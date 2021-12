BEST Express hỗ trợ đối tác nhượng quyền mùa cao điểm

Bưu cục quận 9 tăng trưởng nhanh chóng, lượng đơn luôn trong top 3 miền Nam, cảm kích vì nhận sự hỗ trợ nhiệt tình từ BEST Express trong năm qua.

Sau khi đến thăm các shop online và trung tâm phân loại lớn nhất Đông Nam Á của BEST Express tại TP HCM, Cát Tường và Lê Dương Bảo Lâm sẽ tiếp tục ghé thăm đối tác nhượng quyền bưu cục tại quận 9 (TP HCM).

Dương Lâm, Cát Tường trong buổi tham quan trung tâm phân loại Củ Chi của BEST Express.

Trong lần ghé thăm này, ngoài chia sẻ từ trưởng bưu cục, hai nghệ sĩ còn có cơ hội tìm hiểu công việc giao hàng của đội ngũ nhân viên tại đây trong những ngày cuối năm diễn ra thế nào; với lượng đơn hàng lớn, tốc độ dồn dập từ các chủ shop online, nhân viên bưu cục sẽ đảm bảo giao nhanh đến tay khách ra sao.

Là đối tác nhượng quyền tham gia mạng lưới BEST Express từ tháng 6/2020, BEST Express quận 9 liên tục nằm trong top 3 bưu cục có lượng đơn cao nhất khu vực phía Nam. Trong livestream lần này, chủ bưu cục sẽ lần đầu chia sẻ những bí quyết riêng giúp khắc phục những khó khăn khi mới tham gia ngành logistics. Bên cạnh đó, anh cũng tiết lộ đến những ai đang ấp ủ dự định khởi nghiệp logistics các phương pháp riêng, giúp họ sớm đạt thành tựu, có định hướng phát triển rõ ràng trong tương lai và mang lại dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Trong livestream, chủ bưu cục Quận 9 còn đưa hai nghệ sĩ đi tham quan khu văn phòng, hệ thống nhà kho bưu cục đang khai thác để hiểu rõ thêm về quy trình vận hành. Đợt dịch vừa rồi khiến bưu cục quận 9 gặp không ít khó khăn vì các lệnh phong tỏa, thiếu hụt nhân sự do cách ly kéo dài. Tuy nhiên họ vẫn quyết tâm duy trì hoạt động, mang đến loạt ưu đãi hỗ trợ khách hàng và đối tác sử dụng dịch vụ như giúp đóng gói hàng hóa, dán vận đơn...

"Shop Dương Lâm chủ yếu bán hàng gia dụng nên khâu đóng gói tốn rất nhiều nguyên vật liệu. Đơn vị vận chuyển nào hỗ trợ đều khiến Lâm rất thích vì tiết kiệm được một phần chi phí. Từ đó cũng có thể cân đối lại, bán giá tốt hơn cho khách. Bưu cục BEST tại khu vực nhà Lâm hỗ trợ rất tốt việc này nên Lâm cũng tò mò xem trong cùng hệ thống thì mỗi bưu cục có chính sách giống hay khác nhau ra sao", Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ.

Thử thách "Chia sẻ hay - rinh ngay quà BEST" vẫn diễn ra đến hết ngày 18/12.

Trong livestream lúc 15h30 ngày 18/12, như thường lệ BEST sẽ tung hàng chục thẻ cào trị giá cao nhất lên đến 500.000 đồng, mang niềm vui cho khán giả theo dõi xuyên suốt chương trình.

Chuỗi hoạt động "Cảm ơn vì sự kết nối" bao gồm nhiều sự kiện, chương trình thú vị, triển khai xuyên suốt tháng 12 như: trao quà tri ân đến các shop online và đối tác nhượng quyền; đồng hành cùng trẻ em khó khăn trong các hoạt động cộng đồng; chia sẻ câu chuyện tri ân cùng nhân viên BEST; mời các nghệ sĩ nổi tiếng là chủ shop online đến tham quan dây chuyền phân loại tự động tại các trung tâm hiện đại của BEST... Trong đó, thử thách "Chia sẻ hay - rinh ngay quà BEST" vẫn đang tiếp tục triển khai đến hết ngày 18/12.

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2019 với việc thu mua công ty Vincapital Việt Nam, BEST Express không ngừng xây dựng và phát triển mạng lưới dịch vụ phủ sóng khắp 63 tỉnh, thành. Hiện BEST sở hữu tổng cộng 30 trung tâm phân loại hàng hóa tự động quy mô lớn, nhỏ trên toàn quốc. Công suất xử lý đơn hàng lên đến hơn 1,8 triệu đơn mỗi ngày.

Bên cạnh đó, BEST đã phát triển mô hình nhượng quyền bưu cục với tiêu chí "Trao quyền làm chủ, làm giàu cuộc sống", giúp các nhà đầu tư thử sức khởi nghiệp và xây dựng mạng lưới giao hàng tại địa phương trong thời gian ngắn với mức chi phí đầu tư tối ưu.

Thy An

Ảnh: BEST Express