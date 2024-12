BEST Express đồng hành cùng các shop online dịp 12/12

Hệ thống bưu cục BEST Express chuẩn bị nhân lực, vật lực để xử lý khối lượng hàng hoá tăng nhanh trong tháng 12.

Tháng 12 là thời điểm bận rộn trong năm của ngành thương mại điện tử với loạt chương trình sale lớn như 12/12, ưu đãi mừng Giáng sinh và năm mới. Đây không chỉ là dịp để khách hàng "săn" món hàng yêu thích với chi phí tiết kiệm, mà còn là cơ hội để các shop online tăng cường doanh số và kết nối người tiêu dùng.

Nhân viên bưu cục Xuân Đỉnh (Hà Nội) đang nhập thông tin hàng hoá chuẩn bị giao khách. Ảnh: Tùng Đinh

Lượng đơn đặt hàng tăng lên đồng nghĩa với nhu cầu vận chuyển tăng và áp lực chăm sóc khách hàng nặng hơn, do đó các shop online cần tính toán kỹ việc lựa chọn đơn vị vận chuyển. Hiểu điều này, các bưu cục BEST Express luôn chủ động kế hoạch chuẩn bị để có thể xử lý khối lượng hàng hoá tăng nhanh..

Với kinh nghiệm xử lý hàng hoá qua nhiều mùa siêu sale thương mại điện tử, các bưu cục BEST Express trên toàn quốc đã chủ động các phương án sắp xếp nhân sự nhằm nâng cao hiệu suất xử lý hàng hoá. Đơn cử Bưu cục Hưng Nguyên (Nghệ An) - một trong những bưu cục tiêu biểu của BEST Express tại khu vực miền Trung - đã chuẩn hoá quy trình xử lý và giao nhận hàng hoá để rút ngắn thời gian vận chuyển. Hoạt động liên hệ khách hàng để xác nhận thông tin, hẹn giờ giao hàng được shipper thực hiện nhanh, đồng bộ giúp hiệu suất giao hàng thành công tăng lên đáng kể.

Đồng thời, bưu cục chủ động xây dựng đội ngũ hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp. Nhờ đó, khi lượng đơn tăng đột biến, khách hàng cần hỗ trợ nhiều hơn bưu cục vẫn sẵn sàng giải đáp thắc mắc và đảm bảo xử lý nhanh chóng các tình huống phát sinh trong quá trình giao nhận.

Bưu cục BEST Express tăng ca xử lý hàng hoá để đáp ứng khối lượng bưu kiện tăng mạnh dịp 12/12. Ảnh: BEST Express

Đại diện bưu cục BEST Express Hưng Nguyên cho biết, các dịp sale không chỉ là thời điểm bán hàng của các shop mà còn là dịp để bưu cục chuyển phát nhanh khẳng định uy tín và sự tận tâm trong từng kiện hàng được giao đi.

Không chỉ bưu cục Hưng Nguyên, bưu cục BEST Express Phúc Yên (Vĩnh Phúc) cũng cho thấy vai trò quan trọng trong khâu hậu cần khi trở thành đối tác vận chuyển của hai shop online chuyên kinh doanh các mặt hàng quần áo thời trang lớn tại địa phương.

Để chuẩn bị cho đợt mua sắm cuối năm, các shop này cho biết đã bổ sung nguồn hàng với đa dạng mẫu mã, đồng thời triển khai nhiều chương trình khuyến mãi thu hút người mua sắm. Với sản lượng bán hàng lớn, sau khi tìm hiểu, hai shop này chọn bưu cục Phúc Yên làm đối tác chuyển phát nhanh.

Theo BEST Express, hệ thống bưu cục toàn quốc được định hướng cung cấp dịch vụ logistics toàn diện, chất lượng giúp các shop online yên tâm tập trung vào việc kinh doanh, mở rộng thị trường.

Trung tâm phân loại hàng hóa của đơn vị vận hành xuyên đêm để đẩy nhanh tốc độ xử lý hàng hoá. Ảnh: BEST Express

Gia nhập Việt Nam năm 2019, BEST giới thiệu đến người dùng dịch vụ chuyển phát nhanh BEST Express và mô hình kinh doanh nhượng quyền bưu cục. Đến nay, dịch vụ BEST Express đã mở rộng mạng lưới khắp 63 tỉnh thành với 700 bưu cục, 39 trung tâm phân loại tự động, 100.000 m2 kho bãi cùng hơn 7.500 nhân viên giao nhận, là đối tác vận chuyển của các sàn thương mại điện tử và hàng chục nghìn shop online trên toàn quốc.

Ngoài dịch vụ chuyển phát nhanh, khách hàng có thể chọn dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới BEST Cross-border, quản lý bán hàng xuyên biên giới BEST Software, vận chuyển hàng hóa BEST Cargo (FTL và LTL), chuỗi cung ứng kiêm kho bãi thông minh BEST Supplychain.

Tìm hiểu thêm về dịch vụ chuyển phát nhanh BEST Express tại đây.

Tuệ Anh