BEST Express dự kiến mở thêm 1.500 bưu cục nhượng quyền

BEST Express mở rộng quy mô hoạt động tại thị trường Việt Nam với 30 kho và trung tâm phân loại cùng đội ngũ 7.000 nhân viên giao nhận.

Từ 7 kho hàng khởi điểm vào cuối năm 2019, BEST Express sau hai năm hoạt động tại Việt Nam đã nâng tổng số kho và trung tâm phân loại hàng hóa lên 30 điểm. Hệ thống dịch vụ đã có mặt tại 63 tỉnh, thành trên cả nước. Sau những thành công gặt hái được nhờ trung tâm phân loại hàng hóa tự động tại Củ Chi (TP HCM) đi vào hoạt động hồi đầu năm 2021, BEST tiếp tục đẩy mạnh và nhân rộng độ phủ dịch vụ, rút ngắn thời gian giao hàng, tối ưu hiệu quả hoạt động với trung tâm phân loại thứ hai tại Bắc Ninh.

Trung tâm này vừa đi vào vận hành đầu tháng 11, có quy mô lớn hơn cả trung tâm Củ Chi, hiện là điểm phân loại hàng hóa tự động lớn nhất của BEST Inc. tại khu vực Đông Nam Á. Tổng diện tích trung tâm lên đến 45.000 m2, giữ vai trò quan trọng trong việc mở rộng điều tiết và phân phối hàng hóa tại khu vực phía Bắc cho đơn vị.

Trung tâm phân loại Bắc Ninh có quy mô lớn nhất tại Đông Nam Á của tập đoàn BEST Inc. hiện nay với trang thiết bị tự động hóa hiện đại.

Trong suốt hai năm hoạt động, đội ngũ giao nhận BEST Express cũng không ngừng phát triển khi ghi tăng gấp hơn 12 lần số lượng ban đầu, từ 400 lên hơn 7.000 nhân viên hiện nay. Tổng diện tích kho hàng và trung tâm phân loại ở Việt Nam tính tới tháng 8/2021 khoảng 8 ha.

Thêm vào đó, tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ của thương mại điện tử cũng góp phần tạo nên lợi thế cho các doanh nghiệp logistics dựa trên nền tảng công nghệ như BEST Inc. Chỉ riêng trong năm 2020, lượng bưu kiện BEST Inc. vận chuyển tại Việt Nam ghi nhận tăng trưởng ba con số, trở thành động lực tăng trưởng của họ trong toàn thị trường Đông Nam Á. Hiện tại, BEST là đối tác của các sàn thương mại điện tử lớn tại Việt Nam và hàng chục nghìn chủ cửa hàng cá nhân.

Lực lượng giao hàng của BEST tăng nhanh chóng từ 400 lên 7.000 nhân viên chỉ sau hai năm.

Song song với mở rộng mạng lưới dịch vụ, nhượng quyền bưu cục và chuyển phát nhanh cũng là hai trong số 8 mảng dịch vụ nổi trội trong hệ sinh thái logistics thuộc tập đoàn BEST Inc. Từ khoảng 90 bưu cục ở thời điểm khởi đầu, hiện mạng lưới nhượng quyền của BEST Inc. lên tới 600 bưu cục trên cả nước. Dựa theo mức độ tăng trưởng ghi nhận hiện tại, BEST đặt mục tiêu đến năm 2022 mở rộng vận hành 1.500 bưu cục trên khắp cả nước.

Ông Nelson Wu, CEO BEST Express Việt Nam cho biết với những thành công hiện tại, đơn vị sẽ tiếp tục dựa vào nhu cầu thị trường để cân nhắc nên cung cấp thêm dịch vụ nào, đáp ứng nhu cầu người dùng Việt. Bên cạnh phát triển hai dịch vụ chuyển phát nhanh và nhượng quyền bưu cục, BEST Inc. còn tích cực xây dựng chuỗi cung ứng kiểu mới, dựa trên lợi thế công nghệ.

Trong năm 2022, BEST dự kiến tiếp tục mở rộng mạng lưới lên đến 1.500 bưu cục trên toàn quốc.

Các tuyến đường vận chuyển hàng hóa giữa một số nước Đông Nam Á với Trung Quốc đã được BEST thiết lập. Những tuyến đường tương tự nối 5 thị trường tiềm năng lân cận gồm Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Singapore và Campuchia đã nằm trong kế hoạch. Vị CEO cho biết sắp tới sẽ là Philippines và Indonesia, hai điểm nóng về tăng trưởng thương mại điện tử trong năm vừa qua.

"Đông Nam Á chỉ là điểm khởi đầu của mạng lưới thương mại toàn cầu mà BEST nhắm tới. Trong đó, Việt Nam là thị trường trọng điểm. Với BEST, Việt Nam là thị trường tiềm năng, có thể trở thành trung tâm tập hợp các dịch vụ liên quan tới thương mại điện tử mới của khu vực trong 5-10 năm tiếp theo, dựa trên tiềm lực và tốc độ tăng trưởng bùng nổ như hiện tại", CEO BEST Express nhận định.

Thy An

Ảnh: BEST Express