BEST Express nâng cấp bộ nhận diện thương hiệu chào năm 2022

Bộ nhận diện thương hiệu được nâng cấp theo hướng thiết kế tối giản, sử dụng màu sắc trẻ trung, thể hiện quyết tâm bứt phá trong năm 2022 của BEST Express.

Chiều 6/1, BEST Express vừa giới thiệu bộ nhận diện thương hiệu nâng cấp với thiết kế tối giản, sang trọng cùng gam màu trẻ trung, tượng trưng cho các yếu tố "tốc độ", "nhiệt huyết" và "quyết tâm xông pha", thể hiện tinh thần sẵn sàng bứt phá trong năm 2022 của đơn vị.

Phiên bản nhận diện thương hiệu được nâng cấp sử dụng font chữ đơn giản, cân đối, thể hiện sự phát triển toàn diện, bền vững. Chữ Express in nghiêng trên nền đỏ thể hiện yếu tố "nhiệt huyết" và quyết tâm vươn xa phát triển hơn nữa của BEST. Cụm nền đỏ mang ý nghĩa biểu hiện sự mạnh mẽ và tốc độ dịch vụ, bao gồm: xử lý hàng hóa, giao nhận hàng, hỗ trợ khách hàng và tốc độ tăng trưởng trong tương lai. BEST hy vọng có thể không ngừng mang đến cho khách hàng dịch vụ nhanh chóng, hiệu quả hơ, đi cùng với tinh thần "quyết chiến, quyết thắng" của đội ngũ nhân sự.

Ông Kris Chen, Phó tổng giám đốc BEST Express phát biểu tại sự kiện. Ảnh: BEST Express

Nhân sự kiện này, ông Kris Chen, Phó tổng giám đốc BEST Express cho biết trong năm 2022, BEST sẵn sàng đổi mới để mang đến những dịch vụ đa dạng cho thị trường Việt Nam. "Thông qua việc nâng cấp bộ nhận diện thương hiệu, song song với tăng cường củng cố dịch vụ, chúng tôi muốn thể hiện quyết tâm cùng cam kết không ngừng phát triển, vươn xa, mang đến những trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng và đối tác trên khắp cả nước", vị lãnh đạo chia sẻ.



Các nghệ sĩ nổi tiếng đang là đối tác sử dụng dịch vụ BEST Express cũng bày tỏ sự háo hức trước thông tin này và gửi lời chúc mừng. Nghệ sĩ Cát Tường chúc BEST tiếp tục phát triển và thành công trong năm mới, mang lại dịch vụ chất lượng, được khách hàng tin tưởng lựa chọn. Lê Dương Bảo Lâm cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục đồng hành cùng BEST trong thời gian tới.

"Hy vọng trong năm mới 2022, BEST Express sẽ luôn giữ vững phong độ và phát triển thêm nhiều dịch vụ mới, vươn xa hơn nữa để mang lại sự an tâm cho các chủ shop online như Lâm", nam nghệ sĩ chia sẻ.

Logo bộ nhận diện thương hiệu mới năm 2022 của BEST Express. Ảnh: BEST Express

Trong năm 2022, BEST Express hướng tới mục tiêu nâng cấp cả nhận diện thương hiệu lẫn chất lượng vận hành. Đơn vị kỳ vọng có thể nâng cao trải nghiệm khách hàng bằng việc tiếp tục củng cố chất lượng dịch vụ, tối ưu năng lực khai thác của 30 trung tâm phân loại hàng hóa tự động trên khắp cả nước, ứng dụng công nghệ hiện đại vào khâu chia chọn để rút ngắn thời gian xử lý, cải thiện tốc độ giao hàng trên toàn quốc.

Bên cạnh đó, để gia tăng độ phủ sóng và đẩy mạnh hiệu suất giao - nhận hàng hóa trên cả nước, sắp tới, đơn vị sẽ mở rộng mạng lưới bưu cục nhượng quyền thông qua hình thức mở bưu cục cấp 2. Đây là hạng mục đầu tư với chị phí thấp, chỉ từ 300 triệu đồng, giúp mang lại nguồn lợi đôi bên. Những nhà đầu tư với số vốn hạn chế vẫn có thể đầu tư bưu cục cấp 2, thử sức với ngành logistics. Nhóm bưu cục này sẽ được bưu cục cấp 1 dẫn dắt, chia sẻ khách hàng trong thời gian đầu hoạt động để nhanh chóng ổn định doanh thu và phát triển.

Với bưu cục cấp 1, nhóm cấp 2 có nhiệm vụ giúp họ khai thác tối đa nguồn khách hàng tại các phường, xã xa mà trước đó họ chưa tiếp cận. Nhóm này cũng góp phần nới tuyến đường giao nhận, tăng hiệu suất giao hàng của shipper. Theo mô hình mới, mạng lưới bưu cục cấp 2 có khả năng phân chia lại tuyến giao ngắn hơn, cải thiện tỷ lệ phát hàng thành công. Đồng thời, nhóm này cũng phần nào san sẻ gánh nặng trong những mùa mua sắm cao điểm, giúp đẩy nhanh tốc độ giao hàng cho bưu cục cấp 1.

Ngoài hình thức nhượng quyền, BEST Express dự kiến mở thêm nhiều dịch vụ gia tăng. Khách hàng sẽ có nhiều lựa chọn hơn, đơn cử như việc gia tăng khối lượng kiện hàng chuyên chở cho những mặt hàng lớn, cồng kềnh. Đơn vị cũng tạo điều kiện giúp các bưu cục nhượng quyền phát triển thêm dịch vụ gia tăng phù hợp, đáp ứng nhu cầu khách hàng trong khu khu vực họ quản lý, thu hút nhóm khách tiềm năng, nâng cao trải nghiệm toàn trình cho họ và đối tác khác.

Bộ phận chăm sóc khách hàng của BEST Express thể hiện quyết tâm phục vụ khách hàng tối đa trong năm mới. Ảnh: BEST Express

Ngoài sự kiện nâng cấp thương hiệu, đơn vị cũng mang đến sân chơi cho đội ngũ nhân viên trong ngày đầu năm mới. Nhân sự BEST Express hầu hết đều là người trẻ, giàu năng lượng, khá thích thú với những trò chơi này. Qua đó, lãnh đạo doanh nghiệp hy vọng có thể nâng cao tính đoàn kết giữa các thành viên trong tập thể.

Thy An