BEST Express điều chỉnh ca giao hàng phục vụ khách dịp 9/9

Bưu cục BEST Express tiếp tục chuẩn bị nhân sự, sẵn sàng giao hàng nhanh trong dịp sale 9/9.

Kết thúc kỳ nghỉ lễ Quốc khánh dài ngày, các shop online hoạt động nhộn nhịp trở lại. Tháng chín này, để kích cầu tiêu dùng, các sàn thương mại điện tử đồng loạt triển khai chương trình "siêu sale" nhân ngày 9/9. Để kịp thời đáp ứng nhu cầu chuyển phát nhanh hàng hóa trong nước, các bưu cục BEST Express đã sắp xếp ca làm việc, chuẩn bị nhân lực, kho bãi sẵn sàng đón đợt sale lớn.

Bưu cục Quang Trung (quận Gò Vấp, TP HCM) tấp nập xử lý hàng hóa. Ảnh: BEST Express

Hiểu nỗi lo của các shop online khi lượng đơn hàng tăng mạnh đợt sale, các bưu cục đã phân công shipper và nhân viên thao tác đến shop hỗ trợ lên đơn, đóng hàng và quét mã vận đơn để nhận hàng tận shop, nhanh chóng giải tỏa hàng hóa và chia sẻ áp lực với các shop online. Các bưu cục cũng chủ động thương lượng với đội ngũ nhân viên để linh hoạt điều chỉnh ca làm việc và bố trí số lượng nhân viên giao dịch phù hợp nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu xử lý hàng hoá phát sinh trong thời gian cao điểm.

Căn cứ theo sản lượng kinh doanh của các đối tác thương mại điện tử đang sử dụng dịch vụ, BEST Express đã dự báo số lượng bưu kiện cần giao nhận trong đợt sale 9/9. Từ con số này, đơn vị đã tính toán nhu cầu phân loại hàng hóa, số lượng xe tải vận chuyển, các tuyến xe cần kết nối và số lượng shipper cần có để đảm bảo hiệu suất xử lý hàng hoá.

Xe tải BEST Express vận chuyển hàng trong đêm. Ảnh: BEST Express

Đội xe vận tải được đơn vị ứng dụng công nghệ quản lý trực tuyến nhằm dự báo lượng hàng để lên kế hoạch vận tải phù hợp, rút ngắn thời gian và tăng năng suất vận chuyển.

Bên cạnh đó, đội ngũ giao hàng được đơn vị trang bị loại công nghệ hỗ trợ thông minh như bản đồ định tuyến và đề xuất lộ trình giao hàng phù hợp nhằm đảm bảo hàng hóa luân chuyển liền mạch và giảm tối đa thời gian di chuyển.

Đồng thời, đội ngũ chăm sóc khách hàng được tăng cường bộ công cụ trực tuyến đa kênh cho phép hỗ trợ khách hàng qua livechat, hotline, facebook và thông báo hành trình đơn hàng theo thời gian thực, mang đến cho khách hàng sự hỗ trợ toàn diện và nhanh chóng.

Đại diện BEST cho biết việc chuẩn bị kỹ từ đội ngũ nhân sự đến khâu quản lý vận hành giúp các bưu cục phát huy tối đa hiệu suất chia chọn hàng hóa, đáp ứng nhu cầu khách hàng dịp mua sắm cao điểm đang đến gần.

Nhờ chủ động tăng cường hiệu suất xử lý hàng hóa và tận dụng công nghệ vào hầu hết các khâu từ tiếp nhận bưu kiện, vận hành, thanh toán đến tương tác với khách hàng, tiến trình xử lý đơn hàng của BEST Express vẫn đảm hiệu suất trong giai đoạn cao điểm, mang đến sự tin cậy cho các đối tác kinh doanh online đang sử dụng dịch vụ.

Shipper vào ca giao hàng từ sáng sớm để đáp ứng nhu cầu giao hàng tăng cao. Ảnh: BEST Express

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2019, đến nay BEST Express đã mở rộng mạng lưới khắp 63 tỉnh, thành Việt Nam, sở hữu mạng lưới giao nhận phủ sóng toàn quốc, đến cả những hải đảo xa với quy mô với 700 bưu cục, 39 trung tâm phân loại hàng hóa tự động, 100.000 m2 kho bãi cùng đội ngũ hơn 7.500 nhân viên giao nhận. Công suất xử lý đơn hàng của đơn vị đạt 2,2 triệu đơn mỗi ngày, là đối tác vận chuyển của các sàn thương mại điện tử, các kênh mua sắm nội địa uy tín và hàng chục nghìn đối tác shop online.

Ngoài dịch vụ chuyển phát nhanh nội địa BEST Express, khách hàng và đối tác có thể lựa chọn dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới BEST Cross-border, giải pháp quản lý bán hàng xuyên biên giới BEST Software, dịch vụ vận chuyển hàng hóa BEST Cargo (gồm vận chuyển hàng đầy xe tải FTL và vận chuyển hàng lẻ LTL) và dịch vụ chuỗi cung ứng kiêm kho bãi thông minh BEST Supplychain.

Thế Đan