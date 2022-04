BEST Express nhận giải Rồng Vàng nhờ nỗ lực số hóa ngành logistics

BEST Express là một trong những đơn vị chuyển phát nhanh tiên phong mang mô hình nhượng quyền bưu cục vào thị trường Việt Nam, đem đến cho nhà đầu tư trong nước cơ hội phát triển kinh doanh tiềm năng, hiện đại... Hiện BEST sở hữu 800 bưu cục trên toàn quốc. Bằng việc tham gia mô hình nhượng quyền chuyển phát nhanh BEST Express, các nhà đầu tư dễ dàng khởi nghiệp và xây dựng mạng lưới giao hàng tại địa phương trong thời gian ngắn với mức chi phí đầu tư tối ưu.