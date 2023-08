BEST Express làm việc xuyên lễ Quốc khánh

Đơn vị chuyển phát nhanh cho biết sẽ hoạt động xuyên dịp lễ nhằm đồng hành cùng các chủ shop bán hàng online trong giai đoạn cao điểm.

Từ 1/9 đến hết 4/9, mọi hoạt động giao nhận hàng hóa của đơn vị diễn ra bình thường. Đây cũng là dịp để đơn vị gia tăng trải nghiệm người dùng và tạo cơ hội cho đội ngũ shipper tăng thêm thu nhập.

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2019, BEST giới thiệu đến khách hàng và đối tác trong nước dịch vụ chuyển phát nhanh BEST Express, mô hình kinh doanh nhượng quyền bưu cục, dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới BEST Cross-border và các giải pháp quản lý bán hàng xuyên biên giới SaaS.

BEST Express hoạt động xuyên dịp lễ. Ảnh: BEST

Hiện đơn vị sở hữu 36 trung tâm phân loại hàng hóa tự động trên toàn quốc với vốn đầu tư hàng chục triệu đôla. Những trung tâm này đều được trang bị dây chuyền xử lý hàng hóa hiện đại, đạt công suất 2,2 triệu đơn hàng trên toàn hệ thống. Tốc độ xử lý khoảng 0,5 giây cho một bưu kiện dưới 3 kg và 2 giây cho những bưu kiện lớn trên 3 kg.

Thời gian qua, đơn vị triển khai các giải pháp thanh toán không tiền mặt nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và hoàn thiện trải nghiệm của người dùng dịch vụ. Cụ thể, từ đầu tháng 7, đơn vị tích hợp tính năng thanh toán không tiền mặt khi người nhận hàng thanh toán cước phí thu hộ (COD) với hình thức thanh toán bằng mã VNPAY-QR và mã dynamic QR của Techcombank.

Thanh toán không tiền mặt cho phép dòng tiền COD thu được chuyển trực tiếp về hệ thống tài chính của BEST Express. Toàn bộ quá trình được hệ thống ghi nhận tự động và cập nhật theo thời gian thực. Quá trình đối soát và thanh toán phí thu hộ về cho shop online nhờ đó diễn ra nhanh chóng hơn và có thể hoàn về cho shop ngay trong ngày.

Theo đó, người nhận không còn phải bận tâm việc chuẩn bị tiền mặt mỗi khi nhận bưu kiện. Đội ngũ shipper cũng không còn phải chịu áp lực thu và giữ số lượng lớn tiền mặt trên hành trình giao hàng mỗi ngày và bưu cục cũng giải tỏa được nỗi lo phải xử lý khoản tiền COD hàng trăm triệu đồng.

Song song, đơn vị phát triển các giải pháp chăm sóc khách hàng trực tuyến, cải tiến ứng dụng, cập nhật những thông tin quan trọng về bưu kiện, nguồn tiền COD... Sắp tới, BEST cho biết sẽ kết hợp với các đối tác ví điện tử, cổng thanh toán trực tuyến, mang đến nhiều lựa chọn cho khách hàng.

Đến nay hệ thống đã mở rộng dịch vụ chuyển phát nhanh đến 64 tỉnh, thành toàn quốc; trở thành đối tác vận chuyển của các sàn thương mại điện tử uy tín cùng hàng nghìn shop online.

Thế Đan