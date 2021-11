BEST Express sắp có trung tâm phân loại mới tại Bắc Ninh

Bắc NinhTrung tâm phân loại mới dự kiến có diện tích lớn hơn trung tâm của BEST Express tại Củ Chi, khai trương vào tháng 11/2021.

Theo đó, BEST Inc. sẽ khai trương trung tâm phân loại hàng hóa tự động có quy mô lớn và hiện đại bậc nhất của tập đoàn ở khu vực Đông Nam Á tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Đại điện BEST cho biết nơi đây có vị trí địa lý, giao thông thuận tiện và sở hữu các cụm khu công nghiệp hiện đại nổi tiếng trên cả nước, đều là những yếu tố lợi thế cho doanh nghiệp.

Trước đó, trung tâm phân loại hàng hóa tại Củ Chi (TP HCM) là điểm có quy mô lớn nhất của BEST Express với tổng diện tích lên đến 44.000 m2. Trung tâm vừa xây dựng tại Bắc Ninh sẽ có tổng diện tích lên đến 45.000 m2. Trong đó, diện tích nhà xưởng đang khai thác là 22.000 m2. Sau khi đi vào hoạt động, trung tâm Bắc Ninh sẽ chính thức thay trung tâm Củ Chi trở thành trung tâm phân loại hàng hóa tự động có quy mô lớn nhất tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á của đơn vị.

Sau khi đi vào hoạt động, trung tâm phân loại hàng hóa Bắc Ninh sẽ có diện tích lớn hơn trung tâm Củ Chi, TP HCM, trở thành nơi có quy mô lớn nhất của BEST Inc. tại Việt Nam và Đông Nam Á.

Tại đây, BEST trang bị đầy đủ những dây chuyền phân loại hàng hóa tự động hiện đại. Các băng chuyền phân loại tốc độ cao kèm theo các công nghệ nhận dạng mã vạch theo thời gian thực, camera quét hình ảnh và công nghệ theo dõi thông tin gói hàng tự động... góp phần giúp việc phân loại tự động thêm chính xác, giảm chi phí nhân công và tiết kiệm nhiều thời gian cho doanh nghiệp.

Trung tâm phân loại hàng hóa Bắc Ninh của BEST cũng được trang bị những công nghệ vận hành hiện ại tương tự trung tâm tại Củ Chi, TP HCM.

Việc xây dựng và đưa vào vận hành những trung tâm phân loại hàng hóa tự động hiện đại với quy mô lớn giúp tốc độ xử lý bưu kiện của BEST được đẩy nhanh. Việc tối ưu thời gian vận chuyển, rút ngắn thời gian kết nối giữa trung tâm phân loại (kho tổng) với các bưu cục còn góp phần giảm tải chi phí vận hành trên toàn hệ thống. Hàng hóa được bảo quản an toàn và rút ngắn thời gian giao hàng đến các tỉnh, thành trên cả nước, giúp đối tác, khách hàng có thể hài lòng và an tâm khi sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh.

Thêm vào đó, việc các trung tâm phân loại lớn ra đời ở những khu công nghiệp trọng điểm hoặc thành phố lớn còn giúp tạo ra nguồn việc làm cho hàng nghìn lao động, đóng góp vào sự phát triển chung của kinh tế - xã hội tại Việt Nam. Sau khi đi vào hoạt động, Trung tâm phân loại tại Bắc Ninh dự kiến sẽ tạo ra công việc ổn định cho hơn 400 lao động trên địa bàn

Thy An

Ảnh: BEST Express