express đang phát triển các ứng dụng, phần mềm hỗ trợ hoạt động logistics, tính năng chăm sóc khách hàng thông minh nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng.

Với nền tảng công nghệ và đội ngũ hơn 200 nhân viên R&D, BEST Express đặt công nghệ làm nền tảng hoạt động và thúc đẩy số hóa mọi hoạt động. Công nghệ giúp rút ngắn thời gian xử lý hàng hóa, tăng cường kết nối khách hàng, đối tác, bảo vệ hàng hóa và người dùng hiệu quả.

BEST Express giao hàng tới tay người tiêu dùng. Ảnh: BEST Express

Theo đó, thời gian qua, BEST Express triển khai nhiều tính năng chăm sóc khách hàng thông minh.

Cụ thể, tính năng định danh cuộc gọi bưu tá giúp hạn chế lừa đảo mạo danh shipper. Khi shipper liên hệ khách hàng qua ứng dụng để tiến hành giao hàng chuyển phát nhanh, cuộc gọi sẽ được hiển thị đến khách hàng với tên gọi BEST Express. Việc định danh cuộc gọi của shiper là biện pháp hữu hiện giúp hạn chế tình trạng người dùng bị lừa đảo mạo danh shipper đang diễn ra khá thường xuyên hiện nay.

Còn với tính năng thông báo hành trình đơn hàng bằng tin nhắn Zalo ZNS, BEST Express có thể cập nhật trực tiếp đến khách hàng đang sử dụng dịch vụ về hành trình và trạng thái đơn hàng theo thời gian thực, với nội dung chi tiết về thời gian giao hàng dự kiến, chi phí thu hộ...

Nhờ tương tác hai chiều trên Zalo, thông tin đơn hàng được cập nhật đầy đủ, giúp khách hàng dễ dàng theo dõi thông tin và sắp xếp nhận hàng. Người dùng có thể theo dõi được đơn hàng đang di chuyển, biết tên và số liên lạc của nhân viên sẽ giao hàng tới.

Dịch vụ giao hàng của BEST Express đang được nâng cao thông qua số hóa quy trình. Ảnh: BEST Express

Tính năng kiểm tra trạng thái đơn hàng tại Mini App trong Zalo giúp khách hàng tra cứu trạng thái hiện tại, không cần vào website. Giải pháp này giúp người dùng kiểm tra và cập nhật thông tin đơn hàng dễ dàng, tránh bị giả mạo. Hình thức giao hàng không tiền mặt được triển khai với thanh toán qua QR từ ứng dụng ngân hàng hoặc cổng thanh toán điện tử, giảm sai sót nhập liệu và mang lại trải nghiệm an toàn.

Với tính năng giao hàng không tiền mặt, BEST Express phối hợp các đối tác thanh toán điện tử và các ngân hàng, bằng cách quét QR để chuyển khoản trực tiếp. Hình thức thanh toán thông minh này giúp giảm các lỗi sai về nhập liệu như số tiền, thông tin, mô tả đơn hàng.

Đại diện BEST Express cho biết sẽ tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ để nâng cao chất lượng dịch vụ. Đơn vị cam kết mang đến trải nghiệm an toàn hơn cho khách hàng và đối tác.

Đại diện BEST Express cho biết sẽ tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ để nâng cao chất lượng dịch vụ. Ảnh: BEST Express

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2019, BEST Express mở rộng mạng lưới khắp 63 tỉnh thành với 700 bưu cục, 39 trung tâm phân loại tự động, 100.000 m2 kho bãi cùng hơn 7.500 nhân viên giao nhận. Đơn vị xử lý 2,2 triệu đơn mỗi ngày, là đối tác vận chuyển của các sàn thương mại điện tử và kênh mua sắm uy tín.

Ngoài dịch vụ chuyển phát nhanh nội địa BEST Express, khách hàng có thể chọn dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới BEST Cross-border, quản lý bán hàng xuyên biên giới BEST Software, vận chuyển hàng hóa BEST Cargo (FTL và LTL), chuỗi cung ứng kiêm kho bãi thông minh BEST Supplychain.

Thanh Thư