BEST Express nâng trải nghiệm người dùng bằng thanh toán số

BEST Express áp dụng thanh toán COD với hình thức giao hàng không tiền mặt giúp khách hàng không phải chuẩn bị tiền mặt, tránh các rủi ro như tiền rách, tiền giả...

Gần 4 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam, BEST có kế hoạch phát triển rõ ràng với 2 năm đầu thiết lập hạ tầng dịch vụ, vận tải, công nghệ; năm thứ 3 hoàn thiện hệ thống vận hành và năm thứ 4 để củng cố chất lượng dịch vụ, nâng cao trải nghiệm người dùng.

Năm nay, doanh nghiệp tiếp tục giới thiệu đến khách hàng dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới BEST Cross-border và giải pháp quản lý bán hàng xuyên biên giới BEST Software. Bên cạnh đó, đơn vị cũng tiến hành loạt dự án nâng cấp chất lượng dịch vụ như đẩy mạnh các tính năng chăm sóc khách hàng trực tuyến, định tuyến giao hàng giúp shipper giao hàng nhanh hơn và giao hàng không tiền mặt cho đơn thu hộ (COD).

Nâng cao trải nghiệm người dùng được BEST xác định là nhiệm vụ quan trọng. Ảnh: BEST Express

Đại diện BEST cho biết, muốn thể hiện quyết tâm nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua phương thức thanh toán thông minh, áp dụng cho tất cả dịch vụ chuyển phát gồm: chuyển phát nhanh, tiêu chuẩn, dịch vụ hỏa tốc và vận chuyển xuyên biên giới.

Theo đó, thanh toán không tiền mặt giúp doanh nghiệp tối ưu luồng công việc và dễ dàng quản trị thanh toán COD hiệu quả, đồng thời góp phần hiện thực hóa mong muốn thông qua công nghệ nâng cao trải nghiệm người dùng bằng cách mở rộng kết nối, gia tăng tính an toàn và mang đến nhiều tiện ích hơn nữa cho khách hàng sử dụng dịch vụ.

"Khách hàng không còn phải băn khoăn chuẩn bị tiền mặt khi thanh toán COD, nhờ đó tránh được các rủi ro không đáng có như mất cắp, tiền rách, tiền giả", đại diện BEST nói.

Khách hàng thanh toán bằng phương thức quét QRCode. Ảnh: BEST Express

Việc thanh toán thông qua quét mã QR code cũng giúp giao dịch chuyển tiền được thực hiện nhanh chóng và chính xác số tiền. Chỉ cần mở ứng dụng Internet banking của ngân hàng, dùng tính năng quét QR trong app và quét mã tương ứng trên thiết bị của shipper, bấm xác nhận là hoàn tất thanh toán. Khách hàng không cần phải kiểm đếm mà dễ dàng quản lý chi tiêu cá nhân khi tất cả thông tin giao dịch được thể hiện ngay trên ứng dụng ngân hàng.

Ngoài tiện lợi, an toàn giải pháp thanh toán không tiền mặt này còn mang đến cho người dùng cơ hội được hưởng khuyến mại, giảm giá từ người bán, ngân hàng và các đơn vị cung cấp dịch vụ. Hình thức thanh toán này cũng góp phần tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng cho doanh nghiệp.

Ông Devin Fan, Tổng giám đốc BEST Express Việt Nam cho biết, việc triển khai giải pháp thanh toán không tiền mặt đánh dấu nỗ lực chuyển đổi thanh toán không tiền mặt của BEST Express nhằm bắt kịp xu hướng thanh toán thông minh trong kỷ nguyên 4.0 đồng thời nâng cao trải nghiệm của khách hàng đang sử dụng dịch vụ của BEST.

Thời gian tới, đơn vị này tiếp tục hợp tác với đối tác để đẩy mạnh thanh toán không tiền mặt trên toàn hệ thống. Dự kiến cuối tháng 8, BEST hợp tác với một đối tác ngân hàng để triển khai hình thức thu hộ COD thanh toán trực tiếp từ ứng dụng ngân hàng, hỗ trợ shipper và bưu cục nộp tiền thu hộ dễ dàng hơn đồng thời tăng cường hiệu suất đối soát COD, hướng tới rút ngắn thời gian xử lý dòng tiền, giúp shop online nhận tiền về ngay trong ngày.

BEST muốn rút ngắn thời gian xử lý COD cho shop bằng phương thức thanh toán không tiền mặt. Ảnh: BEST Express

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2019, BEST giới thiệu đến khách hàng và đối tác trong nước dịch vụ chuyển phát nhanh BEST Express, mô hình kinh doanh nhượng quyền bưu cục, dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới BEST Cross-border và các giải pháp quản lý bán hàng xuyên biên giới SaaS. Sau gần 4 năm, đơn vị có 36 trung tâm phân loại tự động trên cả nước. Công suất xử lý đơn hàng đạt 2,2 triệu đơn một ngày.

Tuệ Anh