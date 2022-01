BEST Express quyết tâm tăng trưởng toàn diện năm 2022

BEST Express không ngừng tiến lên, nâng cao chất lượng bằng nền tảng công nghệ vững chắc, hỗ trợ đối tác nhượng quyền phát triển bền vững.

Dùng nền tảng công nghệ trợ lực cho đối tác, khách hàng

BEST Express là một trong những doanh nghiệp logistics tiên phong ứng dụng tự động hóa vào vận hành từ khi mới gia nhập thị trường Việt Nam năm 2019. Toàn bộ hàng hóa xử lý tự động bằng máy móc, công nghệ hiện đại, góp phần tối ưu thời gian hoạt động, chia chọn, rút ngắn thời gian giao hàng.

Theo đó, 30 trung tâm phân loại của BEST trong năm tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động, khai thác hết công suất. Đội ngũ kỹ sư chủ động tìm tòi, cải tiến và nâng cao các nền tảng công nghệ, tối ưu thời gian tại khâu phân chia hàng hóa.

Hệ thống chia chọn tự động với sự giám sát của nhân sự tại trung tâm phân loại hàng hóa BEST Express. Ảnh: BEST Express

Với các lợi thế về mặt công nghệ và nhân sự lành nghề, không ngừng đổi mới, sáng tạo và hoàn thiện trải nghiệm của đối tác, khách hàng, hiện nay, toàn hệ thống BEST có khả năng chia chọn lên đến 1,8 triệu đơn mỗi ngày.

Trong thời gian tới, đơn vị đặt mục tiêu phát triển thêm về công nghệ vận hành, tăng sản lượng khai thác đơn hàng đến mức tối đa. Bằng định hướng này, BEST Express kỳ vọng có thể trở thành "cánh tay trợ lực" cho các đối tác, khách hàng về mọi mặt trong cả hiện tại lẫn tương lai.

Trao quyền làm chủ cho đối tác nhượng quyền

Tại Việt Nam, BEST Express là một trong những đơn vị tiên phong triển khai mô hình nhượng quyền bưu cục từ năm 2019. Đến nay, đơn vị đã giúp hàng trăm nhà đầu tư khởi nghiệp thành công ngành logistics dù chưa có kinh nghiệm.

Tiếp tục đà phát triển, BEST dự kiến mở rộng mạng lưới bưu cục cấp 1, hướng đến hỗ trợ đối tác nhượng quyền nâng cấp quy mô bằng các bưu cục cấp 2. Song song đó, doanh nghiệp cũng đa dạng hóa hình thức đầu tư, cho phép đối tác lựa chọn khởi nghiệp theo điều kiện phù hợp. Các nhà đầu tư mới gia nhập thị trường logistics có thể dựa trên các nền tảng sẵn có do BEST cung cấp, từng bước xây dựng và phát triển hệ thống vận hành bưu cục và gia tăng độ phủ sóng hiệu quả, bài bản hơn.

Anh Thư (áo hồng), chủ bưu cục BEST Express quận 9, một trong những đối tác nhượng quyền tăng trưởng nhanh chóng chỉ sau một năm đi vào hoạt động. Ảnh: BEST Express

Trong năm 2022, BEST Express đặt mục tiêu mở thêm 1.500 bưu cục mới trên toàn quốc. Với mạng lưới mở rộng này, các nhà đầu tư mới có thể thử sức với số vốn hợp lý. Đồng thời, các bưu cục nhượng quyền cấp 1 có thể nhờ sự gia tăng của bưu cục cấp 2, mở rộng độ phủ sóng ra khắp các tỉnh, thành trên cả nước.

Mặt khác, hệ thống bưu cục dày đặc cũng mang lại lợi ích cho khách hàng sử dụng dịch vụ vận chuyển của BEST. Mô hình chia nhỏ để quản lý sẽ giúp xử lý nhanh gọn các đơn hàng được phân xuống từ trung tâm phân loại lớn. Từ đó, bưu cục cấp 1 có thể phân chia về bưu cục cấp 2 và trao tận tay người nhận. Đây là hình thức vận hành mới được BEST dự kiến áp dụng trong năm 2022, giúp rút ngắn thời gian giao hàng, thuận tiện hơn ở những khu vực vùng sâu, vùng xa.

Tăng quy mô đội ngũ nhân sự

Ngoài đầu tư vào cơ sở hạ tầng, công nghệ, đại diện BEST cho biết đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư nhân lực, tăng số lượng nhân viên giao hàng và hậu cần tại khối văn phòng, đáp ứng mục tiêu mở rộng thị trường liên tục trong năm mới. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng gia tăng trải nghiệm khách hàng bằng loạt dịch vụ đi kèm mới. Các bưu cục nhượng quyền dự kiến triển khai nhiều dịch vụ hữu ích, đáp ứng nhu cầu của chuyển phát nhanh trong khu vực.

Nhân sự là một trong những yếu tố cốt lõi làm nên thành công của BEST Express tại thị trường Việt Nam. Ảnh: BEST Express

"Sắp tới, chúng tôi dự kiến nâng cấp thương hiệu và phủ sóng rộng rãi hơn tại cả Việt Nam và toàn khu vực Đông Nam Á. Toàn bộ nhân sự sẵn sàng dấn thân với quyết tâm mang đến cho thị trường Việt Nam những giá trị dịch vụ tốt nhất. Tất cả yếu tố trên sẽ được khắc họa rõ nét qua bộ nhận diện thương hiệu mới", đại diện BEST Express chia sẻ.

Thy An