BEST Express hợp tác VNPAY triển khai thanh toán quét VNPAY-QR

Hợp tác VNPAY triển khai thanh toán quét mã VNPAY-QR, BEST Express muốn hoàn thiện trải nghiệm thanh toán số cho người dùng, đồng thời, tối ưu quy trình vận hành.

Lễ ký kết hợp tác giữa BEST Express và VNPAY diễn ra sáng ngày 5/7. Hai bên sẽ triển khai giải pháp thanh toán không tiền mặt bằng cách quét mã VNPAY-QR cho khách hàng đang sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh BEST Express trên toàn quốc.

Cụ thể, mỗi đơn hàng COD (đơn hàng thu hộ) sẽ được tạo một mã VNPAY-QR riêng, tích hợp trực tiếp trên ứng dụng giao hàng của shipper. Khoản COD thu được sẽ chuyển trực tiếp về hệ thống tài chính của BEST Express. Toàn bộ quá trình được hệ thống ghi nhận tự động và cập nhật theo thời gian thực giúp, hệ thống đối soát tự động của BEST Express ghi nhận và kiểm soát dữ liệu thanh toán chính xác, từ đó, giảm thiểu rủi ro thất thoát tiền mặt.

Ông Devin Fan - Tổng giám đốc BEST Express Việt Nam và ông Ngô Anh Tuấn, Giám đốc VNPAY-QR trao ký kết hợp tác. Ảnh: Giang Huy

Giải pháp thanh toán VNPAY-QR cho đơn hàng thu COD của BEST đã được triển khai thí điểm từ ngày 19/6 đến 30/6. Theo đại diện VNPAY, tỷ lệ chuyển đổi từ thanh toán truyền thống sang thanh toán VNPAY-QR đạt tới 63%, không giao dịch nào gặp vướng mắc.

Để đạt được kết quả này, đội ngũ kỹ thuật của VNPAY làm việc ngày đêm, xuyên Tết, kết nối API với hệ thống của BEST ở tổng bộ (Trung Quốc) để hoàn thiện đầu nối giữa hai bên.

Chia sẻ về quá trình hợp tác, ông Ngô Anh Tuấn, Giám đốc VNPAY- QR cho biết, trên thị trường chưa từng có tiền lệ hợp tác tương tự nào giữa đơn vị logicstics và đơn vị cung cấp giải pháp thanh toán nên các chuyên gia công nghệ từ VNPAY đã nghiên cứu để tìm ra giải pháp phù hợp gắn với hệ sinh thái của đối tác, giúp luồng thanh toán được ưu việt, mượt mà cho cả khách hàng và người giao hàng.

"Việc cung cấp thêm giải pháp thanh toán số giúp BEST Express tối ưu luồng công việc, quy trình vận hành cho đội ngũ nhân viên, người giao hàng trong hệ thống. Từ đó, giúp giữ chân khách hàng và xây dựng được tập khách hàng hiện đại, trung thành", ông Tuấn nói thêm.

Đại diện hai bên kỳ vọng hợp tác thuận lợi là bước đệm cho cả hai đơn vị trong tương lai. Ảnh: Giang Huy

Trong tháng 7, giải pháp thanh toán này sẽ được áp dụng đồng bộ trên toàn hệ thống gần 650 bưu cục BEST Express toàn quốc. Chức năng đồng bộ thông tin thanh toán giữa hệ thống ERP (quản trị doanh nghiệp) của BEST Express với VNPAY-QR giúp rút ngắn thời gian giao dịch, giảm thiểu chi phí nhân sự vận hành và các sai sót trong quá trình xử lý dữ liệu. Đồng thời, việc hạn chế giao dịch tiền mặt giúp cho các bộ phận thao tác của hệ thống BEST Express từ bộ phận tài chính - kế toán đến bưu cục và shipper giao hàng hạn chế rủi ro có thể phát sinh trong quá trình thu giữ và lưu trữ tiền mặt mỗi ngày, đặc biệt là dịp cuối tuần hay nghỉ lễ dài ngày.

Phát biểu tại sự kiện, ông Devin Fan - Tổng giám ốc BEST Express Việt Nam cho biết, hợp tác giúp hai bên tiếp cận được tập khách hàng lớn của nhau, từ đó hỗ trợ sự phát triển của ngành logistics cũng như thúc đẩy xu hướng thanh toán không tiền mặt tại Việt Nam. Đây cũng là một phần trong chuỗi các dự án nâng cao trải nghiệm người dùng khi sử dụng dịch vụ BEST Express mà đơn vị triển khai trong năm nay.

"Thời gian tới, BEST Express và VNPAY sẽ đẩy mạnh thanh toán không tiền mặt trên toàn hệ thống, hỗ trợ shipper và bưu cục nộp tiền thu hộ dễ dàng hơn đồng thời tăng cường hiệu suất đối soát COD, giúp shop online nhận tiền về ngay trong cùng ngày", ông Devin Fan nói thêm.

Khách hàng thanh toán cước giao hàng BEST Express bằng hình thức quét mã VNPAY-QR. Ảnh: BEST Express

Thanh toán VNPAY-QR được tích hợp trong ứng dụng Mobile Banking của hơn 32 ngân hàng và 15 ví điện tử. Đơn vị đầu tư trọng yếu vào công nghệ nền tảng, thanh toán và thương mại dịch vụ với mục tiêu cốt lõi là kết nối các ngân hàng, doanh nghiệp và khách hàng, nổi bật là xây dựng mạng lưới doanh nghiệp chấp nhận thanh toán VNPAY-QR. Hình thức thanh toán VNPAY-QR đã có mặt tại hơn 250.000 điểm chấp nhận thanh toán, trải dài trên nhiều ngành hàng. Phương thức thanh toán này được hơn 30 triệu người dùng sử dụng.

BEST Inc. (NYSE: BEST) được thành lập năm 2007, là nhà cung cấp giải pháp chuỗi cung ứng thông minh cùng dịch vụ logistics tại Trung Quốc và Đông Nam Á. BEST Inc. không ngừng xây dựng mạng lưới B2B2C và Cross-border giữa Trung Quốc, Đông Nam Á và Bắc Mỹ, nhằm mang đến dịch vụ chuỗi cung ứng toàn cầu cho khách hàng.

Năm 2019, BEST gia nhập thị trường Việt Nam, giới thiệu dịch vụ Chuyển phát nhanh BEST Express, mô hình kinh doanh Nhượng quyền bưu cục, Dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới BEST Cross-border và các giải pháp quản lý bán hàng xuyên biên giới SaaS. Sau gần 4 năm, đơn vị có 36 trung tâm phân loại tự động trên cả nước. Công suất xử lý đơn hàng đạt 2,2 triệu đơn một ngày.

Huyền Anh