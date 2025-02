BEST Express giao gần một triệu bưu kiện ngay đầu năm mới

Chuyển phát nhanh BEST Express đã ra quân giao các kiện hàng đầu tiên đến tay khách hàng toàn quốc trong những ngày làm việc đầu tiên của năm mới.

Với quyết tâm khởi đầu năm mới mạnh mẽ, đội ngũ shipper và các bưu cục BEST Express trên toàn hệ thống đã dồn lực để giao phát, giải tỏa đơn hàng được gửi từ trước Tết Nguyên Đán với lượng đơn giao thành công vượt trội trong hoàn cảnh nhiều điểm nhận hàng chưa hoạt động trở lại. Cụ thể, từ mùng 2 đến 5/2, gần một triệu bưu kiện chuyển phát nhanh đã được đơn vị giao phát thành công đến tay khách hàng toàn quốc.

Các bưu cục BEST Express đang quyết tâm đột phá về chất lượng dịch vụ và lượng bưu kiện xử lý trong năm 2025. Ảnh: BEST Express

Lượng bưu kiện nhiều và đòi hỏi phải được giao phát trong thời gian nhanh nhất, mang đến áp lực cho đội ngũ nhân viên giao hàng của đơn vị. Với quyết tâm bứt phá, toàn hệ thống BEST Express cho biết đã nỗ lực triển khai hoạt động giao hàng hiệu quả ngay trong thời điểm không khí Tết còn rộn ràng.

Bên cạnh sự đồng lòng của đội ngũ nhân viên, việc phát triển mạng lưới bưu cục trải rộng toàn quốc và tăng cường đầu tư đội xe vận tải đã mang lại lợi thế lớn cho đơn vị khi triển khai dịch vụ. Nhằm đáp ứng nhu cầu chuyển phát nhanh thương mại điện tử ngày càng tăng cao, trong năm 2024 BEST Express đã tăng cường đầu tư vào đội xe vận tải và hệ thống trung tâm phân loại. Nhờ đó, hàng hóa được kết nối nhanh chóng và liền mạch nhờ đội xe với hơn 900 phương tiện vận chuyển. Hệ thống 39 trung tâm phân loại và 850 bưu cục toàn quốc giúp việc xử lý hàng hoá được triển khai kịp thời, thời gian trung chuyển được rút ngắn tối đa, góp phần đưa hàng đến tay người nhận sớm hơn.

Shipper BEST Express tại Nam Định ra quân giao hàng đầu năm mới. Ảnh: BEST Express

Hiệu suất vận hành nâng cao, thời gian xử lý hàng được tối ưu hóa đã góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và mang đến trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng và đối tác đang đồng hành cùng BEST Express.

Thời gian tới, đại diện đơn vị cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới để mang đến các giải pháp hữu ích hơn nữa trong việc quản lý và vận hành hoạt động chuyển phát nhanh. Đồng thời, đơn vị sẽ tăng cường đầu tư mở rộng hệ sinh thái dịch vụ, gia tăng hệ thống kho bãi, củng cố chất lượng vận hành nhằm mang dịch vụ logistics toàn diện và hoàn thiện hơn nữa đến khách hàng và đối tác.

Riêng về mảng nhượng quyền bưu cục, đơn vị cho biết trong năm tới sẽ tiếp tục tăng cường mở rộng hệ thống bưu cục BEST Express trên toàn quốc, nâng tổng số bưu cục nhượng quyền lên hơn 1.000 bưu cục nhằm mở rộng mạng lưới dịch vụ, giúp khách hàng và đối tác dễ dàng kết nối và sử dụng dịch vụ của đơn vị.

Bưu cục tại TP HCM đang xử lý hàng chuyển phát nhanh đầu năm. Ảnh: BEST Express

Gia nhập thị trường Việt Nam năm 2019, BEST giới thiệu đến người dùng dịch vụ chuyển phát nhanh BEST Express và mô hình kinh doanh nhượng quyền bưu cục. Đến nay, dịch vụ đã mở rộng mạng lưới khắp 63 tỉnh thành với 850 bưu cục, 39 trung tâm phân loại tự động, 100.000 m2 kho bãi cùng hơn 7.500 nhân viên giao nhận, là đối tác vận chuyển của các sàn thương mại điện tử và hàng chục nghìn shop online trên toàn quốc.

Ngoài dịch vụ chuyển phát nhanh, khách hàng có thể chọn dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới BEST Cross-border, quản lý bán hàng xuyên biên giới BEST Software, vận chuyển hàng hóa BEST Cargo (FTL và LTL), chuỗi cung ứng kiêm kho bãi thông minh BEST Supply chain.

Thế Đan