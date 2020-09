​BEST Express - lựa chọn mới trong ngành chuyển phát nhanh

BEST Express cung cấp giải pháp chuyển phát nhanh an toàn cho ngành thương mại điện tử nhờ quản lý bằng công nghệ điện toán, mạng lưới bưu cục rộng khắp.

Theo nghiên cứu của Criteo, xu hướng mua hàng trực tuyến tại Việt Nam tăng mạnh trong 5 tháng đầu năm 2020 so với cùng kỳ do người tiêu dùng hạn chế đi chợ, siêu thị, trung tâm thương mại để phòng ngừa Covid-19. Thói quen mua sắm qua các ứng dụng thương mại điện tử dần hình thành và đóng vai trò như một phương thức an toàn, hiệu quả, tiện lợi. Cũng theo nghiên cứu, thế hệ trẻ thuộc Gen Z và Millenials là nhóm khách hàng có xu hướng mua sắm trực tuyến nhiều nhất, tương ứng với tỷ lệ 54% và 58% trong số người tham gia khảo sát.

Yếu tố đầu tiên thu hút người tiêu dùng mua sắm online là tính tiện lợi. Các mặt hàng được bày bán công khai, niêm yết giá cả cụ thể, nhiều khuyến mãi và giao tận nhà chỉ trong 1-2 ngày làm việc. Chỉ cần ngồi tại nhà, người tiêu dùng có thể mua sắm mọi mặt hàng, từ đồ dùng trong nhà, thực phẩm cho tới quần áo... Vì thế, nhu cầu sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh bưu kiện, hàng hóa cũng trở nên cấp thiết hơn, là cầu nối gắn kết người bán với người mua.

Dịch vụ chuyển phát nhanh BEST Express có mặt tại Việt Nam từ năm 2019.

Trên thị trường chuyển phát nhanh cho ngành thương mại điện tử hiện nay, BEST Express là gương mặt mới và đang nhanh chóng chinh phục niềm tin từ khách hàng và đối tác. Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2019, với lợi thế về công nghệ, chỉ sau hơn một năm hoạt động, BEST Express đã tăng trưởng mạnh mẽ với mạng lưới bưu cục trải rộng khắp 63 tỉnh thành toàn quốc cùng độ phủ sóng lên đến gần 99%.

Bắt kịp xu hướng tiêu dùng trong thời đại công nghệ, đơn vị này đã ứng dụng hiệu quả công nghệ điện toán đám mây (BEST Cloud) vào quy trình quản lý và vận hành tại Việt Nam, giúp người dùng dễ dàng tạo đơn trên website hoặc trên ứng dụng BEST Express với giao diện đơn giản, dễ thao tác cùng thông tin cập nhật chi tiết hành trình đơn hàng. Việc số hóa mọi dữ liệu giúp doanh nghiệp này gia tăng hiệu suất giao hàng và luôn đảm bảo tỷ lệ giao hàng thành công đến hơn 95% đồng thời đảm bảo tiêu chí giao hàng đúng người, đúng lúc, đúng nơi.

BEST Express sở hữu mạng lưới bưu cục rộng lớn cùng công nghệ quản lý vận hành thông minh qua điện toán đám mây.

Bên cạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến, đơn vị này cũng được đánh giá cao nhờ các tính năng hỗ trợ hữu ích cho người bán như nhận hàng tận nơi, miễn phí chuyển khoản cho cửa hàng với hình thức giao hàng nhận tiền mặt (COD), tự động tính phí vận chuyển, hỗ trợ theo dõi hành trình thông minh. Cùng với xu thế mua sắm trực tuyến, BEST Express đang góp phần kết nối trực tiếp và hiệu quả các đơn vị bán hàng trực tuyến với người tiêu dùng trên cả nước thông qua các sàn thương mại điện tử hàng đầu Việt Nam như Lazada, Sendo, Tiki, Shopee...

Thành lập vào năm 2007 và niêm yết tại sàn chứng khoán New York năm 2017, BEST Inc. là nhà cung cấp dịch vụ logistics và các giải pháp về chuỗi cung ứng thông minh trên toàn cầu. Mạng lưới dịch vụ của BEST Inc. hiện phủ sóng tại hơn 20 quốc gia, cung cấp 8 loại hình dịch vụ chuỗi cung ứng với giá trị gia tăng toàn diện.

Hệ thống kho vận với dây chuyền sản xuất hiện đại của BEST Express.

Tại Việt Nam, BEST Inc. mang đến dịch vụ chuyển phát nhanh thông minh BEST Express và mô hình kinh doanh nhượng quyền bưu cục đầy tiềm năng. Hiện nay, BEST Express là đối tác chuyển phát nhanh uy tín của các sàn thương mại điện tử hàng đầu trong nước.

Vũ Khánh