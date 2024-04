BEST Express khởi động hội nghị đối tác nhượng quyền tại TP HCM

Chị Trâm, chủ bưu cục BEST Express Thành phố Tây Ninh, đơn vị vừa đi vào hoạt động từ cuối tháng ba cũng chia sẻ tại hội nghị lý do chị đầu tư kinh doanh nhượng quyền bưu cục là do nhận thấy tiềm năng phát triển của ngành thương mại điện tử và chuyển phát nhanh tại địa phương. "Bưu cục vừa hoạt động gần một tháng, nhưng đã nhanh chóng trở thành bưu cục có chất lượng vận hành ổn định và hiệu suất cao trong quý một", chị Trâm nói.