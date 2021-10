BEST Express đưa 500 máy tính đến học sinh khó khăn

BEST Express phối hợp Quỹ Hy vọng vận chuyển 500 bộ máy tính trong chương trình “Máy tính tặng em” đến các tỉnh miền Trung, Nam, giúp học sinh khó khăn học online.

Covid-19 khiến hàng loạt học sinh, sinh viên buộc phải học online tại nhà để đáp ứng các quy tắc phòng dịch từ nhiều tháng nay. Tuy nhiên điều này lại gây ra không ít bất cập khi nhiều gia đình không đủ điều kiện trang bị máy tính, laptop, điện thoại... cho con. Với mong muốn giúp đỡ thêm nhiều học sinh được trang bị đầy đủ phương tiện tham gia học online, BEST Express tiếp tục đồng hành cùng Quỹ Hy vọng của Báo VN Express, vận chuyển 500 bộ máy tính bàn đến với các em học sinh khó khăn miền Trung và miền Nam.

BEST Express nhận bàn giao hàng hóa từ Quỹ Hy vọng tại đầu Hà Nội và đóng hàng lên xe.

Do số lượng máy lớn, cần phân bổ đến nhiều tỉnh, thành, BEST Express cùng Quỹ Hy vọng phối hợp làm việc nhiều ngày để thống nhất phương án đóng gói và vận chuyển tối ưu và nhanh chóng nhất. Theo đó, toàn bộ máy tính sẽ được bọc chống sốc và đóng gói cẩn thận vào thùng carton. Đội ngũ nhân viên giao vận của BEST Express sẽ trực tiếp kiểm tra chất lượng, bao bì đóng gói và sắp xếp kỹ lưỡng trên các xe vận chuyển, đảm bảo an toàn, không va đập trong suốt hành trình từ Bắc vào Nam.

Nhân viên BEST Express vận chuyển thùng chứa máy tính hỗ trợ học sinh khó khăn lên xe tải. Tất cả đều được đóng gói cẩn thận, chèn chống sốc đầy đủ.

Ngày 24/10, 450 bộ máy tính đầu tiên đã được BEST Express nhận bàn giao từ đầu Hà Nội và bắt đầu hành trình di chuyển vào miền Trung, Nam. Lô 50 bộ máy tiếp theo cũng được BEST tiếp nhận đầy đủ vào ngày 25/10 tại TP Đà Nẵng, nhập chung với số máy từ Hà Nội và tiến hành phân bổ theo kế hoạch về các tỉnh, thành. Trong đó, 100 bộ máy tính được gửi đến Quảng Ngãi; 400 máy còn lại tiếp tục vận chuyển vào các tỉnh phía Nam để bàn giao cho các cơ sở giáo dục ở Đồng Nai, Đồng Tháp, Bến Tre, Trà Vinh, Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, Cần Thơ, TP HCM.

Đại diện BEST chia sẻ: "Chúng tôi sẽ cố gắng vận chuyển nhanh và an toàn nhất có thể để kịp thời hỗ trợ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hy vọng các em mau chóng ổn định và an tâm học online trong thời điểm nhiều trở ngại và bất cập này. Hy vọng sự nỗ lực góp sức của đơn vị sẽ tiếp thêm sức mạnh cho các em học tập thật tốt, tiếp tục vững bước trên hành trình khai mở tương lai tươi sáng".

BEST hiện là đơn vị tài trợ vận chuyển hàng hóa mặt đất độc quyền trong các chương trình do Quỹ Hy vọng phát động.

Hiện BEST Express Việt Nam là nhà tài trợ vận chuyển hàng hóa mặt đất duy nhất trong các chương trình nhân ái của Quỹ Hy vọng như Tiếp sức cho tâm dịch, Tết Hy vọng... Qua đó, nhiều tấn hàng chở vật tư y tế, nhu yếu phẩm đã kịp thời gửi đến các y, bác sĩ, lực lượng tuyến đầu chống dịch tại Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang... trong suốt thời gian qua.

Thy An