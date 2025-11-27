BEST Express khôi phục các tuyến vận chuyển sau lũ

BEST Express nhanh chóng khôi phục các tuyến vận chuyển, tái kết nối mạng lưới để đảm bảo hàng hóa luân chuyển an toàn, thông suốt sau khi nước lũ rút tại miền Trung.

Shipper khôi phục hoạt động chuyển phát nhanh sau lũ. Ảnh: BEST Express

Cuối tháng 11, nhiều khu vực miền Trung bị ảnh hưởng bởi mưa lớn kéo dài, gây ngập lụt, chia cắt nhiều tuyến đường huyết mạch. Hoạt động giao thương bị gián đoạn, hàng hóa thương mại điện tử tồn đọng, tiến độ giao, nhận bị ảnh hưởng. Trong bối cảnh đó, ngay khi nước lũ rút, BEST Express đã chủ động tái kết nối mạng lưới vận chuyển, đảm bảo hàng hóa tiếp tục luân chuyển an toàn và kịp thời đến tay khách hàng.

Đội ngũ BEST Express tại các tỉnh miền Trung đã rà soát hiện trạng hạ tầng, đánh giá mức độ ảnh hưởng của từng tuyến vận chuyển. Công tác khôi phục được triển khai theo nguyên tắc ưu tiên: khôi phục tuyến liên tỉnh chính trước, sau đó mở lại tuyến nội vùng và luân chuyển hàng đến các bưu cục bị cô lập. Nhờ đó, một, hai ngày sau lũ, nhiều tuyến chính đã hoạt động trở lại.

Song song với việc mở lại mạng lưới vận chuyển, đơn vị tăng cường phương tiện và nhân sự hỗ trợ để đảm bảo không có tình trạng thiếu năng lực vận chuyển. Một số khu vực ngập sâu hoặc đường bị sạt lở, BEST bố trí phương án giao hàng thay thế bằng xe máy hoặc trung chuyển tạm để duy trì dòng chảy hàng hóa.

Đặc biệt, đội ngũ shipper tại các địa phương vẫn bám tuyến, tranh thủ thời tiết thuận lợi để giao hàng nhanh. "Khách hàng đang chờ đơn, nên chỉ cần đường thông là chúng tôi đi ngay. Hàng hóa đến đúng hẹn không chỉ là trách nhiệm, mà còn là sự cam kết của BEST", một shipper chia sẻ.

Đại diện BEST Express cho biết, việc khôi phục hoạt động sau thiên tai không chỉ là nhiệm vụ vận hành, mà còn phản ánh tiêu chí hoạt động "khách hàng là trên hết". Vì vậy, trong thời gian hoạt động chuyển phát nhanh bị gián đoạn, hệ thống chăm sóc khách hàng được duy trì liền mạch nhằm kịp thời cập nhật tình trạng đơn hàng và hỗ trợ người gửi và người nhận theo từng khu vực.

Bưu cục và lãnh đạo BEST Express thăm hỏi các gia đình khó khăn tại Đăk Lăk năm 2024. Ảnh: BEST Express

Bên cạnh hoạt động vận hành, bưu cục tại các địa phương cũng tích cực phối hợp cùng chính quyền địa phương để hỗ trợ nhu yếu phẩm đến người dân ở các khu vực chịu ảnh hưởng nặng để chia sẻ cùng cộng đồng trong giai đoạn khó khăn này.

Dù đã khôi phục phần lớn tuyến vận chuyển, đơn vị vẫn duy trì phương án dự phòng trong trường hợp thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp. Hệ thống giám sát lưu thông, bảo dưỡng đội xe vận tải được kích hoạt ở mức cao, nhằm đảm bảo an toàn cho tài xế lẫn hàng hóa.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu gây ra nhiều hình thái thời tiết cực đoan, khả năng phản ứng nhanh, linh hoạt và duy trì dịch vụ ổn định trở thành tiêu chí quan trọng đối với doanh nghiệp logistics. Hoạt động khắc phục sau lũ của BEST Express cho thấy nỗ lực bảo đảm vận chuyển hàng hóa và duy trì kết nối lưu thông trong đời sống kinh tế - xã hội.

Với định hướng vận hành chủ động và cam kết duy trì dịch vụ, đơn vị cho biết sẽ tiếp tục đồng hành cùng người bán, doanh nghiệp và khách hàng trên toàn quốc, kể cả trong giai đoạn gián đoạn do thiên tai hay điều kiện bất lợi.

Nhân viên bưu cục tại Gia Lai đang xử lý hàng hóa chuẩn bị giao đến khách hàng. Ảnh: BEST Express

Gia nhập thị trường Việt Nam năm 2019, BEST giới thiệu đến người dùng dịch vụ chuyển phát nhanh BEST Express và mô hình kinh doanh nhượng quyền bưu cục. Đến nay, dịch vụ đã mở rộng mạng lưới khắp toàn quốc với hơn 950 bưu cục, 40 trung tâm phân loại tự động, là đối tác vận chuyển của các sàn thương mại điện tử và hơn 30.000 shop online trên toàn quốc.

Ngoài dịch vụ chuyển phát nhanh, khách hàng có thể chọn dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới BEST Cross-border, quản lý bán hàng xuyên biên giới BEST Software, vận chuyển hàng hóa BEST Cargo (FTL và LTL), chuỗi cung ứng và kho bãi thông minh BEST Supply chain.

Thế Đan