BEST Express hỗ trợ nhiều trẻ nghèo nhờ mạng lưới bưu cục rộng khắp

Đội ngũ BEST Express xem nụ cười của các em nhỏ, người dân và thầy cô tại đây như động lực, vượt đường gian nan để giúp đỡ họ có cuộc sống ấm no hơn. "Trên mỗi hành trình, điều chúng tôi mong mỏi nhất là có thể giúp đỡ nhiều trẻ em, gia đình khó khăn có cuộc sống tốt hơn. Các em có thể có môi trường sinh hoạt, phát triển thể chất, học tập tốt luôn là ưu tiên hàng đầu. Thay vì thấy vất vả, cả đội chỉ sợ chưa giúp hết các em nhỏ khó khăn. BEST Express sẽ tiếp tục cố gắng đưa hành trình mang yêu thương đến với nhiều em nhỏ hơn nữa trong tương lai", đại diện BEST Express chia sẻ.