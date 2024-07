BEST Express hợp tác VNPAY tặng hàng nghìn mã ưu đãi cho người dùng

Khi thanh toán COD bằng hình thức quét mã VNPAY-QR trên ứng dụng BEST Express, người dùng sẽ được giảm giá tới 20.000 đồng, từ nay đến 31/12.

Nhằm khuyến khích người dùng chuyển phát nhanh thanh toán không tiền mặt, BEST Express và VNPAY hợp tác triển khai chương trình ưu đãi cho khách hàng.

Theo đó, từ ngày 15/7 đến 31/12, khi thanh toán phí thu hộ COD cho các đơn hàng giao bởi BEST Express, khách hàng sẽ được tặng ngay 10.000 đồng (cho đơn COD có giá trị từ 200.000 đồng) hoặc 20.000 đồng (cho đơn COD có giá trị từ 450.000 đồng).

Số tiền khuyến mại sẽ được giảm trừ vào giá trị thu hộ của đơn hàng. Ảnh: BEST Express

Cụ thể, khi thanh toán COD bằng hình thức quét mã VNPAY-QR trên ứng dụng của shipper BEST Express từ tài khoản các ngân hàng Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank, IVB, BAOVIET Bank, Eximbank, SCB, HDBank, ABBank, VietAbank, Vietbank, Co-opBank, Oceanbank, BIDC, Saigonbank, VBSP, Public Bank hoặc các ví điện tử Viettel Money và Ví VNPAY, người dùng sẽ được khấu trừ ngay chi phí khuyến mại vào tổng giá trị COD chỉ với thao tác nhập mã khuyến mại "VNPAYBEST".

Mỗi khách hàng (tương ứng với mỗi số tài khoản ngân hàng hoặc số điện thoại đăng ký dịch vụ Mobile Banking hoặc ví điện tử) được sử dụng mã ưu đãi tối đa một lần một tuần trong thời gian diễn ra chương trình.

Hàng chục nghìn mã ưu đãi sẽ được VNPAY phát hành trong suốt chương trình dành riêng cho khách hàng của BEST Express.

Khi quét mã thanh toán VNPAY-QR, người dùng chỉ cần nhập mã VNPAYBEST để được áp dụng ưu đãi. Ảnh: BEST Express

Trước đó, vào tháng 7/2023, hai đơn vị đã ký kết thoả thuận hợp tác nhằm triển khai giải pháp thanh toán không tiền mặt bằng cách quét mã VNPAY-QR cho khách hàng đang sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh BEST Express trên toàn quốc.

Hiện nay, thanh toán VNPAY-QR đang được tích hợp trong ứng dụng Mobile Banking của hơn 40 ngân hàng và 15 ví điện tử, giúp BEST Express mang đến trải nghiệm thanh toán số nhanh chóng cho khách hàng đang sử dụng dịch vụ, đồng thời, giúp đơn vị tối ưu quy trình đối soát dòng tiền COD.

Chức năng đồng bộ thông tin thanh toán giữa hệ thống ERP (quản trị doanh nghiệp) với VNPAY-QR giúp rút ngắn thời gian giao dịch, giảm thiểu chi phí nhân sự vận hành và các sai sót trong quá trình xử lý dữ liệu. Việc hạn chế giao dịch tiền mặt giúp cho các bộ phận thao tác của hệ thống BEST Express từ bộ phận tài chính - kế toán đến bưu cục và shipper giao hàng hạn chế rủi ro có thể phát sinh trong quá trình thu giữ và lưu trữ tiền mặt mỗi ngày, đặc biệt là dịp cuối tuần hay nghỉ lễ dài ngày.

Khách hàng tại Kon Tum đang quét mã thanh toán không tiền mặt. Ảnh: BEST Express

Chương trình này là một phần trong chuỗi các dự án thúc đẩy chuyển đổi thanh toán không tiền mặt mà BEST Express cùng các đối tác đang triển khai nhằm bắt kịp xu hướng thanh toán thông minh trong kỷ nguyên 4.0.

Thời gian tới, đơn vị tiếp tục ứng dụng công nghệ nhằm mở rộng kết nối, gia tăng tính an toàn và mang đến nhiều tiện ích nâng cao trải nghiệm người dùng hơn nữa.

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2019, đến nay BEST Express đã phát triển mạng lưới với 700 bưu cục và 36 trung tâm phân loại hàng hóa tự động. Sau hơn 4 năm phát triển, doanh nghiệp mở rộng mạng lưới khắp 63 tỉnh, thành toàn quốc với công suất xử lý đơn hàng đạt 2,2 triệu đơn mỗi ngày, là đối tác vận chuyển của các sàn thương mại điện tử, các kênh mua sắm nội địa uy tín và hàng chục nghìn đối tác shop online.

Ngoài dịch vụ chuyển phát nhanh nội địa BEST Express, khách hàng và đối tác có thể lựa chọn dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới BEST Cross-border, giải pháp quản lý bán hàng xuyên biên giới BEST Software, dịch vụ vận chuyển hàng hóa BEST Cargo (gồm vận chuyển hàng đầy xe tải FTL và vận chuyển hàng lẻ LTL) và dịch vụ chuỗi cung ứng kiêm kho bãi thông minh BEST Supplychain.

Thế Đan