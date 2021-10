BEST Express đạt giải Thương hiệu mạnh Việt Nam năm 2021

BEST Express được vinh danh tại giải thưởng “Thương hiệu mạnh Việt Nam 2021” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam trao tặng, ngày 12/10.

Sau hai năm nỗ lực hoạt động với những thành tựu nhất định tại thị trường Việt Nam, BEST Express chính thức được xướng tên tại lễ trao giải "Thương hiệu mạnh Việt Nam 2021".

"Chúng tôi tự hào vì mọi nỗ lực hoạt động của BEST Express đã được các đơn vị đối tác cũng như khách hàng ghi nhận trong suốt hai năm vừa qua. BEST cam kết sẽ ngày càng phát triển và cải thiện để mang đến những dịch vụ tốt nhất, đóng góp cho sự phát triển chung của nền kinh tế Việt Nam", ông Nelson Wu, Tổng giám đốc BEST Express Việt Nam chia sẻ.

Ông Nelson Wu - Tổng giám đốc BEST Express Việt Nam cùng cúp và chứng nhận đạt giải "Thương hiệu mạnh Việt Nam 2021"

Lễ trao giải Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2021 với chủ đề "Vượt thách thức" diễn ra tại Hà Nội ngày 12/10. Đây là giải thưởng thường niên từ năm 2001 nhằm tôn vinh các doanh nghiệp Việt Nam có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển thương hiệu bền vững, góp phần nâng cao vị thế cạnh tranh cho thương hiệu quốc gia Việt Nam trên thương trường quốc tế.

Năm nay, lần đầu tiên trong hành trình gần 20 năm tổ chức chương trình, hoạt động công bố và vinh danh các thương hiệu mạnh đã được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp tại sự kiện và vinh danh trên nền tảng số tại nhiều điểm cầu.

BEST Express được vinh danh Thương hiệu mạnh Việt Nam tại lễ trao giải chiều 12/10 tại Hà Nội. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, doanh nghiệp được trao giải riêng tại TP HCM.

Ngoài các tiêu chí vẫn duy trì hàng năm, năm nay Ban tổ chức đã tiến hành khảo sát, bình xét dựa trên hồ sơ đăng ký tham dự của các doanh nghiệp cũng như đề cử của các hiệp hội doanh nghiệp, ngành hàng, các chuyên gia nghiên cứu thương hiệu trên cả nước và ban biên tập, bạn đọc của Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy - Vietnam Economic Times.

Tiêu chí bình xét gồm: kết quả kinh doanh, bảo vệ thương hiệu, chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực lãnh đạo, nguồn nhân lực, trách nhiệm cộng đồng của doanh nghiệp, cam kết bảo vệ môi trường, ứng dụng chuyển đổi số, phương thức sản xuất kinh doanh phù hợp và hiệu quả với bối cảnh mới.

Trong đó, các tiêu chí được quan tâm đặc biệt năm nay là chỉ số đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tái cấu trúc doanh nghiệp, điều chỉnh và thay đổi mô hình, phương thức hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp và hiệu quả với tình hình mới.

Dây chuyền phân loại tốc độ cao tại trung tâm phân loại hàng hóa tự động của BEST Express.

BEST Express gia nhập thị trường Việt Nam từ 11/10/2019. Sau hai năm xây dựng và phát triển thương hiệu, đơn vị xây dựng được mạng lưới dịch vụ trải rộng với hệ thống hạ tầng hiện đại và ứng dụng công nghệ vận hành tiên tiến. Mạng lưới dịch vụ BEST hiện có mặt tại 63 tỉnh, thành trên cả nước.

Tại Việt Nam, BEST sở hữu tổng cộng 30 trung tâm phân loại hàng hóa tự động. Trong đó, 7 trung tâm được xây dựng với quy mô lớn kèm dây chuyền phân loại tự động hiện đại. 23 trung tâm quy mô nhỏ trải dài tại các tỉnh, thành kinh tế trọng điểm khắp Việt Nam, với công suất phân loại hàng trên toàn hệ thống lên đến 1,8 triệu đơn mỗi ngày.

Trung tâm phân loại lớn nhất Đông Nam Á của BEST Express hiện đặt tại Củ Chi, TP HCM. Tổng vốn đầu tư cho trung tâm lên đến 8 triệu USD với diện tích gần 40.000 m2, trang bị dây chuyền tự động hóa hiện đại với băng chuyền phân loại tốc độ cao.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn có hơn 600 bưu cục trải dài khắp Việt Nam, tăng khả năng tiếp nhận đơn, rút ngắn thời gian giao - nhận hàng, thuận lợi cho khách địa phương tiếp cận và sử dụng dịch vụ của BEST. BEST Express hiện là đối tác của 4 sàn thương mại điện tử hàng đầu Việt Nam, các kênh mua sắm nội địa trực tuyến uy tín cùng hàng chục nghìn đơn vị kinh doanh online trên cả nước.

Thêm vào đó, BEST Inc. cũng hưởng ứng các hoạt động vì cộng đồng, đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội. Hiện đơn vị chung tay xây cầu bê tông kiên cố để cải thiện hạ tầng giao thông tại ĐBSCL. BEST còn hỗ trợ vận chuyển thiết bị y tế, nhu yếu phẩm đến các tâm dịch hay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

