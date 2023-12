BEST Express đẩy nhanh tốc độ xử lý bưu kiện

Sự chuẩn bị kỹ về nhân lực, vận tải, kho bãi… cùng sự phối hợp của các bưu cục, shipper giúp hoạt động giao hàng không bị quá tải dịp cao điểm.

Dịp 12/12, các sàn thương mại điện tử tại Việt Nam tiếp tục đưa ra loạt khuyến mãi. Nhiều chương trình ưu đãi giá tốt cộng thêm nhu cầu tiêu dùng cuối năm tăng cao đã đẩy mạnh lượng đơn hàng trên các nền tảng bán hàng trực tuyến.

Lượng giao dịch tăng lên kéo theo lưu lượng hàng hóa cần giao nhận cũng tăng theo. Theo ghi nhận tại các bưu cục BEST Express, lượng hàng chuyển phát nhanh trong đợt sale 12/12 tăng từ 10% đến 30% so với các thời điểm khác. Giai đoạn cao điểm có thể kéo dài trong khoảng hai tháng trước Tết Nguyên đán với lưu lượng hàng hóa, bưu kiện gấp nhiều lần so với ngày thường.

Nhân viên BEST Express tại trung tâm phân loại Củ Chi thao tác trong đêm để đưa hàng hóa đến tay khách hàng sớm nhất. Ảnh: BEST Express

Đáp ứng nhu cầu vận chuyển, thương hiệu chuyển phát nhanh BEST Express đã có sự chuẩn bị kỹ về nhân lực, vận tải, kho bãi... để đồng hành cùng các shop online. "BEST Express đã sẵn sàng cho kế hoạch giao hàng mùa cao điểm cuối năm với quyết tâm đồng hành cùng các chủ shop online và khách hàng, đảm bảo hoạt động giao nhận hàng hóa được liền mạch và thông suốt khắp các tỉnh thành", đại diện đơn vị nói.

Theo đó, các bưu cục tập trung nhân lực để xử lý, đội ngũ shipper tăng hiệu suất, giao nhiều đơn hơn, thậm chí tăng giờ làm, buổi sáng vào ca sớm hơn và buổi chiều tan ca muộn hơn để đảm bảo xử lý dứt điểm các đơn hàng mỗi ngày. Đơn vị cũng ưu tiên tăng cường hoạt động ứng dụng công nghệ vào các khâu xử lý hàng hóa từ tiếp nhận bưu kiện, vận hành, thanh toán đến tương tác với khách hàng...

Đội ngũ nhân viên chăm sóc khách hàng tăng cường liên hệ hỗ trợ khách hàng qua hotline và livechat. Ảnh: BEST Express

Công tác chăm sóc khách hàng cũng được đẩy mạnh thông qua các kênh tương tác trực tuyến. trong khi đó, bộ phận vận tải nhanh nhạy điều phối đội xe thông qua các ứng dụng định tuyến vận tải. Số lượng hàng hóa, tuyến đường vận chuyển, các trạm dừng hay thời gian dừng tại mỗi trạm được đơn vị tính toán kỹ lưỡng nhằm đạt được hiệu suất vận chuyển hàng hoá tốt nhất trong thời gian ngắn.

Đội xe vận tải bốc dỡ hàng hóa xuyên đêm tại trung tâm phân loại Từ Sơn - Bắc Ninh. Ảnh: BEST Express

Nhờ chủ động tăng cường hiệu suất vận chuyển, ứng dụng công nghệ vào hầu hết các khâu từ tiếp nhận bưu kiện, vận hành, thanh toán đến tương tác với khách hàng, tiến trình xử lý đơn hàng của BEST Express vẫn đảm bảo trong giai đoạn cao điểm, không gặp tình trạng ùn tắc, quá tải.

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2019, dịch vụ chuyển phát nhanh BEST Express có hơn 600 bưu cục hoạt động trên cả nước, với công suất xử lý đơn hàng đạt 2,2 triệu đơn mỗi ngày. Bên cạnh đó, đơn vị cũng giới thiệu mô hình kinh doanh nhượng quyền bưu cục chuyển phát nhanh, dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới BEST Cross-border, các giải pháp quản lý bán hàng xuyên biên giới BEST Software, dịch vụ vận chuyển hàng hóa BEST Cargo.

Tuệ Anh