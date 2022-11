BEST Express đạt một tấn bưu kiện vận chuyển hàng không

Lượng hàng hóa vận chuyển hàng không của BEST Express sau khi hợp tác với Swift247 tăng từ 300 kg lên 1 tấn chỉ sau 10 ngày hoạt động.

Trong tháng 10 vừa qua, BEST Express đã cùng đối tác Swift247 - đơn vị thành viên của Vietjet, thỏa thuận hợp tác vận chuyển hàng không. Mục đích nhằm cải thiện thời gian vận chuyển toàn trình, giúp khách hàng trải nghiệm dịch vụ chuyển phát nhanh chóng, tối ưu hơn.

Đây là lần đầu doanh nghiệp tích hợp thêm giải pháp vận chuyển hàng không sau khi số lượng đơn hàng gia tăng. Thời gian vận chuyển nhanh chóng là một trong những yếu tố chính giúp ghi điểm, giữ chân khách hàng, đối tác, tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường logistics Việt.

Nhân viên xếp hàng lên chuyến bay vận chuyển đầu tiên của BEST Express. Ảnh: BEST Express

Theo BEST Express, sau khi khởi động tuyến vận chuyển hàng không đầu tiên ngày 21/10, lượng đơn hàng liên tục tăng mạnh. Từ 300 kg hàng ban đầu, số lượng tăng mạnh và cán mốc 1 tấn hàng vận chuyển hàng không chỉ sau 10 ngày hoạt động. Ông Mai Hoài Nam, Trưởng phòng vận tải BEST Express cho biết chỉ sau gần hai tuần, đơn vị đã thấy sự tăng trưởng khả quan.

"Việc đưa vận chuyển hàng không vào khai thác nhận sự ủng hộ lớn từ khách hàng đối tác vì giúp rút ngắn thời gian vận chuyển hàng tuyến Bắc - Nam đáng kể, từ 43 giờ còn 12 giờ. Chúng tôi đang ghi nhận và đánh giá mức độ tối ưu thời hiệu toàn trình, kỳ vọng sớm cán mốc 100% so với dự tính ban đầu", ông Nam chia sẻ.

Bộ phận vận tải cũng tăng số chuyến lấy hàng tại kho cảng hàng không, đảm bảo lưu lượng hàng tăng nhanh nhưng vẫn linh hoạt lấy hàng, trung chuyển về các kho tổng TP HCM, Bắc Ninh để nhanh chóng chia chọn tự động và phân loại hàng về các tuyến nội, ngoại thành nhanh chóng

Nhận xét về thời gian giao hàng mới cập nhật của BEST Express, chủ shop Mộc Nhiên (Hà Nội) thấy hài lòng với tốc độ vận chuyển hàng không của đơn vị. |Hàng hóa gửi từ Hà Nội vào TP HCM bình thường sẽ đến tay khách sau khoảng hai ngày. Với dịch vụ mới, gửi hôm nay, hôm sau khách đã nhận hàng. Nhiều khách của shop hài lòng, dành lời khen với dịch vụ chuyển phát mới, góp phần tăng uy tín cho shop.

Ngoài ra, BEST Express còn được các đối tác thương mại điện tử tại Việt Nam đánh giá cao khi giúp rút ngắn thời gian vận chuyển. Đại diện đơn vị cho biết thời hiệu toàn trình cam kết với các nền tảng đối tác đã chạm mốc 100% sau khi khởi động hình thức vận chuyển mới.

36 trung tâm phân loại trên cả nước giúp BEST khai thác hơn 2,2 triệu đơn mỗi ngày. Ảnh: BEST Express

"Cùng với việc đưa vào hoạt động thêm 6 trung tâm phân loại, giúp nâng công suất xử lý hàng mỗi ngày lên hơn 2,2 triệu đơn, việc vận chuyển hàng không giúp BEST gia tăng kết nối với các đối tác, khách hàng trên cả nước, mang đến dịch vụ toàn trình hoàn thiện, hiệu quả hơn. Đặc biệt trong thời điểm mua sắm cuối năm, chúng tôi sẽ tăng cường phục vụ để đáp ứng nhu cầu khách hàng, đối tác tốt nhất", vị đại diện nói thêm.

Bên cạnh đó, BEST Express kỳ vọng trong thời gian tới khi tuyến vận chuyển hàng không Bắc - Nam (Hà Nội - TP HCM) và ngược lại hoạt động ổn định. Nếu thành công, đơn vị dự kiến mở rộng khai thác hàng vận chuyển hàng không tại các tỉnh, thành đang có đường bay khác, hướng đến mục tiêu tối ưu thời gian giao vận. Đồng thời, BEST cũng hy vọng có thể sớm triển khai kế hoạch vận chuyển xuyên biên giới, kết hợp với các nước khu vực Đông Nam Á theo chính sách mở rộng hoạt động kinh doanh trong tương lai của BEST Inc.

Nguyệt Di