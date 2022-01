BEST Express sẵn sàng phục vụ khách hàng, đối tác mùa Tết

BEST Express chuẩn bị đầy đủ nhân lực, sẵn sàng hoạt động tối đa hiệu suất nhằm phục vụ mọi người trong mùa Tết Nhâm Dần 2022.

Thời điểm cận Tết Nguyên đán là lúc nhu cầu mua sắm tăng cao, dẫn đến việc dễ quá tải khâu hậu cần, vận chuyển trên toàn quốc. Hầu hết các đơn vị vận chuyển đều hoạt động tối đa công suất, cố gắng gia tăng vận hành liên tục, đảm bảo giao nhanh, an toàn, đúng hạn tận tay khách hàng.

Với quyết tâm sẵn sàng phục vụ hàng triệu khách hàng mua sắm trên toàn quốc , lãnh đạo BEST Express quyết định dồn toàn lực trong mùa Tết năm nay để đáp ứng nhu cầu người dùng.

"Từ vị trí nhà cung cấp dịch vụ, chúng tôi hiểu rằng nhu cầu mua sắm Tết của khách hàng rất cao. Để phục vụ họ tối ưu nhất, cả đội ngũ BEST tình nguyện hoạt động không ngừng nghỉ, tăng tối đa công suất. Cả đội ngũ đều sẵn sàng phục vụ nhu cầu khách hàng mọi lúc, mọi nơi", ông Nelson Wu, CEO BEST Express chia sẻ.

Trung tâm phân loại của BEST Express sẽ hoạt động tối đa công suất trong mùa Tết 2022. Ảnh: BEST Express

Đến nay, công tác chuẩn bị hoạt động trong dịp Tết 2022 của BEST đã dần hoàn tất. Tại 30 trung tâm phân loại hàng hóa tự động trên toàn quốc, đơn vị đã tiến hành chia ca rõ ràng cho các công nhân. Đồng thời, bộ phận kỹ thuật chủ động kiểm tra máy móc, đảm bảo vận hành năng suất cao trơn tru. Bộ phận vận hành cũng đưa ra nhiều kịch bản, sẵn sàng hỗ trợ mọi nhu cầu của đối tác, khách hàng. Tuy khối lượng công việc lớn, song nhân viên BEST vẫn cam kết sẽ đảm bảo bộ máy thông suốt, không bị gián đoạn, quá tải.

Tại các bưu cục của BEST Express trên toàn quốc, lực lượng hơn 7.000 nhân viên giao hàng cũng sẽ hoạt động hết công suất, giao hàng trên mọi tuyến đường để giúp hàng hóa thông suốt, không ùn ứ, phục vụ người dân ăn Tết. BEST cũng chuẩn bị phương án tăng thêm lực lượng giao hàng, đảm bảo thời gian giao vận tối ưu.

Shipper BEST Express được phân ca rõ ràng để đảm bảo thời gian giao hàng ngay cả trong ngày Tết. Ảnh: BEST Express

Ngoài ra, với những nhân sự làm việc trong thời điểm này, ban lãnh đạo cũng có những chính sách chăm sóc đặc biệt, tri ân tinh thần làm việc không ngừng nghỉ. Các phần quà giá trị gửi đến mọi người thay cho lời chúc may mắn của ban lãnh đạo, chia sẻ niềm vui với gia đình họ dịp xuân mới.

Tết này, BEST Express còn mang đến chương trình "BEST trao lì xì, khai xuân lộc phát", diễn ra xuyên suốt từ 17/1 đến 28/2 với tổng trị giá hơn 20 triệu đồng. Xem thêm thông tin thử thách và đăng ký tham gia trên fanpage BEST Express Vietnam tại đây.

Thy An