BEST Express tăng ca đáp ứng lịch giao hàng trước Tết

Những ngày qua, các shipper BEST cố gắng giao nhiều đơn nhất có thể. Ngày thường, mỗi người giao trung bình 60-70 đơn. Trong đợt cao điểm Tết, con số tăng lên 100-200 đơn, thậm chí nhiều hơn. Đối mặt với áp lực do lượng đơn tăng đột biến, họ cho biết cần sắp xếp, lựa chọn tuyến đường giao hợp lý để tiết kiệm thời gian. Ngoài ra, họ còn chủ động gọi trước cho khách hẹn giờ nhận hàng để đảm bảo tỷ lệ giao thành công.Anh Nguyễn Ngọc Châu, shipper BEST Express phụ trách giao hàng tại quận Bình Tân cho biết tuyến đường của anh chủ yếu gồm các công ty lớn tại cụm khu công nghiệp. Người nhận hầu hết là các anh chị em công nhân, thời gian làm việc nghiêm ngặt, khó rời vị trí trong giờ làm. Anh thường gọi điện hẹn trước, ưu tiên có mặt đúng giờ công nhân nghỉ giữa ca để giao hàng hiệu quả.