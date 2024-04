BEST Express gặp gỡ gần 200 đối tác nhượng quyền miền Bắc

Đại diện các bộ phận nghiệp vụ của BEST Express giới thiệu các dịch vụ mới mà BEST đang triển khai tại Việt Nam. Khu vực miền Bắc quy tụ nhiều shop online có sản lượng đơn lớn trong đó không ít shop có nhu cầu nhập hàng từ các nước trong khu vực về để kinh doanh, việc các dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới BEST Cross-border, vận chuyển hàng hoá BEST Cargo... được giới thiệu tại Hội nghị mang đến cho các đối tác thêm ưu thế để bưu cục tiếp tục thu hút thêm nhiều khách hàng mới.