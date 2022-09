BEST Express mang Tết Trung thu đến 2.000 trẻ hoàn cảnh khó khăn

Ngoài khu vực ĐBSCL, chi nhánh BEST Express miền Trung cũng kết nối và lan tỏa thông điệp ý nghĩa này theo lời kêu gọi của đơn vị. Những đối tác bưu cục tại Quảng Nam đã cùng đội ngũ BEST mang hơn 100 phần bánh trung thu đến tận tay trẻ em khó khăn tại trường Mẫu giáo Măng Non, huyện Bắc Trà My.