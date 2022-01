BEST Express mang ‘Tết hy vọng’ đến hàng nghìn trẻ em mồ côi

BEST Express phối hợp mạnh thường quân, hỗ trợ vận chuyển 1.500 balo đến các em học sinh mồ côi trên địa bàn TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai trước Tết Nhâm Dần.

Những ngày cận Tết Nhâm Dần là thời điểm BEST Express tất bật chuyển phát lượng hàng hóa thương mại điện tử tăng cao. Song đơn vị vẫn ưu tiên phối hợp cùng các mạnh thường quân và Quỹ Hy vọng, đưa những chiếc balo mới đến các cơ quan chính quyền tiếp nhận theo chương trình "Tết hy vọng". Những chuyến xe yêu thương của BEST hỗ trợ vận chuyển tận tay các em nhỏ mồ côi vì Covid-19, giúp các em có quà, thêm niềm vui kịp dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Nhân sự BEST Express hỗ trợ xếp các phần quà Tết trong chương trình "Tết hy vọng" lên xe, chuẩn bị chuyển đến các trẻ mồ côi. Ảnh: BEST Express

Chương trình "Tết hy vọng" triển khai tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch với số tử vong cao, gồm quận 8, Tân Phú, Bình Tân, Bình Chánh, TP Thủ Đức. Đơn vị tổ chức kỳ vọng phần quà có thể thay cho lời chúc Tết ấm áp, giúp mang lại ngày đầu năm ấm no, vui vẻ, sẻ chia phần nào nỗi mất mát của các em.

Ngoài ra, chuyến xe yêu thương của BEST Express và các mạnh thường quân còn mang sứ mệnh hỗ trợ đưa những phần quà ý nghĩa đến tận tay trẻ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn sau đại dịch tại tỉnh, thành khác trên cả nước. Ban tổ chức chương trình và BEST đã đưa quà trao tặng đến tỉnh Bình Dương (TP Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên) và Đồng Nai (TP Biên Hòa, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Long Thành)...

Làn sóng Covid-19 thứ tư để lại nhiều ảnh hưởng nặng nề, mất mát cả về tinh thần lẫn thể chất, khiến nhiều trẻ rơi vào hoàn cảnh mồ côi cha, mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ. Đến nay, cả nước có hơn 37.100 người mất vì Covid-19 với hơn 2.500 trẻ mồ côi do đại dịch.

Trẻ em là đối tượng BEST Express đặc biệt quan tâm trong những hành trình thiện nguyện của mình. Thông qua chương trình "Tết hy vọng", đơn vị muốn thể hiện trách nhiệm, cùng xã hội quan tâm, chăm sóc, hỗ trợ các em cải thiện đời sống, an tâm đến trường, phát triển một cách toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.

Toàn bộ balo quà tặng đều đóng gói kỹ càng, an toàn, đảm bảo chất lượng khi giao đến các trẻ mồ côi trong chương trình. Ảnh: BEST Express

Trong năm qua, BEST đã đồng hành cùng Quỹ Hy vọng của Báo VnExpress trên các hành trình ý nghĩa như chuyên chở sữa cho các em nhỏ đang chữa ung thư, xây cầu Hy Vọng nâng bước em đến trường... Bên cạnh đó, đội ngũ BEST Express cũng thể hiện quyết tâm tiếp tục sứ mệnh nâng bước trẻ Việt trong tương lai, góp phần cải thiện cuộc sống của các em nhỏ nói riêng và người Việt trên cả nước nói chung.

"Chúng tôi muốn san sẻ mất mát và gửi gắm đến các em nhỏ rằng các em không cô đơn. Hy vọng rằng không riêng BEST Express mà cả xã hội sẽ chung tay mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho thế hệ tương lai này. Tôi cùng toàn thể đội ngũ công ty sẽ nỗ lực hết mình, tạo điều kiện cho các em phát triển toàn diện", ông Nelson Wu, CEO BEST Express chia sẻ.

Thy An