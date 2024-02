BEST Express nhận giải nhà tuyển dụng được yêu thích

Doanh nghiệp đứng thứ 5 ngành vận chuyển, giao nhận, kho vận trong top 100 nhà tuyển dụng được yêu thích nhất tại Employer of Choice 2023.

Lễ vinh danh các nhà tuyển dụng được yêu thích nhất năm 2023 - Employer of Choice 2023 do mạng lưới việc làm và tuyển dụng CareerViet tổ chức tại TP HCM. Kết quả khảo sát được thực hiện với sự phối hợp của Công ty Nghiên cứu thị trường Amco Việt Nam.

Quá trình khảo sát khởi động từ ngày 28/11/2023 và kết thúc bình chọn trực tuyến vào ngày 9/1/2024 với sự tham gia của hơn 300 doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề. Khảo sát thu hút hơn 62.000 lượt quan tâm thuộc các độ tuổi, ngành nghề khác nhau ở khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong đó, gần 40.000 lượt đã hoàn thành khảo sát và tiến hành bình chọn Employer of Choice 2023.

BEST Express vào top 100 nhà tuyển dụng được yêu thích do CareerViet tổ chức. Ảnh: BEST Express

Tại sự kiện, BEST Express được vinh danh trong top 100 đơn vị tuyển dụng được yêu thích trong ngành theo khối doanh nghiệp lớn. Doanh nghiệp chứng tỏ được kết quả kinh doanh ổn định, môi trường làm việc gắn kết cùng chính sách đãi ngộ người lao động. Trước đó, vào tháng 10, đơn vị cũng được vinh danh top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam ngành logistics.

Là đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài, ngay từ khi vừa gia nhập thị trường, ban lãnh đạo BEST Việt Nam đã nhận định nhân sự là một trong những yếu tố ưu tiên hàng đầu trong quá trình xây dựng hình ảnh thương hiệu và niềm tin khách hàng.

Theo đó, ban lãnh đạo tập đoàn định hướng thu hút nhân tài trong nước, có sẵn kiến thức thị trường và am hiểu khách hàng đồng thời tạo môi trường làm việc công bằng, cởi mở, sáng tạo để nhân viên có cơ hội phát huy năng lực, phẩm chất. Nhân viên được tự do đưa ra ý kiến, thảo luận, đóng góp cho sự phát triển chung của công ty. Ban lãnh đạo còn hướng đến sự chuyên nghiệp, công bằng và văn minh với lộ trình thăng tiến rõ ràng giúp đội ngũ nhân viên yên tâm cống hiến. Các cá nhân có thành tích xuất sắc cũng được ghi nhận, khen thưởng kịp thời.

Đội ngũ nhân viên được BEST tạo môi trường làm việc linh hoạt để phát triển. Ảnh: BEST Express

Bên cạnh đó, đơn vị cũng mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên vừa tốt nghiệp thông qua các chương trình đào tạo Quản trị viên tập sự với lộ trình phát triển bài bản. Chương trình đào tạo Quản trị viên tập sự năm của doanh nghiệp được triển khai dành cho sinh viên các trường đại học toàn quốc với tên gọi "The Eagle program" quy tụ hàng chục sinh viên ưu tú từ nhiều trường đại học trên cả nước tham gia.

Chương trình được chia thành bốn giai đoạn với thời gian đào tạo dự kiến kéo dài từ một đến năm để trở thành quản lý cấp trung, từ ba đến 10 năm thành quản lý cấp cao nhằm bồi dưỡng đội ngũ thực tập sinh thành nhân viên chủ chốt phụ trách các bộ phận chức năng.

Sau chương trình đào tạo bài bản về văn hóa doanh nghiệp và kỹ năng nghề nghiệp, các thực tập sinh Young Eagle được chuyên gia từ BEST Việt Nam và chuyên viên đào tạo của tập đoàn BEST Inc. luân chuyển đào tạo tại các bộ phận nghiệp vụ quan trọng và trực tiếp tham gia vào các dự án thực tế để học hỏi chuyên môn và thực hành kỹ năng triển khai công việc.

Nhân viên được tham gia nhiều hoạt động nội bộ để gia tăng sự gắn kết. Ảnh: BEST Express

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2019, đến nay BEST Express đã phát triển mạng lưới 650 bưu cục và 36 trung tâm phân loại hàng hóa tự động. Sau hơn 4 năm phát triển, doanh nghiệp mở rộng mạng lưới khắp 63 tỉnh, thành toàn quốc với công suất xử lý đơn hàng đạt 2,2 triệu đơn mỗi ngày.

Bên cạnh dịch vụ chuyển phát nhanh đó, đơn vị mang đến hệ sinh thái dịch vụ toàn diện với dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới BEST Cross-border, các giải pháp quản lý bán hàng xuyên biên giới BEST Software, dịch vụ vận chuyển hàng hóa BEST Cargo giúp khách hàng lựa chọn dịch vụ phù hợp để phát triển kinh doanh.

Tuệ Anh